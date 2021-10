Pentru generațiile de dinainte de 1989 numele de Pavel Coruț este sinonim cu romane, precum Quinta spartă” sau„Fulgerul albastru”. A fost un prolific scriitor, dar și fost ofițer de informații și contrainformații MApN. Pavel Coruț a fost un jurnalist consecenvent și autor a peste 170 de romane.

Născut în 1949, în județul Iași, Pavel Coruț a fost cunoscut pentru activitatea sa de ofițer de informații și contrainformații român. A ajuns până la gradul de colonel al serviciului de contrainformații militare a Armatei Române, până în februarie 1990.

În același an Nicolae Militaru, ministrul Apărării Naționale a României de atunci, decide trecerea lui Pavel Coruț în rezervă. După retragerea din activitatea militară, debutează ca jurnalist, preluând unul din numele personajelor din cărțile sale, pseudonimul de Paul Cernescu.

„ Am plecat din Moldova la 15 ani cu gândul să cuceresc lumea. Iniţial, am absolvit Institutul de Marină (Băsescu a absolvit la 6 ani după mine), apoi am urmat Facultatea de Drept.

Între 1980 şi 1990 am fost şeful contraspionajului din Direcţia Informativă a Armatei (DIA), având sarcina culegerii de informaţii de la cetăţenii străini.

Am fost şi translatorul de engleză al ministrului apărării Vasile Milea. Am ajuns până la gradul de locotenent-colonel. În vara lui 1990 mi-am făcut cererea de trecere în rezervă…”, povestea Pavel Coruț despre cariera sa.