Xbox Live a revenit după o pană de aproape 20 de ore. Jucătorii cer bani înapoi de la Microsoft
Xbox Live funcționează din nou după o pană majoră care a blocat serviciile Microsoft timp de aproape 20 de ore. Problemele au afectat autentificarea, accesul la bibliotecile digitale, lansarea jocurilor și cumpărăturile din magazin. Potrivit CNET, serviciile au revenit luni, 27 iulie 2026, în jurul orei 16:00 pe coasta de vest a Statelor Unite.
Microsoft a confirmat că incidentul a fost remediat. Compania le-a transmis utilizatorilor că ar trebui să poată porni din nou jocurile, să se conecteze la conturi și să finalizeze achiziții. Explicațiile detaliate despre cauza problemei au lipsit însă în primele mesaje oficiale.
Xbox Live a blocat jocuri, conturi și cumpărături
Pana a afectat mai multe componente ale rețelei Xbox. Unii utilizatori nu s-au putut conecta deloc. Alții au reușit să intre în cont, dar nu și-au putut vedea jocurile. Au existat și cazuri în care titlurile au pornit, apoi au fost închise brusc.
Problemele au fost raportate pe consolele Xbox și pe PC. Magazinul digital a avut, la rândul său, dificultăți. Unii jucători nu au putut cumpăra jocuri sau gestiona abonamentele. Nici accesul la serviciile dependente de contul Microsoft nu a funcționat normal.
Incidentul a demonstrat încă o dată cât de mult depind jocurile moderne de verificările online. Chiar și un titlu cumpărat poate deveni temporar inaccesibil dacă serverul nu reușește să confirme licența. Situația este și mai sensibilă pentru abonații Xbox Game Pass, deoarece întregul catalog depinde de autentificare.
Xbox Support a publicat mai multe actualizări pe parcursul zilei. Mesajele spuneau că inginerii lucrează la remedierea situației. Nu ofereau însă un termen precis. Nici motivul tehnic al căderii nu a fost explicat inițial.
După restaurarea serviciului, Microsoft a mulțumit jucătorilor pentru răbdare. Compania a precizat că lansarea jocurilor, conectarea și cumpărăturile ar trebui să funcționeze din nou. Pentru o parte dintre utilizatori, revenirea ar fi putut fi treptată.
Fanii Halo spun că au pierdut accesul pentru care au plătit
Nemulțumirea cea mai mare vine din partea jucătorilor care au cumpărat ediția Digital Premium a jocului Halo: Campaign Evolved. Aceasta a costat cu 20 de dolari mai mult și a inclus până la cinci zile de acces anticipat.
Accesul anticipat a început joi. Din cauza penei, unii cumpărători au pierdut aproape o zi întreagă. Beneficiul plătit separat și-a pierdut astfel o parte importantă din valoare. Jucătorii aveau doar o perioadă limitată în care puteau intra în joc înaintea lansării generale.
Mai mulți utilizatori au cerut rambursări sau alte forme de compensare. Aceștia susțin că nu este acceptabil să plătească pentru acces anticipat, apoi să fie blocați de infrastructura Microsoft. Unii au amintit și problemele apărute cu doar câteva zile înainte, în apropierea debutului jocului.
Situația este cu atât mai neplăcută deoarece Halo: Campaign Evolved este una dintre lansările importante ale verii. Jocul readuce campania care a transformat Halo într-un simbol al brandului Xbox. Pentru fanii seriei, accesul anticipat a fost un argument major pentru cumpărarea ediției mai scumpe.
Microsoft nu a anunțat până acum un program de despăgubire. Compania nu a precizat nici dacă perioada de acces anticipat va fi prelungită. Jucătorii așteaptă un răspuns clar, nu doar confirmarea că serverele funcționează din nou.
Pana reaprinde discuția despre jocurile digitale
Incidentul readuce în atenție problema proprietății digitale. Utilizatorii plătesc pentru jocuri, dar accesul poate depinde de servere aflate la mii de kilometri distanță. Atunci când verificarea licenței nu funcționează, consola poate trata temporar cumpărătorul ca și cum nu ar deține produsul.
Problema nu afectează doar jocurile exclusiv online. Unele titluri single-player necesită verificări de cont sau de licență. Din acest motiv, o pană de server poate bloca inclusiv experiențe care, teoretic, nu au nevoie de o conexiune permanentă.
Microsoft explorează inclusiv un sistem prin care jocurile Xbox pe disc ar putea primi o copie digitală. O asemenea funcție ar fi comodă. Ar crește însă și dependența de conturi, servere și verificări online.
Pana Xbox Live nu a durat zile întregi. Aproape 20 de ore sunt însă suficiente pentru a afecta o lansare, un beneficiu plătit și încrederea utilizatorilor. Serviciile au revenit. Întrebarea rămasă este dacă Microsoft îi va compensa pe cei care au plătit suplimentar pentru timp de joc pe care nu l-au primit.