Spațiul, ultima frontieră: NASA a anunțat echipajul Artemis III. Misiunea nu va ajunge pe Lună, dar pregătește următorul mare pas al explorării spațiale

Chiar dacă pentru public vestea poate părea dezamăgitoare, oficialii NASA consideră că această etapă este critică pentru siguranța astronauților și pentru succesul programului pe termen lung.

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Echipajul anunțat de NASA este format din patru astronauți cu experiență. Comandantul misiunii va fi Randy Bresnik, în timp ce rolul de pilot îi revine lui Luca Parmitano, unul dintre cei mai cunoscuți astronauți europeni.

Alături de ei vor zbura specialiștii de misiune Andre Douglas și Frank Rubio. În rezervă se află Bob Hines, care va putea înlocui un membru al echipajului dacă va fi necesar.

Misiunea este programată pentru anul 2027 și va dura aproximativ două săptămâni. În loc să călătorească spre Lună, astronauții vor rămâne pe orbită în jurul Pământului, unde vor efectua o serie de teste complexe.

Capsula Orion se va întâlni și se va conecta cu un vehicul lunar dezvoltat de Blue Origin. Astronauții vor intra în lander, vor verifica sistemele de suport vital și vor efectua demonstrații tehnologice menite să confirme că vehiculul este pregătit pentru viitoarele misiuni lunare.

Ulterior, Orion va realiza și operațiuni de andocare cu nava Starship dezvoltată de SpaceX, o etapă importantă pentru arhitectura viitoarelor zboruri către Lună.

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Motivul principal este unul simplu: tehnologia necesară pentru aselenizare nu este încă pregătită.