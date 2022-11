Vești bune pentru fanii Call of Duty: ce promite șeful Microsoft Xbox

Este cel mai lung angajament al șefului Xbox de până acum.

Șeful Microsoft Xbox, Phil Spencer, a făcut cea mai mare promisiune cu privire la păstrarea Call of Duty pe platformele Sony de până acum, spunând în timpul unui interviu cu podcastul de tehnologie și jocuri Same Brain că Microsoft intenționează să păstreze jocurile pe consolele PlayStation „atâta timp cât există un PlayStation pe care să livreze.”

Viitorul Call of Duty este o mare criză în propunerea de achiziție de către Microsoft a Activision Blizzard. Sony este îngrijorată de faptul că Microsoft face din seria de succes uriașă o exclusivitate Xbox; Microsoft a insistat că nu are astfel de intenții. Dar aceste angajamente au venit anterior cu un anumit interval de timp: în septembrie, de exemplu, Microsoft a garantat Call of Duty pe PlayStation „pentru cel puțin încă câțiva ani dincolo de actualul contract Sony”. Ca răspuns, Sony a spus că intervalul de timp real al ofertei a fost de doar trei ani.

Poate că Microsoft se confruntă cu mai multă rezistență din partea autorităților de reglementare decât se aștepta, sau poate că s-a săturat să vorbească despre asta. Oricare ar fi motivul, Spencer a făcut practic o promisiune deschisă în timp ce vorbea pe acest podcast.

Fanii răsuflă ușurați

„Intenția noastră nu este să facem asta și, atâta timp cât există un PlayStation pe care să livrăm jocul, intenția noastră este să continuăm să livrăm Call of Duty pe PlayStation, similar cu ceea ce am făcut cu Minecraft de când am deținut asta”.

„Am extins locurile în care oamenii pot juca Minecraft, nu am redus locurile și a fost bine. A fost bine pentru comunitatea Minecraft – părerea mea – și vreau să fac același lucru când ne gândim la locul în care Call of Duty poate ajunge de-a lungul anilor.”

Spencer a atins și subiectul Game Pass, un alt potențial punct de dispută cu Sony, deși nu a menționat seria Call of Duty pe nume. „Pentru Xbox în sine, jucătorii care au investit în consola noastră, cred că cel mai mare plus pe care îl veți vedea sunt niște jocuri grozave care vin la Game Pass”, a spus Spencer. „Nu va fi vorba despre a trage, așa cum am spus, acele comunități de pe alte platforme, dar vreau să fie un loc grozav pentru ca oamenii să vadă acele jocuri.”

Nu este un contract obligatoriu din punct de vedere juridic, dar faptul că Spencer este dispus să își asume public acest tip de angajament – ​​și în mijlocul mai multor investigații de reglementare – sugerează foarte puternic că Microsoft este pregătit să-l susțină. În ciuda unor respingeri (în mare parte simbolice) din partea Autorității pentru Concurență și Piețe din Marea Britanie și a unui răspuns destul de ridicol la acesta, Spencer a spus că Microsoft rămâne încrezător că acordul va fi aprobat, probabil înainte de sfârșitul actualului an fiscal al companiei, care se încheie în iunie 2023.