A amestecat castravete cu ou și ulei, apoi le-a folosit. Ce s-a întâmplat apoi a uimit-o

Castraveții sunt extrem de sănătoși, datorită conținutului lor ridicat de vitamine și minerale. În plus, ei conțin în mare parte apă, așa că au un indice caloric foarte scăzut.

La ce sunt buni castraveții

Sunt folosiți în salate, ca aperitiv, dar și în industria cosmeticelor, pentru proprietățile lor benefice asupra tenului și părului.

Ajută la scăderea retenției de apă și a acțiunii acesteia asupra corpului. Castraveții sunt recomandați în curele de slăbire, însă important este să fie consumați în stare crudă.

Ca să beneficiezi de toate proprietățile lor, ar trebui să îi speli bine și să le lași coaja intactă, aceasta fiind partea în care se află toți nutrienții. Coaja de castravete conține magneziu, potasiu și siliciu, extrem de benefice pentru mușchi și oase.

De asemenea, castraveții sunt folosiți pentru tot felul de măști, ei având proprietăți antiinflamatorii.

Adesea femeile își pun felii de castraveți pentru a reduce umflăturile de sub ochi, cunoscute și ca „pungile de sub ochi”. În plus, hrănește pielea iritată și uscată.

Măști de față și păr cu castravete

Poți folosi castraveți atunci când ai o piele iritată de la soare. Pentru a face asta, pregătește o baie caldă în care să pui mai multe felii de castravete, câteva frunze de mentă și sare de mare sau sare specială pentru baie.

Pielea se va calma instant și va fi fină la atingere.

De asemenea, poți folosi castraveți în măștile de față pentru un plus de hidratare a tenului. Ai nevoie de 100 g de castravete, 100 g de avocado, 1 albuș de ou și 2 linguri de amidon.

Se ia pulpa de castravete și se pune la blender alături de avocado. Se adaugă albușul de ou și amidanul.

Aplică masca pe față și gât și masează timp de câteva minute. Lasă masca pe față 30 de minute și apoi clătește cu apă călduță.

Pentru persoanele care suferă de rozacee, această mască este ideală: o jumătate de castravete, un albuș de ouă și ulei esențial de rozmarin. Toate ingredientele se amestecă într-un blender și apoi se aplică pe față.

Pentru păr, vei avea nevoie de 1 castravete, 1 linguriță de ulei de măsline și 1 ou. Se amesttecă totul și se pune pe părul umed la rădăcini, vârfuri și pe lungime.

Este o mască ideală pentru hidratare și strălucire.