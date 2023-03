15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai la casă. Așa economisești mulți bani

Indiferent dacă ați cumpărat prima casă sau aveți zeci de ani de experiență în calitate de proprietar, un lucru rămâne același, și anume că întreținerea la timp este esențială. Așa că, ne-am decis să vă prezentăm cel puțin 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai la casă. Făcând așa economisești mulți bani și lucrurile vor fi așa cum trebuie.

Întreținerea lunară a locuinței economisește timp și bani

Ținând pasul cu nevoile casei preveniți probleme mai mari mai târziu. Atunci când sunt lăsate necontrolate, unele probleme se transformă rapid în bulgăre de zăpadă, cum ar fi o scurgere de acoperiș, de exemplu.

O problemă minoră a acoperișului sau a jgheaburilor este o problemă destul de ușor de rezolvat, dar, după suficient timp, veți avea de-a face și cu creșterea mucegaiului și cu daune cauzate de apă. Dacă vă amintiți aceste sarcini lunare de întreținere a casei, veți economisi bani și timp pe parcurs.

În acest sens se pot face anumite lucruri pentru a avea cheltuieli mai mari, o casă bine întreținută și, de ce nu, un loc unde să vă simțiți cu adevărat bine. Unde este cel mai bine decât acasă? Dacă suntenți de acord cu aceste lucrurui, atunci vei ține cont de aceste 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă. Așadar, hai să vedem care sunt acelea.

Care sunt cele 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă?

Primul ar fi să verificați costul lunar al energiei electrice electrocasnice. Determinați cât de multă energie electrică consumă fiecare aparat din locuința dumneavoastră și cât de mult vă costă în fiecare lună. Cunoașterea acestor informații vă ajută să vă gestionați mai bine consumul de energie electrică, să decideți de ce aparate aveți cu adevărat nevoie și care ar putea fi oprite mai des.

Folosiți un dispozitiv pentru a calcula o cifră în lei pentru aparatele care se conectează la priză. Testați un aparat diferit în fiecare lună și obțineți o idee despre consumul de energie electrică. Dacă stați la curte, un al doilea lucru pe care ar trebui să-l faceți este să inspectați mansarda pentru scurgeri atunci când plouă. Tot ec trebuie să faceți este să mergeți în pod pentru a depista eventualele scurgeri în timpul unei ploi torențiale.

Scurgerile de la acoperiș pot rămâne nereparate pentru o perioadă lungă de timp, creând daune izolației și pot fi o sursă de creștere a mucegaiului, care este dăunătoare pentru sănătatea ta. De asemenea, este o idee bună să vă inspectați podul pentru probleme de izolație și de flux de aer, care pot crește factura de încălzire și răcire.

Mergând mai departe cu lista noastră cu cele 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă, vă recomandăm să verificați filtrele sistemului de aer condiționat. Specialiștii spun că ar trebui să înlocuiți filtrele de aer de cel puțin patru ori pe an, dar cel mai bine este să le verificați o dată pe lună. Asigurați-vă că nu sunt înfundate cu resturi sau praf. Astfel, calitatea aerului din interior rămâne sănătoasă și sistemul dvs. funcționează eficient.

În listă ar trebui să includeți și inspectarea sistemului de oprire automată de siguranță a ușii de la garaj, dacă aveți așa ceva. Este important să testați dispozitivele de siguranță ale ușii de garaj cu deschidere automată pentru a vă asigura că sunt încă în stare bună. Aceasta include sismtele de siguranță, care ar trebui să oprească ușa să se închidă dacă detectează ceva în calea ușii.

În aceeași listă cu cele 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă includeți și lubrifierea ușilor de la garaj. Ușile garajului sunt probabil o serie de panouri care sunt conectate cu balamale și au fie role de metal, fie role de plastic pe fiecare parte, așa că folosiți un lubrifiant adecvat, în funcție de rolele din metal sau plastic, pentru ca ușa de garaj să funcționeze fără probleme și pentru a-i prelungi durata de viață utilă. Acest reglaj rapid al ușii de garaj asigură deschiderea acesteia cât mai lin și mai silențios posibil.

