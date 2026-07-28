X Money devine disponibil oficial. Serviciul include Apple Wallet, card Visa și plăți instant

Ce oferă X Money utilizatorilor

Prin intermediul X Money, utilizatorii pot trimite, primi sau solicita bani altor persoane direct din platformă. Compania susține că transferurile sunt instantanee și nu au taxe sau limite impuse pentru tranzacțiile dintre utilizatori.

Serviciul include și un cont de depozit administrat în parteneriat cu Cross River Bank, instituție membră a sistemului american de garantare a depozitelor (FDIC).

Pe lângă funcțiile de plată, X Money oferă și un card de debit Visa. Imediat după activarea contului, utilizatorii primesc o versiune virtuală a cardului, care poate fi adăugată în Apple Wallet și folosită pentru plăți prin Apple Pay. Cei care preferă un card fizic pot comanda o versiune metalică, personalizabilă inclusiv cu numele afișat și, opțional, cu numele de utilizator din X.

Dobânzi de până la 6% și cashback pentru cumpărături

X încearcă să atragă utilizatori și prin beneficii financiare. Abonații Premium+ pot obține o dobândă anuală de până la 6% pentru fondurile eligibile din cont, în timp ce utilizatorii Premium pot ajunge la același nivel dacă îndeplinesc condițiile privind încasarea salariului sau a altor venituri prin depunere directă. Compania promite și 3% cashback pentru cumpărăturile eligibile efectuate cu X Card.

Pentru a încuraja adoptarea noului serviciu, unii utilizatori care își deschid cont în perioada lansării pot primi un bonus de bun venit în valoare de 15 dolari.

X continuă transformarea într-o aplicație multifuncțională

Lansarea oficială a X Money reprezintă un nou pas în strategia companiei de a integra servicii financiare direct în platformă. După testele desfășurate în regim beta, serviciul devine acum disponibil unui număr mai mare de utilizatori din Statele Unite, iar compatibilitatea cu Apple Wallet simplifică utilizarea cardului virtual pentru plățile contactless.

Deocamdată, X Money este limitat la piața americană și la abonații Premium și Premium+, însă lansarea oficială sugerează că platforma își extinde treptat ecosistemul dincolo de comunicare și conținut, adăugând funcții dedicate plăților și administrării banilor.