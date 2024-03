10 filme cu Ryan Reynolds pe care nu trebuie să le ratezi. Sigur nu le știai pe toate

Unul dintre cei mai versatili, sarcastici, talentați și plăcuți actori ai generației sale, Ryan Reynolds știe cum să cucerească audiențele de mai bine de 20 de ani, bucurându-se de o carieră impresionantă la Hollywood. Iată câteva dintre cele mai bune filme pe care soțul lui Blake Lively le-a făcut vreodată. Câte ai văzut deja?

Deadpool (2016)

Deadpool i-a adus lui Ryan Reynolds notorietate la nivel internațional, milioane de critici și fani din toate colțurile planetei fiind convinși că actorul a fost născut pentru a-l juca pe îndrăgitul antierou din universul Marvel.

Cu umorul său ireverențios, acțiunea complexă și emoțiile care trec dincolo de marile ecrane, filmul din 2016, regizat de Tim Miller, a redefinit genul de supereroi, devenind unul dintre cele mai bune pelicule ale decadei trecute.

Fostul militar Wade Wilson (interpretat de Ryan Reynolds), devenit mercenar, este diagnosticat cu o boală incurabilă în fază terminală și acceptă să participe la un experiment secret care promite să îl vindece.

Experimentul este condus de Ajax (interpretat de Ed Skrein) și asistat de Angel Dust (interpretată de Gina Carano), procedura implicând tortură și manipulare genetică.

Deși supraviețuiește procedurii, Wade plătește un preț scump. Întregul trup îi estedisfigurat și se confruntă cu dureri fizice constante.

Sub aliasul Deadpool, el își folosește noile puteri pentru a se răzbuna pe cei responsabili de suferința sa și pentru a-și salva iubita, Vanessa (interpretată de Morena Baccarin), de la pericolele care îi pândesc.

Sarcastic, inteligent, nemilos și nonconformist, Deadpool nu este eroul clasic, însă navighează prin aventurile sale într-o serie de scene pline de acțiune explozivă și replici amuzante, reușind să dărâme ceea ce se numește ”al patrulea zid”, având conversații directe cu publicul.

The Proposal (2009)

„The Proposal” este o comedie romantică din 2009 regizată de Anne Fletcher și scrisă de Peter Chiarelli. Filmul îi are în rolurile principale pe Sandra Bullock și Ryan Reynolds și a înregistrat un adevărat succes la box office, obținând apreciere din partea criticilor și a publicului.

Filmul prezintă povestea lui Margaret Tate (interpretată de Sandra Bullock), o redutabilă editoră de cărți din New York, cunoscută pentru personalitatea ei dominantă și exigentă.

Atunci când se confruntă cu deportarea din Statele Unite, Margaret se află într-o situație delicată, deoarece viza sa de lucru canadiană a expirat.

În încercarea de a rămâne în țară, ea pune la cale un plan îndrăzneț: să se căsătorească cu asistentul său, Andrew Paxton (jucat de Ryan Reynolds), un canadian care lucrează sub autoritatea ei.

Andrew, confruntat cu perspectiva de a-și pierde locul de muncă și de a fi deportat, este reticent la început, dar acceptă în cele din urmă propunerea șefei sale, cu condiția de a primi o promovare și de a fi publicată o carte pe care a scris-o de mult timp.

Ceea ce începe ca un aranjament strict de conveniență între cei doi devine treptat mai complicat pe măsură ce sunt nevoiți să-și interpreteze rolurile în fața familiei lui Andrew în Alaska.

În timpul acestei vizite, Margaret se confruntă cu propriile ei prejudecăți și începe să se întrebe dacă adevărata ei fericire ar putea să nu fie legată de carieră și statut social, ci de dragoste și relații autentice.

The Adam Project (2022)

„The Adam Project” este un film de aventură și SF, lansat pe platforma de streaming Netflix în 2022. Proiectul este regizat de Shawn Levy și îi are în distribuție pe Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner și Zoe Saldana în rolurile principale.

Acțiunea urmărește povestea lui Adam Reed, un pilot de vânătoare din viitor care călătorește înapoi în timp pentru a-și întâlni versiunea sa mai tânără, în vârstă de 12 ani. Tânărul Adam (interpretat de Walker Scobell) se alătură protagonistului într-o călătorie epică în timp pentru a salva viitorul.

Cei doi descoperă secrete tulburătoare despre familia lor și se confruntă cu pericolele unei organizații malefice conduse de un inamic necruțător (interpretat de Catherine Keener).

Ei se aliază cu Regina Morrow (interpretată de Jennifer Garner), o luptătoare puternică din viitor, și cu tânăra Maya Sorian (interpretată de Alex Mallari Jr.), care se alătură echipei pentru a-și salva propria lume de la distrugere.

