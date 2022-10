A murit Ron Masak, șeriful din „Verdict: Crimă”. Actorul american avea 86 de ani

Este doliu la Hollywood! S-a stins din viață Ron Masak, șeriful din „Verdict: Crimă”. Acesta avea 86 de ani. Potrivit familiei sale, actorul a murit din cauze naturale, înconjurat de soția Kay și de cei șase copii. Decesul vedetei are loc la doar nouă zile după ce protagonista Angela Lansbury a decedat la 96 de ani.

Actorul Ron Masak a murit. Avea 86 de ani

Actorul Ron Masak, celebru pentru rolul șerifului din „Verdict: Crimă”, a murit la vârsta de 86 de ani. Acesta s-a stins ieri (n.r. – joi, 20 octombrie) din viață, din cauze naturale, înconjurat de familie. Cunoscut drept „Regele reclamelor”, Masak a avut o carieră lungă în divertisment și l-a jucat pe popularul personaj recurent Șerif Mort Metzger. Plecarea sa la ceruri are loc la doar nouă zile după ce protagonista Angela Lansbury a decedat la 96 de ani.

Născut la Chicago, Illinois, la data de 1 iulie 1936, Ron Masak a studiat teatrul în orașul natal, apoi debutul în actorie s-a produs în anul 1954. De-a lungul anilor 1960 și 1970, acesta a jucat în seriale de televiziune emblematice: „The Twilight Zone” (1960), „The Monkees” (1968), „Get Smart” (1968), „I Dream of Jeannie” (1968-69), „Bewitched” (1969-70), „The Mary Tyler Moore Show” (1971), „Iubește-ți vecinul” (1973), „Povestea poliției” (1975-1978) și „Wonder Woman” (1978).

A dat lovitura la Hollywood cu rolul șerifului Mort Metzger din „Verdict: Crimă”

Marele succes al carierei sale a fost rolul șerifului Mort Metzger din „Verdict: Crimă”, apărând în peste 40 de episoade ale îndrăgitului serial până la sfârșitul acestuia (1996). De asemenea, celebrul actor a făcut senzație în aproximativ 25 de lungmetraje, printre care se numără și „Ice Station Zebra” (1968), „Second Effort” (1968), „A Time for Dying” (1969), „Evel Knievel” (1971), „Laserblast” (1978), „Listen to Me” (1989), „The Benchwarmers” (2006) sau „Angels on Tap” (2018).

Pagina de IMDb a lui Masak dezvăluie că vedeta era implicată în două proiecte viitoare, „The Curse of the Gorgon” și „Quigley 2”, aflate în pre-producție. Pe parcurul carierei sale la Hollywood, actorul a jucat un rol esențial în diferite evenimente caritabile, inclusiv pentru „Wounded Warriors”, „Child Help”, „Susan G. Komen Foundation”, „Cystic Fibrosis Foundation”, „Special Olympics” și „Jerry Lewis MDA Labor Day Telethon”.

Între anii 1980 și 1990, Ron Masak a primit porecla „Regele reclamelor” datorită implicării sale în proiecte de divertisment. Celebrul actor lasă în urmă o soție îndurerată (Kay Knebles), șase copii și 10 nepoți. El a fost, de asemenea, autor, scriind memoriile sale din 2009. Cartea „I’ve Met to All My Heroes From A to Z” (trad. rom – „M-am întâlnit cu toți eroii mei de la A la Z”) descrie amintirile sale despre oamenii pe care i-a întâlnit de-a lungul carierei sale actoricești.