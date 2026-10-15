Volkswagen își taie gama la jumătate până în 2035. Ce se întâmplă cu Polo, T-Cross și viitoarele modele electrice
Volkswagen pregătește una dintre cele mai mari reorganizări ale portofoliului său din ultimele decenii, însă constructorul german susține că nu va fi vorba despre o eliminare brutală a modelelor actuale. Thomas Schäfer, CEO-ul mărcii Volkswagen, a explicat pentru Autocar că reducerea gamei cu aproximativ 50% va veni în mare parte ca o consecință firească a trecerii către automobile electrice.
Planul face parte din restructurarea mai amplă a Grupului Volkswagen și are ca orizont anul 2035. Ideea este relativ simplă: producătorul nu mai vede rostul menținerii în paralel, pe termen lung, a câte unui automobil termic și a unui echivalent electric pentru fiecare segment. Astfel, actualul Polo și viitorul Volkswagen ID. Polo nu ar urma să existe simultan la nesfârșit, la fel cum T-Cross și alternativa sa electrică vor ajunge, în cele din urmă, să nu mai concureze în interiorul aceleiași mărci.
Volkswagen spune că nu va elimina pur și simplu jumătate dintre mașini
Schäfer descrie procesul drept o „tranziție naturală”. Volkswagen a analizat cum ar trebui să arate portofoliul său în 2035, de la automobile mici până la SUV-uri, iar același exercițiu a fost făcut pentru Skoda și Cupra. După suprapunerea planurilor celor trei mărci, rezultatul a fost un portofoliu pentru grup aproximativ la jumătatea dimensiunii celui actual.
Motivul este că electrificarea creează în prezent o perioadă de suprapunere. Volkswagen vinde sau pregătește simultan automobile cu motoare convenționale și succesoare electrice apropiate ca poziționare. Volkswagen ID. Cross, de exemplu, este gândit ca o alternativă electrică în zona ocupată astăzi de T-Cross. Pe măsură ce această tranziție avansează, menținerea ambelor familii devine tot mai greu de justificat.
Schäfer spune că reorganizarea nu este rezultatul unei descoperiri spectaculoase, ci al unei analize privind modelele care au sens comercial și care pot genera profit. Cu alte cuvinte, Volkswagen nu stabilește pur și simplu o listă de automobile care trebuie eliminate, ci încearcă să ajungă treptat la o ofertă mai simplă.
Volkswagen, Skoda și Cupra nu vor mai concura inutil între ele
O altă schimbare importantă privește modul în care vor lucra mărcile Volkswagen, Skoda și Cupra, toate incluse în așa-numitul Core Brand Group. Proiectele viitoare vor fi organizate în „grupuri de sinergie”, pentru a evita situația în care fiecare marcă dezvoltă separat automobile foarte apropiate ca dimensiuni, preț și public.
Asta nu înseamnă că Volkswagen, Skoda și Cupra nu vor mai avea mașini în aceleași segmente. Modele precum ID. Polo, ID. Cross, Cupra Raval și Skoda Epiq demonstrează exact contrariul. Diferența este că dezvoltarea lor va fi coordonată mai atent, iar unul dintre branduri va putea conduce proiectul tehnic comun.
Strategia permite grupului să împartă platforme, componente și investiții fără ca fiecare marcă să suporte separat costurile dezvoltării. În același timp, companiile vor trebui să diferențieze suficient produsele pentru a evita concurența inutilă în propriul portofoliu.
Pentru Volkswagen, această strategie este vizibilă deja în noua generație de automobile electrice accesibile. ID. Polo marchează o schimbare importantă pentru electricele VW, atât din perspectiva prețului, cât și a designului și ergonomiei, în timp ce alte mărci ale grupului primesc versiuni construite pornind de la aceeași bază tehnică.
ID. Every1 arată cum va funcționa noua strategie
Un exemplu și mai clar este viitorul model de serie derivat din conceptul ID. Every1. Mașina de oraș va utiliza o versiune simplificată a platformei pe care este construit ID. Polo, dar Volkswagen ar urma să fie singura marcă din grup care va oferi un automobil în această clasă. Schäfer a explicat că dimensiunea redusă a pieței nu justifică dezvoltarea unor echivalente Skoda și Cupra.
Este exact genul de decizie pe care Volkswagen vrea să îl aplice mai frecvent în următorii ani: dacă un segment nu poate susține mai multe modele apropiate, grupul va alege marca cea mai potrivită în loc să multiplice artificial oferta. Strategia ar trebui să reducă atât costurile, cât și complexitatea industrială.
Schimbarea vine într-un moment în care întregul Volkswagen Group trece printr-o restructurare amplă. Compania a confirmat anterior planul de reducere cu aproximativ jumătate a gamei și a numărului de variante, concomitent cu simplificarea dezvoltării și producției.
Pentru clienți, efectul nu va fi neapărat vizibil imediat prin dispariția masivă a unor modele. Transformarea se va produce progresiv, pe măsură ce generațiile actuale ajung la finalul ciclului de viață și sunt înlocuite de automobile electrice. Strategia Volkswagen pentru mașinile mici arată deja direcția: în anumite segmente, constructorul consideră că dezvoltarea unor noi modele pe benzină nu mai are sens economic.
Dacă planul este dus până la capăt, Volkswagen Group va ajunge în 2035 cu o ofertă considerabil mai restrânsă, dar construită în jurul modelelor considerate cele mai importante și profitabile pentru fiecare dintre mărcile sale.