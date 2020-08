A nins cu fulgi de ciocolată! În ce oraș a avut loc visul oricărui om. Imaginile sunt delicioase

Recent, din cauza unei defecțiuni de ventilație la fabrica de ciocolată Lindt and Sprüngli, în orașul Olten a nins cu fulgi de ciocolată.

Pe 15 august 2020 a nins cu pulbere fină de cacao într-un orășel din Elveția, spre surprinderea localnicilor. Fenomenul a fost posibil în urma unei defecțiuni la sistemul de ventilație produsă la fabrica de ciocolată Lindt and Sprüngli. Compania producătoare a anunțat că a existat un defect minor în sistemul de ventilație, în zona în care se produceau ”pișcoturile de cacao”, la fabrica din orașul Olten, localizat între Zurich și Basel.

