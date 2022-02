A murit românul care a cântat pentru Ceaușescu sau Gheorghiu Dej. Vestea tragică din lumea artistică

Românul care a cântat pentru fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, și care l-a impresionat, de asemenea, pe fostul lider comunist al României, Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a stins din viață la vârsta de 82 de ani. Cântărețul gălățean și-a dedicat întreaga viață muzicii, având spectacole de la 17 ani. Mai multe detalii despre vestea tragică din lumea artistică, în continuare.

Lumea artistică este în doliu. Artistul gălăţean, Teodor Munteanu, a murit miercuri, 23 februarie, la 82 de ani. De-a lungul timpului, vocea sa de excepţie a încântat personalităţi precum Richard Nixon, dar şi lideri comunişti români, ca Nicolae Ceaușescu și Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Teodor Munteanu și-a dedicat întreaga existență pasiunii sale, muzica, susținând concerte chiar de la vârsta de 17 ani. Artistul povestea, într-un interviu pentru adevarul.ro, că a moștenit talentul de la mama sa, care era grecoaică.

„Mama cânta ca o privighetoare. Am fost crescut printre greci, de aici şi slăbiciunea mea pentru muzica lor. Am cel puţin o sută de melodii greceşti imprimate pe CD-uri“, spunea gălățeanul.

De-a lungul carierei sale, Teodor Munteanu a cântat în numeroase turnee, atât în țară, cât și în afară. Când a venit în România, la invitația „Marelui Cârmaci“, Richard Nixon a fost încântat de vocea artistului.

„Atunci am fost invitat să cânt la Calul Bălan, la Neptun, în Constanţa. Nixon şi Ceauşescu s-au ridicat în picioare şi au aplaudat. După ce am terminat, a venit la mine în pas alergător un general de armată. Mi-a fost teamă că am făcut o gafă. M-a oprit şi mi-a zis: «În numele tovarăşului Nicolae Ceauşescu, vă mulţumesc pentru prestaţia din această seară. Va rămâne o seară de neuitat»“, povestea Teodor Munteanu.