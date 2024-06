A cumpărat o bucată de cașcaval la reducere de la Profi, însă a avut un șoc uriaș când l-a desfăcut acasă. Ce a descoperit un bărbat din Iași

În ultima vreme, se pare că a merge la cumpărături în marile supermarket-uri a devenit o adevărată aventură, sau cel puțin așa reiese din cazul recent petrecut în Iași, unde un client a cumpărat o bucată de cașcaval la reducere de la Profi, însă a avut un șoc uriaș când l-a desfăcut acasă. Așa se face că, ceea ce a descoperit un bărbat din Iași, a devenit viral pe internet.

Cazul relatat de clientul ieșean, din păcate, nu este singurul. Conform mai multor postări pe rețelele de socializare, situații similare au mai fost și în alte zone din țară, și nu numai în magazinele celor de la Profi, unde au fost vândute alimente expirate.

Conform acestuia, a cumpărat o bucată de cașcaval la reducere de la Profi, având în vedere că retailer-ul avea un discount generos la acest produs. Dar, odată ajuns acasă cu produsul cumpărat avea să constate că, de fapt, bucata de cașcaval la reducere de la Profi era imposibil de consumat, având în vedere că era plină de mucegai.

După publicarea pozei cu respectivul produs, unii internauți au făcut și glume pe seama situației, scriind că “Ți-au dat și o penicilină de banii ăia”, “A crescut ceva cașcaval pe lângă mucegaiul ăla”, au scris internauții la postare.

După cum bine știm, genul acesta de practici sunt frecvente, în mai toate marile magazine retail, precum Lidl, Kaufland, Profi, etc. În speță, este vorba de acele produse care ajung foarte aproape de expirarea termenului de valabilitate, iar retailerii le scot la vânzare, separat, cu discounturi de până la 50%.

Numai că, și aici este vina retailerilor, ar trebui veriicate aceste produse și, ulterior, incluse la vânzare, sau scoase dacă nu mai prezintă parametrii calitativi. Din păcate, situația ieșeanului, așa cum precizam, nu este singulară.

Și pentru că tot este vorba de retailerul Profi, reamintim că un astfel de caz, cu alimente expirate, avea să ajungă pe masa judecătorilor de la Tribunalul din Giurgiu, în urma unui dosar intentat în 2020.

Conform datelor, angajații lanțului de magazine erau acuzați de corupție, după ce au scos la vânzare produse expirate. Deși erau găsiți vinovați, reprezentanții retailerului veneau cu un drept la replică, spunând că:

”In urma cu trei ani, conducerea magazinelor Profi a sesizat nereguli la receptionarea unor marfuri deteriorate, a angajat o agentie specializata pentru a stabili care sunt faptele, persoanele si modul lor de operare; in urma cercetarilor, Profi a cerut pedepsirea in justitie a persoanelor vinovate si a insistat pana cand justitia a stabilit ce se pune in sarcina celor gasiti vinovati.”