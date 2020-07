Continuă războiul între tatăl Mădălinei Manole și Petru Mircea. Ce se întâmplă acum, de fapt

Astăzi, pe 14 iulie, se împlinesc zece ani de la moartea Mădălinei Manole. Artista s-a sinucis chiar în ziua când urma să împlinească 43 de ani, înghițind o substanță toxică, numită furadan. La un deceniu de la moartea ei, tatăl artistei, Ion Manole, face declarații extreem de dureroase.

Continuă războiul între tatăl Mădălinei Manole și Petru Mircea

De menționat este că, în urmă cu trei ani, Ion Manole a rămas și fără soție, după ce aceasta a pierdut lupta cu cancerul pulmonar. Extrem de afectat, bărbatul a mărturisit că durerea sa cea mare este că nu-și poate vedea nepotul, acum în vârstă de 11 ani. Fiul Mădălinei Manole și al lui Petru Mircea avea numai un an când artista și-a luat viața.

“L-am mai văzut prin ziare. Ginerele meu nu a vrut să vină cu copilul la mine… Poate o veni mâine (n.r. – azi) cu el, în cimitir, la fata mea! Să îl văd şi eu! Are 11 ani. Se face mare şi decide singur. Am avut o întâlnire cu o săptămână în urmă cu Mircea, pentru succesiunea soţiei mele. Am întrebat: Unde e copilul de nu a venit şi el, e la Botoşani? A dat din cap că e acasă, nu ştiu ce-i spune, a declarat Ion Manole pentru Click.

A lăsat un bilet de adio

Reamintim că Mădălina Manole a lăsat un bilet de adio, scris cu puțin timp înainte să se sinucidă.

“Deși părinții Mădălinei nu vor să recunoască, scrisoarea îi aparține Magdei, e scrisul ei acolo”, menționa Petru Mircea, în 2010, despre biletul pe care soția lui își așternuse gândurile.

Conform anchetatorilor, Mădălina Manole s-a sinucis prin otrăvire cu Furadan, un pesticid foarte de toxic. Chiar și așa, părinții Mădălinei, pe nume Ion și Eugenia Manole, au continuat să-l acuze pe soțul ei, Petru Mircea, de moartea fiicei lor. Astfel că, relațiile dintre familia artistei și soțul acesteia, Petru Mircea, s-au deteriorat iremediabil după decesul artistei.