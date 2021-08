Abuz și hărțuire la Teatrul de Balet din Constanța. Balerinii au depus mai multe plângeri penale

La Teatrul de Balet din Constanța este scandal în toată regula! Balerinii care lucrează aici se plâng de hărțuiri și abuzuri, așa că au depus mai multe plângeri penale. Cazul a ajuns până la Ministerul Culturii, care a trimis Corpul de control.

Mai mulți angajați români și străini ai Teatrului de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța rup tăcerea, săturați să îndure umilințe din partea șefilor. Aceștia sunt acuzați că i-au lovit și agresat sexual pe balerini. Deoarece acuzațiile sunt destul de grave, a fost trimis Corpul de control.

Pe numele coregrafului Horațiu Cherecheș, dar și pe cel al soției acestuia există mai multe plângeri la poliție. Potrivit angajaților, deși femeia este directorul companiei de balet, aceasta acoperă comportamentul soțului.

„A fost un soc pentru mine avand 18 ani, primul meu contract nu am rectionat am zis bun poate se linistesc lucrurile. dupa ce nu am cedat, lucrurile au devenit din ce in e mai rau, sa ,ma scoata din spectacole. mi a spus in fata tuturor daca nu erai atat de grasa vaca dracu as fi putut sa te puyn in costuim sa dansezi”, a dezvăluit balerina Ana Van Hallen pentru Realitatea Plus.

„M-am trezit lovit, izbit cu spatele de masa de machiaj motivul fiind că i-am stricat spectacolul că am purtat masca sanitară în timpul spectacolului dumnealui”, a precizat Ștefan Răuț, balerin.

„Tot timpul a fost agresiv verbal, fizic. Și eu am fost chemată la el acasă, i-am refuzat aceste avansuri. În sala de balet mi-a spius să ies afară, m-a luat de mână, m-a azvârlit afară, m-a împoins de piept …atunci m-am speriat și l-am împins. Vreau să zic că nimeni din sală nu a sărit. Tuturor le este frică”, a conchis balerina Petronela Serea.