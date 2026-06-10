Spațiul, ultima frontieră: NASA a anunțat echipajul Artemis III. Misiunea nu va ajunge pe Lună, dar pregătește următorul mare pas al explorării spațiale
NASA a dezvăluit oficial componența echipajului pentru misiunea Artemis III, una dintre cele mai importante etape ale programului care urmărește readucerea oamenilor pe Lună. Totuși, există o surpriză: deși numele misiunii a fost asociat mult timp cu revenirea astronauților pe suprafața lunară, planul actual este diferit.
În forma sa actuală, Artemis III nu va trimite oameni să aselenizeze. În schimb, misiunea va avea rolul de a testa în condiții reale o serie de tehnologii și proceduri esențiale pentru viitoarele zboruri care vor încerca să ducă din nou echipaje umane pe Lună, scrie IFL Science.
Chiar dacă pentru public vestea poate părea dezamăgitoare, oficialii NASA consideră că această etapă este critică pentru siguranța astronauților și pentru succesul programului pe termen lung.
Cine sunt astronauții care vor participa la Artemis III
Echipajul anunțat de NASA este format din patru astronauți cu experiență. Comandantul misiunii va fi Randy Bresnik, în timp ce rolul de pilot îi revine lui Luca Parmitano, unul dintre cei mai cunoscuți astronauți europeni.
Alături de ei vor zbura specialiștii de misiune Andre Douglas și Frank Rubio. În rezervă se află Bob Hines, care va putea înlocui un membru al echipajului dacă va fi necesar.
Misiunea este programată pentru anul 2027 și va dura aproximativ două săptămâni. În loc să călătorească spre Lună, astronauții vor rămâne pe orbită în jurul Pământului, unde vor efectua o serie de teste complexe.
Capsula Orion se va întâlni și se va conecta cu un vehicul lunar dezvoltat de Blue Origin. Astronauții vor intra în lander, vor verifica sistemele de suport vital și vor efectua demonstrații tehnologice menite să confirme că vehiculul este pregătit pentru viitoarele misiuni lunare.
Ulterior, Orion va realiza și operațiuni de andocare cu nava Starship dezvoltată de SpaceX, o etapă importantă pentru arhitectura viitoarelor zboruri către Lună.
De ce amână NASA din nou întoarcerea oamenilor pe suprafața Lunii
Motivul principal este unul simplu: tehnologia necesară pentru aselenizare nu este încă pregătită.
Capsula Orion poate transporta astronauți până în apropierea Lunii, însă nu poate coborî pe suprafața satelitului natural al Pământului. Pentru această etapă, NASA se bazează pe versiunea specială a navei Starship dezvoltată de SpaceX.
Problema este că dezvoltarea vehiculului a întâmpinat întârzieri importante. Sistemul trebuie să demonstreze că poate efectua o serie de operațiuni extrem de complexe, inclusiv realimentarea în spațiu cu combustibil criogenic prin intermediul mai multor nave-cisternă. Aceste proceduri nu au fost realizate niciodată la o asemenea scară.
Din acest motiv, NASA a ales să introducă o etapă suplimentară de testare înainte de a trimite oameni pe Lună. Practic, Artemis III va juca un rol asemănător cu cel avut de unele misiuni Apollo dinaintea celebrului Apollo 11: verificarea tuturor sistemelor critice înaintea momentului decisiv.
Oficialii agenției spațiale americane susțin că abordarea este necesară pentru reducerea riscurilor și pentru validarea tehnologiilor de care vor depinde viitorii astronauți lunari.
În ciuda întârzierilor, programul Artemis continuă să fie cea mai ambițioasă inițiativă spațială cu echipaj uman din ultimele decenii. Dacă toate etapele vor decurge conform planului, misiunile Artemis IV și Artemis V ar putea reprezenta momentul în care oamenii vor reveni efectiv pe suprafața Lunii, la mai bine de jumătate de secol de la ultimele aselenizări din programul Apollo.