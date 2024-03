10 filme cu Matt Damon pe care trebuie să le vezi. Talentul său a cucerit milioane de cinefili

Matt Damon este considerat unul dintre cei mai buni actori ai anilor 90 și 2000, fiind apreciate pentru talentul și versatilitatea sa, precum și capacitatea de a se adapta, cu ușurință, oricărui rol cinematografic. Iată o listă de 10 filme de-ale actorului tău favorit pe care nu ai voie să le ratezi.

Good Will Hunting (1997)

Considerat unul dintre cele mai bune filme realizate vreodată în anii 90, ”Good Will Hunting” este regizat în 1997 de Gus Van Sant.

Pelicula s-a bucurat de un real succes, atât comercial cât și din punctul de vedere al criticilor, câștigând două premii Oscar, inclusiv pentru „cel mai bun scenariu original”, pe care Matt Damon l-a scris împreună cu bunul său prieten, Ben Affleck.

Povestea se concentrează pe Will Hunting (interpretat de Matt Damon), un tânăr extrem de dotat din punct de vedere intelectual, dar problematic, care lucrează ca muncitor de întreținere la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Will Hunting este un geniu al matematicii care se luptă cu viața grea din suburbii, confruntându-se cu probleme de comportament și traume emoționale profunde.

Când profesorul de matematică Gerald Lambeau (interpretat de Stellan Skarsgard) descoperă talentul lui Will după ce acesta rezolvă o problemă dificilă postată la tablă, el încearcă să-l ajute să-și valorifice potențialul.

În ciuda reticenței evidente a lui Will de a accepta ajutorul, tânărul începe să lucreze cu Lambeau și cu terapeutul Sean Maguire (interpretat de Robin Williams), care îl ajută să-și înțeleagă și să depășească traumele din trecut.

Saving Private Ryan (1998)

„Saving Private Ryan” este un film de război american din 1998, regizat de Steven Spielberg și scris de Robert Rodat.

Pelicula este renumită pentru realismul în descrierea războiului, fiind lăudat de critici pentru secvențele sale de acțiune și modul în care a reușit să transmită impactul emoțional al războiului asupra soldaților.

Acțiunea filmului are loc în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în zilele de după debarcarea aliaților în Normandia, din data de 6 iunie 1944.

Un grup de soldați americani, condus de căpitanul John Miller (interpretat de Tom Hanks), primește misiunea de a găsi și de a-l salva pe soldatul James Francis Ryan (jucat de Matt Damon), ai cărui trei frați au fost uciși în luptă.

Pentru realizarea acestui film, regizorul Spielberg s-a consultat cu veterani de război și istorici militari pentru a recrea cât mai fidel atmosfera și detaliile războiului, folosind echipament autentic, pentru a reconstitui evenimentele cu acuratețe.

Vezi și 10 filme cu Ryan Reynolds pe care nu trebuie să le ratezi. Sigur nu le știai pe toate

The Talented Mr. Ripley (1999)

„The Talented Mr. Ripley” este un thriller psihologic și dramatic lansat în 1999, regizat de Anthony Minghella și bazat pe romanul cu același nume scris de Patricia Highsmith în 1955. Acțiunea se petrece în anii 1950 și prezintă o poveste complexă despre identitate, obsesie și crimă.

Tom Ripley (interpretat de Matt Damon) este un tânăr modest și sărac, care este angajat de un bărbat bogat, Herbert Greenleaf (jucat de James Rebhorn), pentru a-l aduce înapoi acasă din Italia pe fiul său, Dickie Greenleaf (jucat de Jude Law).

În timp ce se află în Italia, Ripley devine obsedat de viața luxoasă a lui Dickie și începe să se amestece treptat în viața lui. Când relația lor devine tensionată, Ripley își ascunde obsesia și dezvoltă o latură întunecată care îl conduce la fapte tragice.

Proiectul se bucură de o distribuție impresionantă, cu nume mari precum Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Jude Law și Philip Seymour Hoffman.

Ocean’s Eleven (2001)

„Ocean’s Eleven” din 2001 este un film de acțiune, regizat de Steven Soderbergh, ce se laudă cu o distribuție de zile mari, datorită numelor grele precum Julia Roberts, George Clooney, Brad Pitt și Matt Damon.

Pelicula este un remake al filmului din 1960 cu același nume și urmărește povestea unui grup de infractori care plănuiesc să jefuiască trei cazinouri din Las Vegas, într-o singură noapte.

Danny Ocean (interpretat de George Clooney), un fost infractor care tocmai a fost eliberat din închisoare, plănuiește cea mai mare lovitură a carierei sale, aceea de a jefui trei dintre cele mai mari cazinouri din Las Vegas.

Pentru a-și îndeplini planul, el recrutează o echipă de specialiști din domeniul criminalisticii, printre care Rusty Ryan (interpretat de Brad Pitt), Linus Caldwell (interpretat de Matt Damon) și alții.

The Bourne Identity (2002)

Rolul de referință al lui Matt Damon este, cu siguranță, cel al lui Jason Bourne, interpretare care i-a adus actorului notorietate la nivel global, transformându-l într-un star internațional în ultimii 20 de ani.

”The Bourne Identity” este primul film din seria Bourne, în care Matt Damon intră în pielea agentului CIA amnezic care încearcă să-și recupereze memoria și să afle adevărul despre trecutul său întunecat.

