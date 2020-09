A murit tatăl Mădălinei Manole. Doliu fără margini: familia e blestemată

Tatăl Mădălinei Manole, Ion Manole, a murit. Bărbatul a intrat in stop cardio-respirator în cursul zilei de miercuri. A fost resuscitat, dar inima lui a cedat din nou. În jurul orei 18:30 a fost declarat decesul.

Tatăl Mădălinei Manole a murit

„DUMNEZEU să te odihnească în pace, tată! Acum eşti împreună cu fata şi soţia ta!“, a anunţat pe Facebook Marian Manole, fratele Mădălinei.

Potrivit informațiilor care ciruclă în presă, Ion Manole ar fi fost depistat în urmă cu mai multe zile cu virusul COVID-19. Starea sa de sănătate s-a înrăutățit, astfel că pe 3 septembrie a ajuns la spitalul din Ploiești. Medicii de aici ar fi vrut să îl transfere la spitalul din Focșani, din lipsă de paturi la Terapie Intensivă, însă familia s-a opus. Hotărârea de a rămâne a fost luată întrucât starea de sănătate a pacientului nu i-ar fi permis o astfel de deplasare. Pe lângă drumul lung, nici spitalul din Focșani nu ar fi atât de bine dotat ca cel din Prahova. Bărbatul reușea să se păstreze în viață cu ajutorul aparatelor.

Starea acestuia s-a deteriorat cu repeziciune de la acel moment, iar medicii erau sceptici în privința șanselor de supraviețuire, în special că bărbatul nu a răspuns nici la tratamentul cu plasmă. Mai mult, doctorii i-au transmis fiului Marian că nu mai sunt speranțe.

„Medicii mi-au zis ca nu mai sunt sanse, sa ne pregatim de ce e mai rau! (…) O sa vorbesc la firma funerară, la cimitir”, a spus Marian Manole, la România TV.

Ion Manole a rămas fără fiică în anul 2010 și fără soție în 2017. Singurul care i-a stat aproape a fost fiul lui, Marian Manole, iar ultima alinare au fost pozele cu nepotul Petru Junior.

Și-a dat în judecată ginerele

Dispariția prematură a Mădălinei Manole i-a învrăjbit pe fratele și părinții săi, care îl consideră pe soțul regretatei interprete, Petru Mircea, vinovat de moartea artistei. Soții Manole l-au dat în judecată pe bărbat, cerând în instanță dreptul de a-și vizita nepotul, pe care l-au văzut rar de la moartea cântăreței. După decesul soției Eugenia, Ion Manole a spus că jalea din suflet a făcut-o să se prăpădească, dar el nu va închide ochii până ce nu va afla adevărul despre sinuciderea fiicei lui.

De asemenea, este de notorietate și conflictul dintre Marian Manole și cumnatul său. Recent, războiul a izbucnit din nou: „Ultima dată când am vorbit cu Petru la telefon, a fost anul trecut, urla și mă amenința. Nu mi-am văzut nepoțelul de când l-a născut mama lui, doar în poze trimise de fani îl văd. «Monstrul» nu m-a lăsat să-mi văd nepoțelul de când a murit Mădălina. Am fost cu părinții mei de nenumărate ori la poartă la el, la casa din Otopeni și nu am fost lăsați să îl vedem.

Am încercat să vorbesc prin telefon amiabil, să rezolvăm cumva problema, dar au fost doar țipete, urlete, jigniri și amenințări. Nemernicul ăsta ne-a distrus familia. Mi-a omorât sora, mama este în groapă, băgată de durere și de boli. Tata a îmbătrânit în nouă ani foarte mult. Am îmbătrânit prea repede cu toții după toate necazurile. Crunt destin, nu-i doresc nimănui acest lucru!”, a declarat Marian pentru Click!.