Abonamente la preț promoțional pentru Untold 2023. Anunțul oficial, când vor fi puse în vânzare

Anul viitor se anunță un an plin de festivaluri, evenimente care vor strânge zeci, poate sute de mii de spectatori. Unul din cele mai așteptate, ca în fiecare an, este Untold 2023. Deja a bătut toate recorurile când s-au pus în vânzare biletele pentru ediția din acest an. Acum organizatorii au anunțat abonamente la preț promoțional pentru Untold 2023 și data la care vor fi puse în vânzare.

Untold 2022 a bătut iar recordurile

După cum bine știm, Untold Festival este cel mai mare festival de muzică electronică organizat în România, la Cluj-Napoca, la Cluj Arena. Ediția din acest an a bătut iar recordurile de vânzări, în doar câteva minute. În ceea ce privește numărul de spectatori, conform datelor oficiale, ediția din 2019 a avut cel mai mare număr de spectatori, 372.000 de oameni. La ediția 2022, Untold a fost vizitat de peste 360.000 de oameni pe toate scenele sale.

Untold-ul de anul acesta s-a desfășurat în perioada 4-7 august. Timp de 3 zile au urcat pe scene cele mai importante nume din muzica electronică a momentului. Vedete, precum J Balvin, David Guetta, Steve Aoki, Hardwell sau Dimitri Vegas & LIke Mike, au fost Dj și artiștii anului 2022 la Untold.

Ediția din 2023, la fel de incendiară. Abonamente la preț promoțional pentru Untold 2023

Organizatorii festivalului promit ca și în 2023 să fie un eveniment incendiar, cu nume sonore pe cele 8 scene pregătite. Deocamdată nu s-au dat publicității numele care vor urca la Untold 2023, dar ceea ce știm clar este că se vor scoate abonamente la preț promoțional pentru Untold 2023:

„Organizatorii festivalului UNTOLD anunţă că pe 21 noiembrie, la ora 21,00, vor scoate la vânzare alte 10.000 de abonamente pentru fanii înregistraţi pe untold.com. Aceştia vor putea cumpăra abonamente General Access, General Access Risk Free sau VIP (…). Zeci de mii de oameni s-au înscris deja şi aşteaptă să fie printre norocoşii care îşi asigură intrarea în tărâmul magic UNTOLD în 2023. Cei care nu se înregistrează pe untold.com până pe 21 noiembrie, la ora 21,00, nu pot achiziţiona abonamente în această etapă de vânzări.”, se arată într-un comunicat trimis, miercuri, de organizatorii festivalului.

În urmă cu o lună, mai exact pe 6 octombrie, cele 100.000 de abonamente s-au vândut la doar câteva minute de la punerea în vânzare. Conform organizatorilor, data de 22 noiembrie este momentul zero. Atunci se va da startul la a cumpăra abonamente la preț promoțional pentru Untold 2023.

Abonamentele vor putea fi cumpărate, fără a se mai înregistra pe site-ul festivalului, fiind pentru zona în aer liber. Rămâne ca, la o dată ulterioară, se fie anunțate și starurile care-și vor confirma prezența în perioada 3-6 august 2023.