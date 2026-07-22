Volkswagen lansează primul său full-hybrid. Golf și T-Roc merg electric fără priză, dar prețurile sar de 41.000 de euro
Volkswagen face o schimbare importantă de strategie și introduce, în premieră, un sistem de propulsie full-hybrid pe modelele sale de volum. Noile Golf Hybrid și T-Roc Hybrid pot rula temporar doar cu motorul electric, fără să fie conectate la priză. Precomenzile au început în Germania, potrivit anunțului oficial publicat de Volkswagen.
Tehnologia vine însă cu un preț ridicat. Volkswagen Golf Hybrid pornește de la 41.400 de euro în echiparea R-Line. T-Roc Hybrid costă cel puțin 44.470 de euro în versiunea Style. Tarifele pentru România nu au fost anunțate.
Volkswagen intră târziu în cursa hibrizilor fără priză
Producătorul german a mizat ani la rând pe motoare diesel, sisteme mild-hybrid, modele plug-in hybrid și mașini complet electrice. A evitat însă sistemele full-hybrid clasice. Toyota, Honda, Renault și Hyundai au investit masiv în această tehnologie.
Realitatea pieței a schimbat strategia. Mulți cumpărători vor o mașină electrificată, dar nu au acces la o stație de încărcare. Alții nu vor să își planifice drumurile în funcție de autonomia bateriei. Un full-hybrid poate reduce consumul fără cablu și fără opriri pentru încărcare.
Primele informații despre sistemul full-hybrid Volkswagen au apărut în primăvara acestui an. Constructorul confirma atunci că tehnologia va fi instalată pe Golf și T-Roc. Acum au fost deschise comenzile pentru prima versiune.
Prețurile pot deveni cea mai mare problemă. Un Golf hibrid de peste 41.000 de euro intră într-o zonă ocupată de modele mai mari sau mai puternice. T-Roc Hybrid trece de 44.000 de euro înainte de adăugarea dotărilor opționale.
Cum funcționează noul motor full-hybrid Volkswagen
Sistemul combină un motor turbo pe benzină 1.5 TSI evo2 cu două motoare electrice. Unul asigură propulsia. Celălalt funcționează în principal ca generator și demaror. Energia este stocată într-o baterie de 1,6 kWh, amplasată în podeaua din spatele mașinii.
Puterea totală ajunge la 170 CP. Cuplul maxim este de 309 Nm. Golf Hybrid accelerează de la 0 la 100 km/h în 7,5 secunde. Motorul electric poate pune mașina în mișcare și poate prelua complet propulsia la viteze reduse.
Sistemul are trei moduri de funcționare. În modul electric, motorul pe benzină este oprit. În modul serial, roțile sunt puse în mișcare de motorul electric, iar propulsorul termic produce energie prin intermediul generatorului.
Modul paralel este folosit în special de la aproximativ 60 km/h. Motorul pe benzină devine principala sursă de putere. Unitatea electrică îl ajută în timpul accelerărilor. Trecerea între cele trei moduri se face automat.
Șoferul poate selecta profilurile Eco, Comfort și Sport. În modul Eco, puterea totală este limitată la 70%, iar funcția boost este dezactivată. Comfort permite utilizarea întregii puteri. Sport oferă un răspuns mai rapid al propulsiei.
Consum mai mic în oraș, dar o concurență mult mai ieftină
Volkswagen estimează o economie de combustibil cuprinsă între 10% și 15% față de un Golf 1.5 eTSI mild-hybrid comparabil. În traficul urban, avantajul poate ajunge la 35%. Mașina poate opri mai des motorul termic și poate recupera energia în timpul frânării.
Consumul oficial pentru Golf Hybrid este cuprins între 4,6 și 5,1 litri la 100 de kilometri. Emisiile sunt de 104–117 grame de CO₂ pe kilometru. T-Roc Hybrid consumă între 5 și 5,6 litri la 100 de kilometri și emite 115–127 de grame de CO₂ pe kilometru.
Noua motorizare completează gama actuală a modelului Volkswagen T-Roc. Variantele mild-hybrid și plug-in hybrid nu dispar. Clienții vor putea alege între eTSI, noul Hybrid și versiunile eHybrid care pot fi încărcate la priză.
Volkswagen promite și un al doilea nivel de putere pentru sistemul full-hybrid. Detaliile nu au fost anunțate. Acesta ar putea deveni o alternativă mai ieftină, cu performanțe reduse și un consum asemănător.
Momentul lansării nu este întâmplător. Mașinile electrificate domină tot mai clar piața din România, iar full-hybridurile sunt atractive pentru șoferii care nu vor o electrică.
Volkswagen recuperează astfel un decalaj față de mărcile japoneze. Tehnologia pare competitivă. Consumul este redus, iar performanțele sunt bune. Prețul rămâne însă greu de ignorat. Pentru mulți cumpărători, primul full-hybrid Volkswagen ar putea ajunge prea târziu și prea scump.