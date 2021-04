EXCLUSIV Transsexualul Naomy și-a găsit un loc de muncă, în Elveția: ”Sunt cameristă, la un hotel de patru stele”. De ce se apucase de droguri, în urmă cu 7 ani

Vă mai amintit de Naomy, solista care ajunsese în finala Eurovision, în 2014, cu piesa de dragoste ”Dacă tu iubești”? Stabilită în Elveția, Naomy a revenit în țară, pentru o săptămână, din dorința de a-și relua cariera muzicală. Artista ne-a povestit, într-un interviu exlusiv, pentru playtech.ro, despre noul CD de muzică jazz, despre fostul iubit, care îi interzisese, din gelozie, să mai urce pe scenă, dar și despre perioada în care își alina durerea sufletească în droguri.

Naomy se află, zilele acestea, în România: ”Mi-am serbat aici ziua de naștere, am împlinit ieri, de Florii, 44 de ani. E vârsta unui nou început, am forță și putere să revin în muzică, să muncesc, am lăsat în urmă prostiile, drogurile, cocaina, nu mai vreau să fiu întreținută, am banii mei”.

Solista locuiește în Elveția, a iubit și a fost iubită, dar, anul trecut, în noiembrie, a pus capăt relației: ”Era un om gelos, nu mă lăsa să cânt, voia să muncesc, dar nu să urc pe scenă. Și eu îi ziceam: ”Ce să fac, croitorie? Eu știu doar să cânt”. A fost cea mai lungă relație, de cinci ani, ne-am despărțit însă frumos, am rămas în relații bune”.

Până când visul de a reveni pe scenă va prinde contur, Naomy și-a găsit un loc de muncă, la 10 km de Berna, în Elveția, unde locuiește:

”Sunt cameristă, la un hotel de patru stele, angajații sunt împărțiți, eu mă ocup de paturi și de chiuvete, am un record personal de 7 minute în aranjarea patului. La final, transform două prosoape în flori. Câștig bine, 1.700 de franci elvețieni, dar 1.200 îi dau pe chirie”, ne-a mai declarat Naomy. Uneori, turiștii pleacă în grabă și își uită lucruri importante, dar Naomy predă la recepție bunurile: ”Am găsit, în urmă cu o săptămână, într-una dintre camere, un portofel burdușit cu 10.000 de franci, carduri, acte. L-am predat la recepție. Dar proprietarul bunurilor nu o să știe niciodată că i l-a găsit o solistă care visa cândva să ajungă la Eurovision, care mai avea un pas să reprezinte România. Sunt foarte credincioasă, merg de 3-4 ori pe săptămână la biserică, îmi câștig acum banii frumos, din muncă”.

Naomy nu a renunțat la ideea de a apela la o operație de schimbare sex: ”Voi face intervenția chirurgicală cât de curând, nici nu mai aștept să treacă pandemia, dar nu în Thailanda, cum intenționam, unde costă doar 10.000 de euro, ci în Anglia, unde chiar dacă plătesc mai mult, adică 40.000 de euro, măcar nu există mari riscuri. Ca cineva să poată face această operație, trebuie mai întâi să ia un tratament hormonal, timp de câțiva ani, eu îl fac de 21 de ani. Așa mi-au crescut și sânii, nu mi-am pus silicoane”.

Naomy e fericită că visul ei, de a reveni în muzică, va prinde contur, anul acesta, chiar în țara natală: ”În această săptămână, cât stau în România, pregătesc un album de muzică jazz și R&B, pot cânta și altceva, nu numai piesa ”Salcia” sau muzică ușoară, așa cum mă știe lumea, pot aborda cu succes și alte genuri muzicale. Am vrut să câștig Eurovision, să reprezint România, am ajuns în finală, însă, cam atât.

De supărare, și văzând că nu sunt susținută, am început atunci să consum droguri, cocaină. Noroc că m-am trezit la timp, am renunțat la prostii, pentru că dăuna și tratamentului hormonal, pregătitor pentru etapa de a deveni femeie și din punct de vedere fizic. Mai nou, am și cont pe Instagram, naomymoldovan2021, aștept să reiau legătura cu fanii mei”, ne-a mai spus Naomy.