Eroii se confruntă cu obstacole de neînchipuit, realizând faptul că legăturile de familie și sacrificiile personale sunt cele care le vor ghida deciziile și acțiunile în lupta pentru salvarea omenirii.

Buried (2010)

„Buried” este un thriller psihologic din 2010, regizat de Rodrigo Cortés și scris de Chris Sparling. Ryan Reynolds joacă rolul principal, pelicula remarcându-se prin conceptul său unic și tensionat, oferind o experiență cinematografică claustrofobică și intensă.

Paul Conroy (interpretat de Ryan Reynolds) este un contractor american care lucrează în Irak ca șofer de camion. În urma unui atac asupra convoiului său, protagonistul este răpit și se trezește înmormântat de vie într-un sicriu sub pământ.

În secundele în care simte doar panică și disperare, Paul descoperă că este captiv într-o situație îngrozitoare: singura lui conexiune cu exteriorul este un telefon mobil cu baterie descărcată și cu resurse limitate.

În timp ce încearcă să-și mențină calmul și să-și găsească o modalitate de a scăpa, Paul se confruntă cu diverse provocări și obstacole, inclusiv încercarea de a stabili o legătură cu persoanele din afara sicriului, precum și negocieri cu răpitorii săi pentru răscumpărare.

Pe măsură ce trece timpul, tensiunea crește la cote maxime, iar șansele ca cineva să-l găsească și să-l saveze devin din ce în ce mai mici.

The Voices (2014)

„The Voices” este o comedie neagră, un thriller psihologic din 2014, regizat de Marjane Satrapi și scris de Michael R. Perry. Filmul îi are în distribuție pe Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Anna Kendrick și Jacki Weaver în rolurile principale.

Acțiunea se concentrează în jurul lui Jerry Hickfang (interpretat de Ryan Reynolds), un angajat al unei fabrici de cadouri într-un orășel mic și liniștit. El trăiește singur într-o casă modestă și este un tip timid și retras, care are probleme în relațiile interpersonale.

Cu toate acestea, Jerry suferă de o tulburare psihică, în care ”vorbește” cu animalele de companie, un câine vorbitor numit Bosley și o pisică vorbitoare numită Mr. Whiskers.

Viața bărbatului ia o întorsătură întunecată atunci când începe să dezvolte o obsesie pentru o colegă de muncă, Fiona (interpretată de Gemma Arterton), care nu îi împărtășește aceleași sentimente.

Într-o noapte, Jerry o invită pe Fiona la el acasă, dar întâlnirea se termină tragic. Deși inițial încearcă să ascundă ceea ce a făcut, protagonistul este împins treptat spre nebunie de către vocile din capul său.

Pe măsură ce Jerry se luptă cu realitatea și cu propriile sale demoni interiori, situația sa devine din ce în ce mai sinistră și mai periculoasă, având consecințe devastatoare pentru el însuși și pentru cei din jurul său.

Definitely, Maybe (2008)

„Definitely, Maybe” este o comedie romantică din 2008 regizată de Adam Brooks și produsă de studiourile Working Title Films. Filmul îi are în distribuție pe Ryan Reynolds, Isla Fisher, Rachel Weisz, Elizabeth Banks și Abigail Breslin în rolurile principale.

Will Hayes (interpretat de Ryan Reynolds) este un tată divorțat din New York City, care se pregătește să-și ia fiica de zece ani, Maya (interpretată de Abigail Breslin), de la școală. Pe drum spre casă, Maya îl întreabă pe Will despre relațiile sale amoroase și despre cum s-a îndrăgostit de mama ei.

Will decide să îi povestească lui Maya trei povești despre relațiile importante din viața sa, dar îi schimbă numele și alte detalii pentru a o păstra pe Maya curioasă. În timp ce îi povestește aceste povești, Maya încearcă să descopere care dintre acele femei este mama ei.

Prin intermediul flash-back-urilor, filmul ne poartă prin experiențele romantice ale lui Will în anii ’90, incluzând relațiile sale cu trei femei diferite: Emily (interpretată de Elizabeth Banks), Summer (interpretată de Rachel Weisz) și April (interpretată de Isla Fisher).

Fiecare dintre aceste relații are propria poveste și dinamica, iar spectatorii sunt conduși pe un drum al descoperirii și al reamintirii emoțiilor din trecutul lui Will.

Safe House (2012)

„Safe House” este un film de acțiune și thriller din 2012, regizat de Daniel Espinosa. Filmul îi are în rolurile principale pe Denzel Washington și Ryan Reynolds și este cunoscut pentru secvențele sale intense de acțiune și suspans.

Tobin Frost (interpretat de Denzel Washington) este un fost agent CIA care a devenit un trădător și un traficant de informații sensibile.

