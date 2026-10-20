Unde trebuie pus termostatul ca să nu consumi gaz inutil. Detaliul care poate conta la factura de iarnă

Problema apare atunci când temperatura măsurată nu reflectă situația reală din casă.

Un termostat amplasat într-un curent rece poate indica o temperatură mai mică decât cea resimțită în restul locuinței. Centrala va continua astfel să încălzească, deși alte camere sunt deja suficient de calde.

La polul opus, dacă termostatul este foarte aproape de un calorifer, acesta se poate încălzi rapid și poate opri centrala înainte ca restul locuinței să ajungă la temperatura dorită.

Unde nu ar trebui pus termostatul

Trebuie evitate în primul rând zonele aflate imediat lângă ferestre și uși exterioare, unde curenții de aer și suprafețele reci pot influența măsurarea.

Nici deasupra sau lângă calorifer nu este o poziție bună. Același lucru este valabil pentru apropierea de șemineu, sobă, cuptor sau alte surse de căldură.

Lumina directă a soarelui poate crea o altă problemă. Într-o după-amiază însorită, termostatul poate înregistra o temperatură ridicată și poate opri încălzirea, în timp ce camerele aflate pe partea umbrită a locuinței rămân reci.

De asemenea, termostatul nu ar trebui ascuns după perdele, mobilier sau într-un colț cu circulație slabă a aerului.