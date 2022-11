A fost Shakira la meciul în care s-a retras Gerard Pique? Cu cine a fost fotografiat internaționalul spaniol – VIDEO & FOTO

Gerard Pique a spus „adio” fotbalului la meciul de campionat FC Barcelona – Almeria și întreg stadionul l-a aplaudat în picioare, în minutul 85, când a fost înlocuit de Christensen. La finalul partidei, fostul internațional spaniol a schimbat câteva pase cu cei doi băieți ai lui, pe gazonul de pe „Camp Nou” iar fanii au întrebat dacă nu cumva a venit și Shakira la această partidă specială. Au aflat rapid răspusul, dintr-o filmare realizată chiar pe stadion.

Gerard Pique a izbucnit în lacrimi la ultimul meci în tricoul formației FC Barcelona. În toate interviurile lui a spus că visul lui nu a fost să ajungă fotbalist, ci să joace în tricoul formației catalane. Și de la formația lui de suflet s-a și retras, ovaționat de întreg stadionul. A părăsit terenul în minutul 85 al partidei FC Barcelona – Almeria 2-0, iar lacrimile și-au făcut loc pe obrajii lui,

„Sunt foarte emoționat. Toate experiențele pe care le-am avut când am fost coechipieri îmi trec prin cap. O perioadă de aur, în care am câștigat tot ce se putea. Pique pleacă împăcat, exact așa cum am făcut și eu, sunt foarte fericit pentru el. El mai poate juca dacă dorește. M-a uimit cât de calm a fost înainte de meci”, a declarat antrenorul Xavi în Marca.