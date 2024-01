4 produse sub 8 lei care apar sâmbătă în toate magazinele Lidl România. Sunt disponibile doar în weekend

În ultimii trei ani și în primele 6 luni ale anului 2023, gigantul Lidl și-a păstrat poziția în topul marilor retaileri pe toate piețele europene pe care activează, De altfel un raport din februarie certifică acest aspect. Pe de altă parte, retailerul își menține și campaniile cu prețuri extrem de mici. Așa se face că pe plan local vorbim de cel puțin 4 produse sub 8 lei care apar sâmbătă în toate magazinele Lidl România. Așa că, hai să vedem care sunt aceste produse.

Schwarz Group și-a mărit vânzările cu amănuntul

Potrivit unui raport publicat în februarie 2023, Schwarz Group și-a mărit vânzările cu amănuntul și veniturile cu 5,5% în anul fiscal 2021, după o creștere de 10% în anul fiscal 2020, datorită, în parte, adăugării unui număr estimat de 550 de magazine la nivel european.

Vezi și: Decizia Lidl care i-a înfuriat pe germani. Șefii au vrut să facă un gest frumos, dar nu le-a ieșit

În timp ce contribuind doar cu 1% la veniturile din retail, vânzările online în întreaga grupului s-au ridicat la 1,9 miliarde de dolari. Grupul a investit 9 miliarde de dolari în creștere organică prin extinderea magazinelor, digitalizare și modernizarea sucursalelor.

Lidl are 12.000 de magazine la nivel global

Lidl, cel mai mare brand de retail al Schwarz, activ în 31 de țări, a operat aproximativ 12.000 de magazine la nivel global în anul fiscal 2021, o creștere de la 11.550 în 2020. Vânzările cu amănuntul ale brandului au crescut cu 4,7%, ajungând la 114,3 miliarde de dolari în 2021.

Vezi și: Câți bani plătesc, de fapt, giganții Lidl și Kaufland pentru un magazin construit la ”cheie” în România

În timp ce majoritatea vânzărilor cu amănuntul ale Lidl provin din vânzările sale, retailerul operează, de asemenea, un magazin de comerț electronic, un serviciu oferit în 11 țări, și oferă un program Lidl Plus ca parte a programului său de strategiei omnichannel.

Genul acesta de servicii se regăsesc și pe plan local, alături de campaniile retailerului zilnice, săptămânale și lunare cu prețuri extrem de mici. Așa se face că în oferta nouă regăms cel puțin 4 produse sub 8 lei care apar sâmbătă în toate magazinele Lidl România.

Care sunt cele 4 produse sub 8 lei care apar sâmbătă în toate magazinele Lidl România

Pentru clienții români, obișnuiți deja cu campaniile ”Super Weekend”, nu este o surpriză faptul că vor avea parte de produse la prețuri extrem de mici. Cu toate astea, în ceastă nouă ofertă regăsim cel puțin 4 produse sub 8 lei care apar sâmbătă în toate magazinele Lidl România.

Vezi și: Decizia Lidl care i-a înfuriat pe germani. Șefii au vrut să facă un gest frumos, dar nu le-a ieșit

Concret, în oferta de azi, românii vor găsi ”Ceafă de porc, cu os, feliată”, cu un discount de 25%, iar prețul de achiziție este de doar 2,39 lei per 100 g. To în lista cu cele 4 produse sub 8 lei vor regăsi și ”Brânză proaspătă de vaci”, de la Pilos, care vine cu un discount de 40%.

Prețul de achiziție al acestui produs este de doar 3,89 lei per 275 g. ”Migdale de California” are un discount tot de 40% și un preț final de doar 7,49 lei per 200 g, iar pentru cei care vor să se răcorescă, Lidl are în ofertă și ”Bere Blondă Ciucaș” la doar 4,49 lei.

Vezi și: De unde sunt aduse produsele la LIDL. E surpriză mare, românii credeau cu totul altceva

Așadar, în campania de azi, ”Super Weekend”, vei găsi toate aceste 4 produse sub 8 lei la rafturi. Dacă nu te-am convins, poți consulta oferta zilei și apoi să te decizi ce vrei să cumperi.