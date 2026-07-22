Volkswagen lansează primul său full-hybrid. Golf și T-Roc merg electric fără priză, dar prețurile sar de 41.000 de euro

Volkswagen intră târziu în cursa hibrizilor fără priză

Producătorul german a mizat ani la rând pe motoare diesel, sisteme mild-hybrid, modele plug-in hybrid și mașini complet electrice. A evitat însă sistemele full-hybrid clasice. Toyota, Honda, Renault și Hyundai au investit masiv în această tehnologie.

Realitatea pieței a schimbat strategia. Mulți cumpărători vor o mașină electrificată, dar nu au acces la o stație de încărcare. Alții nu vor să își planifice drumurile în funcție de autonomia bateriei. Un full-hybrid poate reduce consumul fără cablu și fără opriri pentru încărcare.

Primele informații despre sistemul full-hybrid Volkswagen au apărut în primăvara acestui an. Constructorul confirma atunci că tehnologia va fi instalată pe Golf și T-Roc. Acum au fost deschise comenzile pentru prima versiune.

Prețurile pot deveni cea mai mare problemă. Un Golf hibrid de peste 41.000 de euro intră într-o zonă ocupată de modele mai mari sau mai puternice. T-Roc Hybrid trece de 44.000 de euro înainte de adăugarea dotărilor opționale.

Cum funcționează noul motor full-hybrid Volkswagen

Sistemul combină un motor turbo pe benzină 1.5 TSI evo2 cu două motoare electrice. Unul asigură propulsia. Celălalt funcționează în principal ca generator și demaror. Energia este stocată într-o baterie de 1,6 kWh, amplasată în podeaua din spatele mașinii.

Puterea totală ajunge la 170 CP. Cuplul maxim este de 309 Nm. Golf Hybrid accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,5 secunde. Motorul electric poate pune mașina în mișcare și poate prelua complet propulsia la viteze reduse.

Sistemul are trei moduri de funcționare. În modul electric, motorul pe benzină este oprit. În modul serial, roțile sunt puse în mișcare de motorul electric, iar propulsorul termic produce energie prin intermediul generatorului.