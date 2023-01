Marele actor român răvăşit de moartea lui Mitică Popescu. Declaraţie tulburătoare: „Vine şi rândul meu”

Anunțul potrivit căruia Mitică Popescu s-a stins din viață a tulburat întreaga filmografie românească. Lumea artistică a suferit o reală pierdere, după ce legenda cinematografiei a pierdut lupta cu boala. Victor Rebengiuc spune, într-o intervenție tulburătoare, că își așteaptă și el sfârșitul. Marele actor român, răvăşit de moartea lui Mitică Popescu.

Victor Rebengiuc, artist cu o contribuție importantă la dezvoltarea teatrului și cinematografiei, s-a declarat întristat de anunțul potrivit căruia colegul său de breaslă s-a stins din viață. Marele actor Mitică Popescu a murit, marți, 3 ianuarie, la Spitalul Elias din București. Potrivit ultimelor informații, legenda filmografiei românești a suferit un stop cardiac.

Victor Rebengiuc și Mitică Popescu au jucat împreună pe scenă, de-a lungul carierei lor artistice. Cei doi au interpretat personaje diferite în pelicula „Moromeții”, de Stere Gulea. Cel dintâi artist a jucat rolul personajului Ilie Moromete, în timp ce regretatul Mitică Popescu l-a interpretat pe Cocoșilă.

Împreună, artiștii au conturat scene remarcabile în producția „Moromeții”. Victor Rebengiuc a subliniat, într-o intervenție pentru presă, că nu a fost un prieten apropiat al regretatului său coleg. Totuși, îl cunoștea din rolurile sale remarcabile. Maestrul i-a adus un elogiu lui Mitică Popescu, punând în evidență talentul său actoricesc.

„Și eu am primit vestea tristă. Am jucat împreună. Am avut două scene în „Moromeții”. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el, ca actor”, a declarat Victor Rebengiuc.