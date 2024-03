10 melodii pe care le știi de pe TikTok. Așa au devenit hituri internaționale

Fenomenul TikTok a luat amploare în România de la începutul pandemiei de coronavirus, reușind să adune, zilnic, zeci de milioane de utilizatori în fața micilor ecrane, pentru a se bucura de diverse clipuri, provocări și melodii interesante. Iată topul celor mai cunoscute piese de pe Tiktok, care au devenit virale, în ultimii 4 ani, datorită celebrei rețele sociale.

SZA – „Big Boy”

Melodia „Big Boy” este o piesă interpretată de artista americană SZA. A fost lansată în 2021 și face parte din EP-ul ei intitulat „I Hate U”. SZA este cunoscută pentru stilul său unic de R&B și pentru versurile sale introspective și puternice.

Beat-ul său încet și linia melodică melancolică conferă piesei o atmosferă relaxată, fiind completată de vocea caldă și expresivă a artistei.

Duncan Laurence – „Arcade”

Câștigătorul Eurovision 2019, Duncan Laurence, ne surprinde cu „Arcade”, o baladă emoționantă despre pierdere și speranță. Piesa a devenit virală pe Tiktok în anul 2020, într-o perioadă în care toți românii o fredonau.

Vocea sa angelică și aranjamentul muzical delicat crează o atmosferă captivantă, în care audiența este purtată într-o călătorie emoțională prin amintiri și regrete.

Rotimi – „In My Bed”

O altă piesă care a devenit virală pe TikTok, în anul 2021, este In my bed, de la Rotimi, o piesă care îmbină elemente de R&B și afrobeats.

Ritmul vibrant și versurile provocatoare ne poartă într-o lume de seducție și pasiune, în care dorința este stăpână. Începutul piesei se aseamănă cu un clasic din anii 2000, ”I don’t wanna know” a lui Mario Winans.

Salvatore Ganacci – „Talk”

Cu un sound energetic și inovator, „Talk” de Salvatore Ganacci este o explozie de energie și ritm. Melodia îmbină influențe din genuri precum dancehall și house, invitând ascultătorii să danseze și să se distreze într-o atmosferă vibrantă și plină de viață.

„Talk” este o piesă de genul electronic dance music (EDM), cu influențe de bass house și electro house. Piesa este caracterizată de un ritm puternic, de beat-uri energice și de sintetizatoare captivante, care creează o atmosferă vibrantă și plină de energie.

Melodia include un fragment vocal repetitiv și distinctiv, care devine un element central al piesei. Repetarea cuvântului „talk” este utilizată ca un refren hipnotic și captivant, care amplifică impactul piesei în rândul ascultătorilor.

Chris Brown – „Under the Influence”

Chris Brown nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști ai generației sale.

În 2022, fostul iubit al Rihannei a devenit viral pe TikTok cu piesa „Under the Influence”, Cu un stil vocal distinctiv și un sound urban modern, artistul explorează teme precum atracția și dependența într-o lume marcată de exces și tentație.

Tate McRae – „You Broke Me First”

„You Broke Me First” este un single lansat de cântăreața și compozitoarea canadiană Tate McRae în 2020, piesă inclusă pe EP-ul său de debut, intitulat „All the Things I Never Said”.

Piesa a ajuns, imediat, virală pe rețeaua Tiktok, devenind un fel de imn al persoanelor care au suferit decepții în dragoste.

Cu o voce emoționantă și o sinceritate tulburătoare, Tate McRae livrează un cântec despre durerea unei iubiri pierdute. Versurile profunde și aranjamentul muzical minimalist creează o atmosferă de introspecție și vulnerabilitate.

Jack Harlow – „Lovin On Me”

Jack Harlow aduce o notă de optimism și bună dispoziție în „Lovin On Me”. Cu un sound fresh și versuri pline de încredere, melodia încurajează ascultătorii să-și celebreze viața și să se iubească pe ei înșiși în fiecare zi.

Melodia „Lovin on Me” este un single lansat în 2021, inclus pe albumul „That’s What They All Say”. Versurile lui Jack Harlow explorează tema autoaprecierii și a iubirii de sine.

El vorbește despre propria sa evoluție și despre importanța de a-ți recunoaște propria valoare și de a-ți oferi îngrijirea și afecțiunea de care ai nevoie.

Doja Cat – „Paint the Town Red”

Una dintre artistele momentului este, fără îndoială, Doja Cat. În ultimul an, rapperița a câștigat notorietate în ultimul an, strălucind în videoclipul „Paint the Town Red”, o piesă plină de energie și personalitate.

Beat-ul contagios și versurile jucăușe ne transportă într-o lume de distracție și exuberanță, în care regulile sunt făcute pentru a fi sfidate.

April Joi – „Morally Grey”

April Joi aduce o notă de profunzime și introspecție în melodia „Morally Grey”, una dintre piesele reprezentative ale comunității BookTook de pe Tiktok, fiind preferată de cititorii genului dark romance.

Cu o voce emoțională și versuri cu rezonanță, artista explorează granițele morale și dilemele umane ale persoanelor care, uneori, se văd nevoiți să trăiască într-o lume marcată de nuanțe de gri, încălcând regulile pentru a-i proteja pe cei dragi.

Tyla – ”Water”

Melodia „Water” este un single lansat de cântăreața americană Tyla Yaweh în colaborare cu artistul Durk Derrick Banks, cunoscut sub numele de Lil Durk. Piesa face parte din albumul de debut al lui Tyla Yaweh, intitulat „Heart Full of Rage”, lansat în 2019.

Piesa a devenit cunoscută pe Tiktok în anul 2023, împreună cu o provocare de a recrea celebrul dans senzual al frumoasei africane.