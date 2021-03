A venit la Românii au talent, dar a vrut la X Factor: ‘Bănică e dincolo, vedeți că ați greșit emisiunea’

Luca Simion, în vârstă de 70 de ani, a descrețit frunțile celor prezenți în ediția 12 a show-ului ”Românii au talent” prin omiterea unor detalii. Intenția a fost de a ajunge la ”X Factor”, pentru a cânta cu Ștefan Bănică Junior, dar a ajuns la Pro TV.

Concurentul care a venit la Românii au talent, dar a vrut la X Factor

„Venind de acasă, am prins șapte semafoare. La acestea am făcut poezia ”Gând bun de mulțumire”. Dacă îmi dați voie, o recit. – Astăzi e serbare mare, noi cu toți ne-am adunat/ Mulțumim, noi la X Factor ce el m-a prezentat – Eu aș cânta odată cu Bănică, de exemplu”, a declarat concurentul.

„Vedeți că sunteți la Românii au talent, nu la X Factor. Ați greșit emisiunea”, l-a atenționat un membru al echipei de la Pro TV.

„Douăzeci de an am fost șofer pe ambulanță. Luam bolnavul în salvare și îl duceam direct în față. Acolo îi cântam la muzicuță și el îmi spunea ce i-am făcut, că nu mai are nimic acum. Au fost 99% din cazuri în care i-am schimbat starea psihică a omului. Există puterea extraordinată a subconștientului tău”, a povestit concurentul.

Smiley a fost cucerit de pensionar

Luca Simion, 70 de ani, din Sibiu, a venit la ”Românii au talent” pentru a-și prezenta aptitudinile, anume de a cânta la muzicuță. Pensionarul a făcut publicul, chiar dacă de acasă, să aplaude non-stop. La scurt timp, și Alexandra Dinu și Andra s-au alăturat, bătând ritmul cu palmele.

„Dar vezi că el cu una ține ritmul și cu una cântă. Mi se pare interesant”, a spus Smiley către Andra.

„Măi, dacă nu pentru momentele astea. Ele au farmecul lor cu totul aparte față de emisiunile Românii au talent; aceste momente în care apare un domn, o doamnă, în care apare cineva precum nenea Simion și se bucură. Atunci uităm de toate problemele, de toate necazurile. Ce frumos poate fi uneori în fața televizorului”, a fost părerea lui Andi Moisescu.

„Iată un exemplu de tren care a venit în siguranță și fără întârziere și vă mulțumim pentru asta. Să ne spuneți părere dumneavoastră, domnule Smiley”, a predat ștafeta Florin Călinescu.

„Mi se pare că sunteți foarte talentat. Ce am observat e că țineați și armonia și cântați și melodia. Cu se face treaba asta? Cu porcușorul a fost vedeta numărului. Se vede că sunteți foarte talentat”, a conchis cântărețul.