Mai avem încă 10 lucruri în lista, așa că citește mai departe și află care sunt acestea, în lista noastră cu cele 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă.

Am ajuns la numărul șase, și aici regăsim și procesul de tăiere a arbuștilor din jurul aparatelor de aer condiționat. Arbuștii cresc adesea în jurul unității de aer condiționat, ceea ce blochează circulația liberă a aerului, iar acest lucru face ca unitatea să lucreze mai mult și poate provoca daune, așa că este important să tăiați arbuștii și să îndepărtați frunzele din zona înconjurătoare. Cu uneltele de tăiere potrivite, veți putea să vă modelați arbuștii pentru o curte mai plăcută, menținând în același timp un aparat de aer condiționat eficient.

Dacă a fost o iarnă ceva mai grea, ar fi cazul să curățați zăpada de pe toate gurile de aerisire exterioare, de pe contoare și de pe conducta de umplere cu ulei. În timpul iernii, îndepărtarea zăpezii devine una dintre cele mai mari treburi. Gurile de aerisire exterioare blocate de zăpadă pot duce la acumularea de monoxid de carbon în interiorul locuinței, o problemă de siguranță crucială.

Verificați lunar orificiile de aerisire ale uscătorului, cuptorului și încălzitorului de apă și mai ales după o furtună de zăpadă. De asemenea, asigurați-vă că contoarele de gaz și electricitate sunt accesibile, iar compania de petrol sau propan are o modalitate de a livra combustibilul pe timp de zăpadă, în mod ideal, o cale liberă.

Restul listei din cele 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă

Curățați filtrele pentru hota de bucătărie

Scopul filtrului hotei de bucătărie este de a colecta grăsimea, așa că, în timp, acesta va deveni mai puțin eficient pe măsură ce grăsimea se acumulează. Pentru a-l curăța, scoateți-l și puneți-l într-o chiuvetă plină cu apă fierbinte, lichid de spălat vase și bicarbonat de sodiu.

Lăsați să se înmoaie timp de 10-15 minute, și dacă este necesar, frecați grăsimea rămasă cu o perie și apoi clătiți. Uscați filtrele cu un prosop de hârtie înainte de a le înlocui.

Curățați grila frigiderului

Partea superioară sau inferioară a frigiderului dumneavoastră are o grilă pe care o puteți detașa pentru a avea acces la compresor și la serpentinele de răcire. Aceasta acumulează praf în timp și blochează fluxul de aer, ceea ce poate arde sistemul de răcire al frigiderului tău. Păstrarea curățeniei previne reparațiile viitoare ale frigiderului.

Organizați-vă frigiderul

Fie că locuiți singur într-un apartament sau aveți o familie de cinci persoane, cumva mâncarea se adună întotdeauna în frigider. La începutul fiecărei luni, scoateți toate recipientele și produsele perisabile și decideți ce mai este bun și ce trebuie aruncat.

Dacă vreți, puteți șterge rafturile și să faceți o curățenie temeinică după ce ați terminat. Curățarea frigiderului și păstrarea acestuia organizat ajută, de asemenea, la prevenirea risipei de alimente.

Curățați dispozitivul de eliminare a gunoiului

Cel mai bun mod de a vă curăța dispozitivul de eliminare a gunoiului este cu bicarbonat de sodiu și oțet alb. Luați o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu și o cană de oțet de vin alb și puneți-le pe amândouă în chiuvetă. După câteva minute, turnați și puțină apă caldă clocotită. Apoi, umpleți scurgerea cu niște cuburi de gheață și adăugați o ceașcă de sare, care va ajuta la îndepărtarea resturilor.

