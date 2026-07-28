Xbox Live a revenit după o pană de aproape 20 de ore. Jucătorii cer bani înapoi de la Microsoft

Xbox Live a blocat jocuri, conturi și cumpărături

Pana a afectat mai multe componente ale rețelei Xbox. Unii utilizatori nu s-au putut conecta deloc. Alții au reușit să intre în cont, dar nu și-au putut vedea jocurile. Au existat și cazuri în care titlurile au pornit, apoi au fost închise brusc.

Problemele au fost raportate pe consolele Xbox și pe PC. Magazinul digital a avut, la rândul său, dificultăți. Unii jucători nu au putut cumpăra jocuri sau gestiona abonamentele. Nici accesul la serviciile dependente de contul Microsoft nu a funcționat normal.

Incidentul a demonstrat încă o dată cât de mult depind jocurile moderne de verificările online. Chiar și un titlu cumpărat poate deveni temporar inaccesibil dacă serverul nu reușește să confirme licența. Situația este și mai sensibilă pentru abonații Xbox Game Pass, deoarece întregul catalog depinde de autentificare.

Xbox Support a publicat mai multe actualizări pe parcursul zilei. Mesajele spuneau că inginerii lucrează la remedierea situației. Nu ofereau însă un termen precis. Nici motivul tehnic al căderii nu a fost explicat inițial.

După restaurarea serviciului, Microsoft a mulțumit jucătorilor pentru răbdare. Compania a precizat că lansarea jocurilor, conectarea și cumpărăturile ar trebui să funcționeze din nou. Pentru o parte dintre utilizatori, revenirea ar fi putut fi treptată.

Fanii Halo spun că au pierdut accesul pentru care au plătit

Nemulțumirea cea mai mare vine din partea jucătorilor care au cumpărat ediția Digital Premium a jocului Halo: Campaign Evolved. Aceasta a costat cu 20 de dolari mai mult și a inclus până la cinci zile de acces anticipat.

Accesul anticipat a început joi. Din cauza penei, unii cumpărători au pierdut aproape o zi întreagă. Beneficiul plătit separat și-a pierdut astfel o parte importantă din valoare. Jucătorii aveau doar o perioadă limitată în care puteau intra în joc înaintea lansării generale.