După ani de fugă și ascundere, el se predă la un consulat american din Africa de Sud, iar apoi este transferat la o „casă sigură” (safe house) sub supravegherea CIA, condusă de Matt Weston (interpretat de Ryan Reynolds), un tânăr agent care aspiră să fie activ pe teren.

În timp ce Tobin este ținut în custodie, casa sigură este atacată de către un grup de mercenari care încearcă să-l captureze. În urma atacului, Matt și Tobin rămân singurii supraviețuitori și sunt nevoiți să fugă împreună, fiind urmăriți atât de forțele CIA, cât și de mercenarii care vor să-l elimine pe Tobin.

Pe măsură ce fugeau și luptă pentru supraviețuire, Matt începe să descopere adevărul despre identitatea și motivele lui Tobin și despre motivele atacului asupra casei sigure.

În timp ce se confruntă cu pericolele din ce în ce mai mari și cu trădări din partea colegilor săi de la CIA, Matt și Tobin trebuie să-și unească forțele pentru a-și salva viețile și pentru a dezvălui conspirația care stă în spatele întregii situații.

Mississippi Grind (2015)

„Mississippi Grind” este un film dramatic din 2015, regizat de Anna Boden și Ryan Fleck, renumiți pentru proiectele sale de succces „Half Nelson” și „Sugar”.

În rolurile principale îi vedem pe Ryan Reynolds și Ben Mendelsohn, cum explorează povestea a doi jucători de poker care călătoresc împreună pe râul Mississippi într-o încercare de a câștiga bani pentru a-și rezolva datoriile.

Gerry (interpretat de Ben Mendelsohn) este un jucător de poker talentat, dar ghinionist, care se confruntă cu o serie de eșecuri personale și financiare. Într-o noapte, într-un cazinou, Gerry îl întâlnește pe Curtis (interpretat de Ryan Reynolds), un jucător carismatic și plin de viață.

Cei doi devin rapid prieteni și decid să pornească într-o aventură pe râul Mississippi, jucând poker în diverse locații pe parcursul călătoriei.

Pe măsură ce-și testează norocul la diferite mese de poker, Gerry și Curtis dezvoltă o relație complexă, în care amândoi își dezvăluie secretele și speranțele.

Cu toate acestea, pe măsură ce jocurile de poker devin din ce în ce mai intense și situația lor financiară se înrăutățește, prietenia lor este pusă la încercare, iar cei doi trebuie să se confrunte cu propriile lor demoni interiori.

Red Notice (2021)

„Red Notice” este un film de acțiune și aventură din 2021, regizat de Rawson Marshall Thurber. Filmul este produs de Netflix și îi are în distribuție pe Dwayne Johnson, Ryan Reynolds și Gal Gadot în rolurile principale.

Acțiunea urmărește povestea lui John Hartley (interpretat de Dwayne Johnson), un agent FBI specializat în recuperarea furtului de obiecte de artă. El este pe urmele unui hoț de artă internațional extrem de talentat numit Nolan Booth (interpretat de Ryan Reynolds), care este pe cale să fure un ou Fabergé neprețuit.

Pe măsură ce Hartley și Booth își desfășoară un joc periculos de-a șoarecele și pisica în jurul lumii, își dau seama că sunt amândoi urmăriți de o infractoare notorie numită „The Bishop” (interpretată de Gal Gadot).

Pe măsură ce luptă pentru a-și atinge propriile obiective și să scape de forțele legii, cei trei ajung să descopere un complot mult mai mare și mai periculos decât și-ar fi putut imagina.

Acțiunea se întețește și alianțele se schimbă, iar cei trei protagoniști sunt conduși printr-o serie de pericole și surprize, care le testează abilitățile și încrederea în propria lor judecată.

The Hitman’s Bodyguard (2017)

Unul dintre cele mai bune filme ale sale, Ryan Reynolds i se alătură lui Samuel L. Jackson în această peliculă de acțiune, plină de suspans, regizată de Patrick Hughes.

Michael Bryce (interpretat de Ryan Reynolds) este un agent de protecție de elită care și-a pierdut reputația și licența de la Interpol după ce un client important a fost ucis în timpul unui atac.

Fiind dispus să facă orice pentru a reveni la serviciu, Bryce primește o misiune neașteptată: să-l escorteze pe Darius Kincaid (interpretat de Samuel L. Jackson), un asasin notoriu, la Tribunalul Penal Internațional de la Haga.

Darius Kincaid este principalul martor într-un caz împotriva dictatorului din Belarus, Vladislav Dukhovich (interpretat de Gary Oldman).

Pe parcursul călătoriei lor, Bryce și Kincaid sunt urmăriți și atacați de mercenari, forțându-i să colaboreze și să-și pună la încercare abilitățile de supraviețuire.

Pe măsură ce călătoresc prin Europa și se luptă cu inamicii lor, cei doi protagoniști își împărtășesc secretele din trecutul lor întunecat, devenind chiar buni prieteni.