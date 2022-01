8 ani de la tragedia din Munții Apuseni. Ce face familia Aurei Ion: „Viermele nepăsării trăiește în fiecare din noi”

Pe 20 ianuarie 2014, o echipă medicală de la Agenția Națională de Transplant a decis să se deplaseze la spitalul din Oradea pentru o prelevare de organe. Pentru că a fost vorba de o intervenție medicală urgență medicală, au decis să folosească o aeronavă a Academiei Române de Aviație care a decolat de pe Aeroportul Băneasa, pilotul fiind celebrul Adrian Iovan. Totul părea a merge perfect, până când au ajuns deasupra Munților Apuseni. Ruta de zbor stabilită era deja sub influența unui front care a dus la o stare foarte proastă a aerului. Condițiile meteorologice foarte proaste, din păcate, aveau să ducă la tragedia de acum 8 ani.

În urmă cu 8 ani, de pe Aeroportul Băneasa decola o aeronavă a Academiei Române de Aviație, un avion model BN2, într-o miisune umanitară. Echipajul medical, având-o și pe tânăra studentă Aura Ion la bord, pleca spre Oradea, unde la spitalul din localitate trebuiau să preleve organe. Condițiile meteo, aparent, păreau bune, așa că s-a luat decizia de a decola cât mai repede cu putință, timpul fiind inamicul numărul unu în situația dată.

Pilotul aeronavei, binecunoscutul Adrian Iovan, era un pilot cu o vastă experiență de zbor, ceea ce a dat și garanția unui zbor de succes. Dar condițiile meteo au început să se deterioreze pe parcurs. Așa cum arătau la acel moment datele meteo, în zona Munților Apuseni vremea nu erau una propice, iar condițiile meteo se deteriorau într-un ritm rapid.

În jurul orei 16:00, aeronava pilotată de Adrian Iovan se prăbușește în zona satului Horea, situat la granița dintre județele Alba și Cluj. Conform cercetărilor ulterioare, în timp ce aeronava trecea pe lângă Sibiu, echipajul a fost instruit de către controlul traficului aerian să urce la 2.700 m.

Pe hărțile meteorologice, în zona Munților Apuseni, se aflau nori grei cu umiditate ridicată, cu o grosime de 2.000-3.000 m, care favorizau apariția givrajului. Datele preliminare ale anchetei au mai arătat că aeronava a traversat o parte a norilor în care temperatura exterioară era negativă, existau picături supraîncălzite, iar givrajul aeronavei a diminuat performanțele aerodinamice, ceea ce a făcut ca zborul să fie imposibil în interiorul norilor, de aici și tragedia care a urmat.

La 8 ani de la tragedie, familia încă se mai întreabă dacă existau șanse ca fiica lor, sora lor, Aura Ion să fi trăit, dacă s-ar fi intervenit mult mai repede. În fiecare an, de 8 ani încoace, familia merge la mormântul tinerei, aducându-i un omagiu pentru sacrificiul din acea zi geroasă de ianuarie. Sora Aurei a înființat și o fundație, care-i poartă numele, implicându-se în cazuri caritabile.

Eu vreau o grotă unde să mă ascund. Și cam atât! Pentru că acest eveniment atârnă greu pe sufletul meu, al nostru, al celor care trăim în fiecare zi cu durerea. Accidentul din Apuseni este parte integrantă din viața noastră de zi cu zi. Iar eu săptămâna aceasta vreau liniște. Atât! Pentru că în restul zilelor din an, lupt pentru dreptate și plătesc costul pierderii”, a scris Mariana Ciucă, sora Aurei Ion, pe Facebook.

„Săptămâna aceasta comemoram 8 ani mari și lungi de la Accidentul din Apuseni. De când a murit Aura, mai exact de când Aura a fost ucisă. Mulți vor să vorbim, să povestim despre anchetă și de ce nu se face nimic, să își amintească, să mergem la cimitir să filmăm, să ajungem la locul accidentului, etc.

În cazul tragediei din Munții Apuseni, nici astăzi, când au trecut 8 ani, nu s-a ajuns la o concluzie reală asupra cauzelor accidentului, dar mai ales nu a răspuuns nimeni pentru întârzierea cu care s-a acționat atunci. Familie tinerei Aura Ion și astăzi este la fel de revoltată, ca acum 8 ani, și încă mai așteaptă o rezoluție în cazul decesului tinerei Aura Ion și a pilotului Adrian Iovan. Sora tinerei a scris un mesaj emoționant, dar și dur, legat de acest aspect.

„Luna aceasta comemoram 8 ani de la Accidentul din Munții Apuseni – accident care a rămas neinvestigat! Aura a pierit sub privirile indiferente și incompetente ale instituțiilor din România! Atât s-a putut, am putea spune. Dar nu este așa, avem nevoie de răspunsuri constructive, avem nevoie de o reacție din partea Justiției din Romania, avem nevoie de mai mult decât indiferenta și mușamalizarea de pana acum. Țara aceasta este mâncată de vie de viermele nepăsării, care trăiește în fiecare din noi. (…)

Oamenii din România de astăzi, așa cum sunt ei la momentul actual, îmbibați în incompetență, corupție, nepăsare, indiferență, etc. nu sunt pregătiți sa investigheze tragedia aceasta care a omorât-o pe Aura și sa soluționeze in mod just ancheta accidentului din Munții Apuseni. (…) Aura nu mai este, asta este realitatea. Așa cum zice mama, nimic din ce facem noi astăzi nu o aduce pe Aura înapoi”, spune Mariana Ciucă, sora Aurei Ion.