A ajuns la spital de urgență. Ce s-a întâmplat cu Războinica de la Survivor România

Războinica Marilena a ajuns la spital, aceasta simțindu-se rău. Ea a fost transportată de urgență la spital, iar colegii sunt îngrijorați din cauza faptului că ea nu va mai putea continua concursul.

A ajuns la spital de urgență

De altfel, până la ora actuală mai mulți concurenți atât din echipa Faimoșilor, cât și din echipa Războinicilor, au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Colegii Marilenei o așteaptă însă să revină, cu toate că nu sunt siguri că asta se va mai întâmpla.

"Sorin: Mie îmi pare rău de Mari, e un om foarte important în echipă, chiar dacă am avut o mică ceartăcu ea. Apoiși-a cerut scuze, deși au fost superficiale scuzele. Trebuie să recunoc că e un om important în echipaasta. Roxana: Este supărător și foarte dur și sper să fie ok Mari, pentru că știți și voi că dădea totul pe traseu. Sorin: Am încercat să o ajutăm cu orice, cu cuvinte, cu doctori, dar a trebuit să meargă la spital și sper să se întoarcă mai bine decât era înainte și fizic și psihic.

Roxana: Marinela se simte rău și sunt realistă și nu cred că o să-și revină acasă. Ea a dovedit tuturor ce poate și nimeni nu poate spune că Marilena nu e o luptătoare. Musty: Ar fi mai bine să fii puțin mai pozitivă și să ai ai o stare mai bună. Consider că multe supărări pe care le-am avut sunt de la Roxana și de-asta m-am îndepărtat de ea. Până devine matură, mai are drum. Restul grupui i-a spus că nu trebuie să fie atât de negativă, că nu avem nevoie de asta. Avem nevoie să știm că Marilena a mers la spital și va bine și o să se întoarcă. Am văzut asta și la Faimoși", au declarat concurenții.

Informații despre Marilena

Marilena Cuciurean are vârsta de 25 de ani, fiind multiplă campionă la sanie bob, un sport pe care l-a practicat vreme de șase ani. Acum, ea este instructor de fitness și are propria sală de sport la Vatra Dornei. Ea a mărturisit că are încredere în capacitățile sale și că nu vrea să renunțe la trofeu fără luptă.

„M-am înscris la Survivor România pentru că sunt o fire competitivă, plină de energie, îmi plac provocările și adrenalină. Cred în abilitățile mele și în capacitatea de a duce orice provocare până la capăt!”, a declarat Marilena, înainte de a intra în competiția Survivor România.