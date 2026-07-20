Vreme severă în România. ANM a emis un nou cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizările meteo și anunță o zi cu fenomene extreme în mai multe regiuni ale țării. În timp ce o parte a României se pregătește pentru ploi torențiale, vijelii și grindină, în sud temperaturile ridicate continuă să creeze disconfort termic accentuat. Meteorologii au emis un nou cod portocaliu de instabilitate atmosferică, iar după expirarea acestuia o parte dintre zonele afectate vor rămâne sub cod galben de furtuni.
Cod portocaliu de furtuni în mai multe regiuni ale țării
Potrivit ANM, avertizarea cod portocaliu este valabilă luni, de la orele prânzului până la ora 22:00, și vizează cea mai mare parte a Moldovei, nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei, precum și local zone din Carpații Meridionali și Orientali.
În intervalul menționat sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale importante din punct de vedere cantitativ, vijelii puternice, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de dimensiuni medii, cu posibilitatea apariției unor bucăți de grindină de mari dimensiuni, între 2 și 5 centimetri.
De asemenea, rafalele de vânt sunt estimate să atingă viteze cuprinse între 70 și 90 km/h.
Cantitățile de apă pot fi însemnate într-un timp foarte scurt. ANM precizează că, în intervale de una până la trei ore sau prin acumulare, se pot înregistra între 25 și 50 l/mp, iar pe arii restrânse valorile pot depăși 60-70 l/mp.
Avertizarea continuă și după ora 22:00
După expirarea codului portocaliu, avertizările meteorologilor rămân în vigoare pentru alte regiuni.
ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil de luni, ora 22:00, până marți dimineața. Acesta vizează Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și local Carpații Meridionali.
În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale estimate între 50 și 70 km/h.
Și în acest interval sunt posibile acumulări importante de apă. Potrivit meteorologilor, în una până la trei ore se pot strânge cantități de 15-20 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 30 l/mp.
Canicula nu dispare din sudul României
În timp ce o parte a țării se confruntă cu fenomene de instabilitate atmosferică, sudul continuă să fie afectat de temperaturile ridicate.
Până marți dimineața rămâne în vigoare un cod galben de caniculă pentru sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și pentru sud-vestul Dobrogei.
ANM avertizează că în aceste regiuni se vor înregistra valori ridicate ale temperaturii și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime sunt estimate între 34 și 35 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime care, în general, vor oscila între 19 și 20 de grade.
Meteorologii precizează că nici marți situația nu se va schimba semnificativ în anumite regiuni. Disconfortul termic se va menține ridicat în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sudul Moldovei, unde indicele temperatură-umezeală se va situa în jurul valorii de 80 de unități.
Astfel, începutul de săptămână aduce un contrast meteorologic accentuat la nivelul țării. În timp ce unele zone se vor confrunta cu ploi abundente, vijelii și grindină, altele vor rămâne sub influența caniculei și a temperaturilor ridicate, potrivit celor mai recente avertizări emise de Administrația Națională de Meteorologie.