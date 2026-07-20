Vreme severă în România. ANM a emis un nou cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii

În intervalul menționat sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale importante din punct de vedere cantitativ, vijelii puternice, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de dimensiuni medii, cu posibilitatea apariției unor bucăți de grindină de mari dimensiuni, între 2 și 5 centimetri.

De asemenea, rafalele de vânt sunt estimate să atingă viteze cuprinse între 70 și 90 km/h.

Cantitățile de apă pot fi însemnate într-un timp foarte scurt. ANM precizează că, în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare, se pot înregistra între 25 și 50 l/mp, iar pe arii restrânse valorile pot depăși 60-70 l/mp.

Avertizarea continuă și după ora 22:00

După expirarea codului portocaliu, avertizările meteorologilor rămân în vigoare pentru alte regiuni.

ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de luni, ora 22:00, până marți dimineața. Acesta vizează Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local Carpații Meridionali.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale estimate între 50 și 70 km/h.

Și în acest interval sunt posibile acumulări importante de apă. Potrivit meteorologilor, în una până la trei ore se pot strânge cantități de 15-20 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 30 l/mp.