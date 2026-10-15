Volkswagen își taie gama la jumătate până în 2035. Ce se întâmplă cu Polo, T-Cross și viitoarele modele electrice

Volkswagen spune că nu va elimina pur și simplu jumătate dintre mașini

Schäfer descrie procesul drept o „tranziție naturală”. Volkswagen a analizat cum ar trebui să arate portofoliul său în 2035, de la automobile mici până la SUV-uri, iar același exercițiu a fost făcut pentru Skoda și Cupra. După suprapunerea planurilor celor trei mărci, rezultatul a fost un portofoliu pentru grup aproximativ la jumătatea dimensiunii celui actual.

Motivul este că electrificarea creează în prezent o perioadă de suprapunere. Volkswagen vinde sau pregătește simultan automobile cu motoare convenționale și succesoare electrice apropiate ca poziționare. Volkswagen ID. Cross, de exemplu, este gândit ca o alternativă electrică în zona ocupată astăzi de T-Cross. Pe măsură ce această tranziție avansează, menținerea ambelor familii devine tot mai greu de justificat.

Schäfer spune că reorganizarea nu este rezultatul unei descoperiri spectaculoase, ci al unei analize privind modelele care au sens comercial și care pot genera profit. Cu alte cuvinte, Volkswagen nu stabilește pur și simplu o listă de automobile care trebuie eliminate, ci încearcă să ajungă treptat la o ofertă mai simplă.

Volkswagen, Skoda și Cupra nu vor mai concura inutil între ele

O altă schimbare importantă privește modul în care vor lucra mărcile Volkswagen, Skoda și Cupra, toate incluse în așa-numitul Core Brand Group. Proiectele viitoare vor fi organizate în „grupuri de sinergie”, pentru a evita situația în care fiecare marcă dezvoltă separat automobile foarte apropiate ca dimensiuni, preț și public.

Asta nu înseamnă că Volkswagen, Skoda și Cupra nu vor mai avea mașini în aceleași segmente. Modele precum ID. Polo, ID. Cross, Cupra Raval și Skoda Epiq demonstrează exact contrariul. Diferența este că dezvoltarea lor va fi coordonată mai atent, iar unul dintre branduri va putea conduce proiectul tehnic comun.

Strategia permite grupului să împartă platforme, componente și investiții fără ca fiecare marcă să suporte separat costurile dezvoltării. În același timp, companiile vor trebui să diferențieze suficient produsele pentru a evita concurența inutilă în propriul portofoliu.

Pentru Volkswagen, această strategie este vizibilă deja în noua generație de automobile electrice accesibile. ID. Polo marchează o schimbare importantă pentru electricele VW, atât din perspectiva prețului, cât și a designului și ergonomiei, în timp ce alte mărci ale grupului primesc versiuni construite pornind de la aceeași bază tehnică.