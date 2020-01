A câștigat medalii de aur cu ”Nike” din bandaje: ce s-a întâmplat după evenimentul viral

La doar 11 ani, o fetiță a câștigat mai multe medalii de aur în competiții de atletism. În loc de încălțăminte sport, ea și-a improvizat niște Nike-uri din bandaje, cu sigla producătorului.

În momentul în care ai suficient de multă ambiție și entuziasm pentru ceva, nimic nu-ți stă în cale, după cum ne învață o tânără fetiță în vârstă de 11 ani pasionată de atletism. Rhea Bullos trăiește în Filipine și a câștigat deja numeroase medalii de aur în competiții, chiar și fără să aibă un echipament special.

Fetița din imaginile alăturate învață la școala elementară Salvacion din Balasan, Iloilo, iar pentru a concura la o competiție locală de atletism, în loc să pună presiune pe părinții ei pentru încălțăminte sport, a decis să improvizeze. Ca urmare, și-a creat propria protecție pentru picioare din bandaje. Pentru că inspirația pentru decizia ei a venit de la o pereche de Nike, pe partea din față a creației sale se vede logo-ul brandului, clasicul swoosh.



După competiție, antrenorul ei, Predirick B. Valenzuela a făcut o postare pe Facebook cu fotografiile de mai sus. ”Privește: Rhea Bullos din Balasan, Iloilo a câștigat 3 medalii de aur cu Nike-urile sale inventate. Rhea a câștigat la 400, 800 și 1500 de metri în campionatul pentru fete de școală elementară Iloilo Schools Sports Council Meet 2019.” Nu a trecut mult timp până când povestea ei a devenit virală cu ajutorul oamenilor care au partajat postarea și au încurajat companii precum Nike sau Titan 22 să o sponsorizeze.

Din fericire pentru fetița de doar 11 ani, cineva s-a învoit să-i cumpere o pereche de încălțăminte pentru viitoarele sale competiții, iar acele imagini au ajuns pe internet datorită unei publicații locale, după cum se poate vedea mai jos.

LOOK: SM City buys new shoes for Rhea Bullos, a Balasan runner who has been trending on social media after her picture wearing makeshift ‘Nike’ shoes went viral.

Rhea was taken to the SM Store in SM City Iloilo where she was bought a new pair of shoes, socks and a sports bag. pic.twitter.com/EXo879Gbg5

— Daily Guardian (@dailyguardianph) December 11, 2019