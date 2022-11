Gerard Pique se retrage din fotbal. Fundașul spaniol a anunțat când va avea loc „meciul de adio” – VIDEO

Gerard Pique, mesaj șocant! Fundașul spaniol și-a anunțat retragerea din fotbal. Jucătorul formației FC Barcelona le-a transmis fanilor că sâmbătă va juca ultimul meci, pe Camp Nou, în duelul cu Almeria.

„Culers, am un singur lucru să vă spun. Am decis că este timpul să închid un ciclu. Am spus întotdeauna că după FC Barcelona nu va mai fi o altă echipă și așa va fi. În această sâmbătă va fi ultimul meu meci pe Camp Nou”, a transmis fotbalistul prin intermediul clipului video.