Acțiunea îl urmărește pe Jason Bourne (interpretat de Matt Damon), un om care este găsit de pescari, în Marea Mediterană, cu plăci de metal în spate. Nu își aduce aminte de nimic, nici măcar de propriul său nume.

Cu ajutorul unor indicii minore și a abilităților sale impresionante, el începe să-și reconstruiască trecutul și să descopere cine este cu adevărat. După ce reușește să scape de agenții CIA care îl urmăresc, Bourne trebuie să navigheze printr-un labirint de conspirații și trădări pentru a-și găsi adevărata identitate.

Vezi și 10 filme cu Johnny Depp pe care trebuie să le vezi. Preferatul lui Tim Burton a devenit legendar

The Departed (2006)

Thrillerul „The Departed” din 2006 este considerat unul dintre cele mai bune filme realizate de talentatul Martin Scorsese. Pelicula a câștigat 4 premii Oscar, inclusiv pentru ”cel mai bun film” și ”cel mai bun regizor”.

Filmul este o refacere a filmului hongkonghez „Infernal Affairs” din 2002 și urmărește povestea complexă a doi bărbați care sunt implicați în subterfugiile unei bande de crimă organizată și a poliției din Boston.

Acțiunea filmului se desfășoară în mediul criminal din Boston, unde Frank Costello (interpretat de Jack Nicholson) conduce o rețea de infractori.

Poliția încearcă să-l infiltreze pe Costello și să-i dea de gol pe oamenii lui, iar acest lucru duce la un schimb de identități între doi bărbați: Colin Sullivan (interpretat de Matt Damon), spionul lui Costello în cadrul poliției, și Billy Costigan (interpretat de Leonardo DiCaprio), un ofițer sub acoperire în organizația lui Costello.

Invictus (2009)

„Invictus” este un film biografic dramatic lansat în 2009, regizat de Clint Eastwood și bazat pe cartea „Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game That Changed a Nation” scrisă de John Carlin.

Pelicula este inspirată dintr-un caz real, despre modul în care rugby-ul a contribuit la reconcilierea și unificarea Africii de Sud după căderea regimului de apartheid.

Acțiunea are loc în Africa de Sud, când Nelson Mandela (interpretat de Morgan Freeman), recent ales președinte al Africii de Sud, încearcă să unească o națiune încă divizată după ani de segregare și tensiuni rasiale.

El vede în echipa națională de rugby a țării, Springboks, o oportunitate de a aduce poporul său împreună și de a promova reconcilierea și va face acest lucru cu ajutorul lui François Pienaar, căpitanul echipei naționale de rugby a Africii de Sud.

”Invictus” le-a adus câte un premiu Oscar lui Morgan Freeman și Matt Damon, distincții primite pentru ”cel mai bun actor” și ”cel mai bun actor în rol secundar”.

The Martian (2015)

„The Martian” este un film SF de aventură și supraviețuire lansat în 2015, regizat de Ridley Scott și bazat pe romanul cu același nume scris de Andy Weir.

Pelicula urmărește povestea lui Mark Watney (interpretat de Matt Damon), un astronaut lăsat în urmă pe planeta Marte, după ce echipa sa crede că a murit în timpul unei furtuni.

Protagonistul se trezește singur pe planeta roșie și trebuie să își folosească ingeniozitatea și resursele limitate pentru a supraviețui. El își construiește un refugiu, cultivă alimente și încearcă să comunice cu NASA pentru a fi salvat.

”Marțianul” a fost bine primit de critici și a fost nominalizat la mai multe premii importante, inclusiv la șapte Premii Oscar. Performanța lui Matt Damon în rolul principal a fost adesea lăudată, iar filmul în sine este considerat unul dintre cele mai bune filme SF ale anilor 2010.

Interstellar (2014)

„Interstellar” este un film SF epic lansat în 2014, regizat de Christopher Nolan și scris de faimosul regizor și fratele său, Jonathan Nolan. Pelicula explorează tema călătoriei interstelare și a supraviețuirii umane într-un viitor în care Pământul se confruntă cu o criză globală existențială.

Acțiunea are loc într-un viitor apropiat, în care resursele Pământului sunt pe cale de epuizare din cauza schimbărilor climatice și a lipsei hranei.

Cooper (interpretat de Matthew McConaughey), un fost pilot și actual fermier, este recrutat de NASA într-o misiune pentru a căuta un spațiu locuibil pentru omenire, în afara sistemului solar.

Împreună cu dr. Mann (interpretat de Matt Damon) și o echipă de astronauți, el călătorește prin spațiu, în apropierea planetei Saturn, pentru a explora posibilele habitate extraterestre.

Ford v Ferrari (2019)

„Ford v Ferrari” este un film din 2019 regizat de James Mangold și bazat pe evenimente reale din lumea motorsportului.

Pelicula urmărește povestea adevărată a eforturilor companiei americane Ford Motor Company de a concura cu fabrica italiană de mașini de curse Ferrari la celebrul eveniment de curse de anduranță Le Mans din anii 1960.

Actorul Matt Damon îl interpretează pe Carroll Shelby, un inginer de automobile, care lucrează împreună cu pilotul Ken Miles (jucat de Christian Bale) pentru a construi o mașină de curse capabilă să învingă Ferrari la celebra competiție auto.