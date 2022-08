Bătaie la Untold 2022. Mulţimea s-a revoltat în timpul concertului lui David Guetta. Video

A avut loc o bătaie ca în filme la Untold când pe scenă se afla David Guetta. Spiritele s-au încins în cea de-a treia zi de festival, atunci când unii tineri au decis să își regleze socotelile chiar sub privirile petrecăreților. Distracția celor veniți la festival a fost întreruptă de câțiva bărbați care s-au luat la bătaie în timp ce celebrul DJ se afla pe scenă. Iată cum au decurs lucrurile!

Bătaie la Untold 2022: câțiva tineri și-au reglat conturile în fața lui David Guetta

Sâmbătă seară a avut loc cea de-a treia zi de Untold. Unii tineri au decis să își regleze conturile chiar în timpul distracției. David Guetta se afla pe scenă în momentele în care aceștia încercau să își regleze conturile.

Peste 95.000 de persoane au venit din peste 100 de țări la celebrul festival de muzică. Distracția a fost în toi la Cluj-Napoca pentru majoritatea, dar nu și pentru câțiva care au hotărât să se ia la bătaie în timp ce cunoscutul DJ se afla pe scenă.

„O bătaie a izbucnit în timpul concertului lui David Guetta. Mult prea mulți oameni lăsați să se înghesuie pe gazon”, a spus un tânăr care a participat la festival, potrivit stiridecluj.ro.

Scandalul nu a durat mult pentru că cei prezenți au intervenit imediat. În imaginile video se poate vedea cum unul dintre tineri iese dintr-un cer imens cu tricoul rupt și cu câteva semne pe față. După ce spiritele s-au calmat, toată lumea a reluat distracția rapid.

,,Știți ce simt? Simt că fac parte din această poveste minunată numită UNTOLD”

Unul din cele mai frumoase momente din ziua 3 a ridicat în aer zeci de mii de mâini. Kygo a creat un spectacol incredibil pentru a doua oară la Cluj-Arena. Acesta a cântat „Freeze” și ”Never Really Loved Me”, dar și piese clasice precum: ”Higher Love”, ”It Ain’t Me”, ”What’s Love Got To Do With It” ori ”Think About You”. B.U.G. Mafia a venit pentru prima dată pe mainstage și a fost primită cu aplauze de fani.

Toată lumea a cântat de la început până la final fiecare piesă. De asemenea, brazilianul Alok a venit și el să facă atmosferă. DJ-ul a pregătit un show incredibil și l-a invitat pe scenă pe Mario Fresh.