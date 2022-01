2021, an infernal de greu pentru Gina Pistol. A recunoscut tot ce a greșit

Anul 2021 a fost un an al schimbărilor și al provocărilor pentru iubita lui Smiley, cu precădere după momentul în care a devenit mamă. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Gina Pistol a recunoscut că a avut un an greu, un an în care nu a reușit să fie așa cum și-ar fi dorit. În plus, dacă până să o aducă pe lume pe fetița lor, blondina avea timp pentru tot ce-și dorea, în ultimele luni lucrurile s-au schimbat radical. Mai multe detalii, în continuare.

2021, an infernal de greu pentru Gina Pistol

După o retrospectivă a anului 2021, Gina Pistol a recunoscut pe Instagram că nu a avut un an prea grozav, în ciuda faptului că acesta i-a îndeplinit una dintre cele mai mari dorințe, aceea de a deveni mamă.

Vedeta de la Antena 1 a mărturisit că în anul care tocmai s-a încheiat nu a reușit să fie cea mai bună versiune a ei, nu a reușit să fie o iubită bună și nici o soră prea grozavă. Vestea i-a îngrijorat pe fani, mai ales în contextul în care au existat speculații că Gina Pistol și Smiley s-ar fi despărțit.

Contextul este însă unul total diferit, blondina admițând că nu a putut să fie cum și-a dorit, iar în unele cazuri nici măcar nu s-a străduit, întrucât și-a dat toată silința să fie o mamă bună pentru Josephine Ana Maria.

„A mai trecut un an, an în care nu am fost cea mai bună EU. Lui nu i-am fost iubita bună. Nici sora bună fratelui. Nici mamei mele cea mai bună fiica. Oamenilor dragi mie nu le-am fost prietenă. Sinceră să fiu, nici nu am încercat. N-am fost nici măcar bună cu mine. Anul asta m-am pierdut de multe ori și m-am regăsit de puține“, a scris vedeta pe contul de Instagram, în dreptul unei fotografii în care își ține fetița în brate.

A recunoscut tot ce a greșit

Frumoasa prezentatoare a ținut să precizeze și faptul că îi e dor de ea, de ceea ce obișnuia să fie, de o versiune care pare să nu mai existe acum.

„Anul asta mi-a fost dor de mine. Mi-am lipsit. Și cu toate astea am făcut ceva bine. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să fiu o mama bună pentru fiica mea. Anul asta, în schimb, a fost cel mai bun cu mine. Am devenit mama și noi, @smiley_omul, am devenit mai uniți. Vă doresc sănătate la minte, trup și mai ales la suflet. Să aveți un an bun!?“, a mai notat iubita lui Smiley.

Cât despre o posibilă ruptură între părinții Mariei, informația rămâne încă la nivel de zvon. Azi, în urmă cu câteva ore, Gina Pistol a încărcat o fotografie alături de cântăreț pe rețelele sociale.

Cei doi par extrem de fericiți, ambii purtând un zâmbet larg pe față.