A murit Mihai Bica. Actorul s-a stins la doar 59 de ani

Lumea teatrului a mai pierdut o stea. A murit Mihai Bica. Actorul s-a stins din viață la vârsta de 59 de ani. Mărturii emoționante despre ultimele zile din viața îndrăgitului artist.

O veste cutremurătoare a îndoliat scena teatrului românesc. Actorul Mihai Bica a murit, la vârsta de 59 de ani. Vestea tragică a fost dată de reprezentanții Teatrului GONG din Sibiu.

Actorul Mihai Bica a fost și director al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Artistul și-a dat ultima suflare vineri, 27 ianuarie 2023.

Citește și: Vestea începutului de an despre Victor Rebengiuc. A făcut anunțul oficial

Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie. Acesta se pregătea pentru expoziția sa de vernisaj ce va avea loc pe 3 februarie.

„M’a sunat zilele trecute mare actor Mihai Bica si cu aceeași voce de bas mi’a spus scurtisim:” Mihai, dragul meu notează, vineri, 3 februarie … expoziția mea de pictură, pe Teclu…”I’am promis că îi voi fi alături și mi’am anuntat prietenii. Am vrut să-l mai întreb ceva…dar am simțit că nu avea dispoziția de a vorbi mai mult și nu am insistat. A fost ultima noastră convorbire și am așteptat atât de mult să îl revăd vineri (…)

Ca actor, Mihai Bica, a fost genial, ca om avea un suflet incredibil de bun și de profund. In alta seară l’am văzut pe stradă așteptând un taxi, am oprit brusc si l’am condus spre casă cu mașina. Am rămas mult timp în mașină discutând de la teatru, medicină la teologie.(…)

A fost un banchet filosofic. Ieri, fix ieri seară pe la 21, am deschis calculatorul și i’am ascultat cuvântul pe care l’a rostit marți 24 ianuarie…cred că ultima apariție publică în urmă cu 3 zile. Regret enorm plecarea marelui actor și regret mult că nu am reușit mai mult să îl ascult, să învăț din cunoștințele și înțelepciunea Sa. Mihai Bica nu a fost orice actor. A fost elevul doamnei prof. Olga Tudorache si coleg cu Florin Pittiș și Florin Zamfirescu. La Sibiu a jucat intre 1988 si 2000. A fost directorul teatului din Sibiu și în ultimii 20 de ani a jucat la Brașov si la București, teatru si film. A fost vocea unică a călugărului Arsenie Boca. Ar fi împlinit anul acesta…60 de ani!”, a scris, pe Facebook, psihologul Mihai Copăceanu.