În cele din urmă, adăugați jumătăți de lămâie în canalul de scurgere și mențineți atât apa curgătoare, cât și dispozitivul de eliminare a gunoiului pornit. Curățarea unui coș de gunoi cu gheață este ușoară, iar jumătățile de lămâie lasă bucătăria cu un miros răcoritor.

Inspectați chiuvetele și scurgerile din cadă

Dacă observați că chiuvetele sau căzile nu se scurg la fel de repede, este posibil să existe o acumulare care să provoace un blocaj”, spun experții în îmbunătățirea locuinței. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să încercați să îndepărtați manual tot ceea ce obstrucționează țeava, folosind un curățător de țevi pentru a trage resturile prin orificiul de conectare.

În al doilea rând, turnați o ceașcă de bicarbonat de sodiu în scurgere, urmată de puțină apă fierbinte, ceea ce ar trebui să limpezească lucrurile. Desfundă chiuvetele din bucătărie, chiuvetele din baie, căzile de baie și orice alte canale de scurgere înainte ca înfundarea să devină o problemă. Este ușor să desfundați o scurgere fără substanțe chimice.

Curăță-ți corespondeța digitală

Dezordinea fizică este mai evidentă, iar grămada de corespondență nedorită de pe măsuța de cafea este greu de trecut cu vederea. Dezordinea digitală este mai ușor de ignorat, dar este la fel de important să o organizezi. Cu toate informațiile digitale pe care le trimitem și le primim zilnic, lucrurile pot deveni dezordonate și spațiul de depozitare se poate umple în grabă.

Ce rost are să ai un telefon cu cameră foto dacă lași amintirile tale prețioase să stea pur și simplu acolo? În ultima săptămână a lunii, goliți fotografiile de pe telefon, și camera digitală obișnuită, pe laptop sau pe computer, ulterior organizați-le în dosare, astfel încât să nu fiți copleșit de numărul mare de fotografii.

Cele mai importante lucruri din cele 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă

Am ajuns pe final de listă, și am lăsat la urmă cele mai importante, de fapt ar fi trebuit să fie primele, da am considerat că nu vrem să vă demoralizăm de la bun început. Așadar, vorbim acum de cele mai importante 2 lucruri din cele 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă:

Țineți un calendar lunar de întreținere a locuinței

Este important să rămâneți la curent cu toate sarcinile de întreținere preventivă pe parcursul fiecărei luni a anului pentru a reduce costurile de energie, pentru a evita costurile de înlocuire timpurie și pentru a menține casa sănătoasă și sigură pentru familie.

Există deja anumite aplicații care te pot ajuta în organizarea unui astfel de caledanr, aplicații utile care creează aceste sarcini și multe altele în mod automat pentru proprietarii de locuințe. Amintiți-vă și de întreținerea anuală a locuinței. Poate fi util să o împărțiți pe anotimpuri, pentru sarcinile de întreținere a casei primăvara, vara, toamna și iarna.

Evaluați-vă finanțele

Când vorbim de finanțe, este important să aveți o privire de ansamblu asupra finanțelor pentru a vedea unde v-ați cheltuit banii, cât de bine v-ați bugetat și cât de bine ați economisit. Este foarte ușor să cheltuiești fără scop, ceea ce duce la cheltuieli excesive și la a te întreba unde s-a dus totul.

Este nevoie de disciplină, dar dacă faceți acest lucru vă va ajuta să vă gestionați mai bine banii luna următoare. Iar asta face minuni pentru nivelul tău de stres. Planificarea financiară lunară vă va ajuta să respectați un buget de renovare a casei atunci când va veni momentul.

Concluzie

Este gata! Lista cu cele 15 lucruri pe care trebuie să le faci lunar dacă stai acasă este completă, acum știi ce ai de făcut, nu-ți mai rămâne decât să te apuci de treabă. Poți să o iei de la cap la coadă, stabilind mai întâi finanțele și calendarul, sau le poți face în funcție de priorități și necesități. Baftă!