A murit actorul David Harris. Starul din ”The Warriors” a pierdut lupta cu boala nemiloasă

Din nefericire, este din nou doliu la Hollywood. Conform informațiilor de dincolo de ocean, a murit actorul David Harris, starul din ”The Warriors”. Conform familiei acestuia, a pierdut lupta cu boala nemiloasă.

Este doliu la Hollywood! Conform publicației americane New York Post, actorul David Harris, cunoscut pentru rolul său din filmul „The Warriors” din 1979, a murit la vârsta de 75 de ani. Actorul a murit la domiciliul său din New York în urma unei lupte cu cancerul, a declarat fiica sa Davina Harris pentru publicația citată.

În filmul cult clasic, David Harris l-a interpretat pe Cochise, un membru al bandei din Coney Island. Deși filmul a avut probleme la lansare, ulterior a câștigat o bază globală de fani și a devenit un favorit al fanilor. În prezent, are o cotă de 88% pe Rotten Tomatoes.

Născut în iunie 1949, new-yorkezul s-a înscris la High School of Performing Arts, unde și-a descoperit pasiunea pentru actorie. „M-am îndrăgostit de ea”, a declarat pentru «The Claw’s Corner» în 2022.

Primul rol important al lui Harris pe ecran a apărut în 1976, în filmul TV „Judge Horton and the Scottsboro Boys”, nominalizat la Emmy. În 1977, a fost distribuit în piesa „Secret Service”, cu Meryl Streep și John Lithgow. Doar câțiva ani mai târziu, agentul lui Harris l-a pus în legătură cu regizorul Walter Hill din „The Warriors”.

În 2019, David Harris a analizat succesul filmului într-un interviu radio, spunând că nu avea nicio idee că „The Warriors” va rezista testului timpului.

„Nu a fost un film tipic cu bande. Era futurist. Era ca „Cei șapte samurai”… Se baza pe o armată greacă care a fost prinsă în spatele liniilor inamice și care a trebuit să lupte toată noaptea pentru a se întoarce la linia lor – este o poveste adevărată.

Am fost în Hong Kong, am fost în Filipine, am fost în Tokyo. Am făcut o mulțime de filme, dar când cobor din avion, oamenii spun: „E tipul din «The Warriors»”, a spus actorul la acea vreme.