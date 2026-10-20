Unde trebuie pus termostatul ca să nu consumi gaz inutil. Detaliul care poate conta la factura de iarnă
Termostatul centralei pare un dispozitiv simplu: alegi temperatura dorită, iar centrala pornește sau se oprește în funcție de valoarea măsurată. Locul în care este amplasat poate însă influența modul în care funcționează întregul sistem de încălzire. Dacă termostatul este lângă o fereastră rece, deasupra unui calorifer sau într-o zonă încălzită de soare, temperatura măsurată poate să nu fie reprezentativă pentru restul locuinței.
Cum „decide” termostatul când pornește centrala
În cazul unui termostat de ambient obișnuit, acesta măsoară temperatura în locul în care se află. Dacă ai setat 21°C și temperatura din zona termostatului scade sub valoarea stabilită, dispozitivul cere centralei să încălzească locuința. Când temperatura ajunge la nivelul dorit, încălzirea este oprită, în funcție de modul de funcționare al termostatului și al centralei.
Problema apare atunci când temperatura măsurată nu reflectă situația reală din casă.
Un termostat amplasat într-un curent rece poate indica o temperatură mai mică decât cea resimțită în restul locuinței. Centrala va continua astfel să încălzească, deși alte camere sunt deja suficient de calde.
La polul opus, dacă termostatul este foarte aproape de un calorifer, acesta se poate încălzi rapid și poate opri centrala înainte ca restul locuinței să ajungă la temperatura dorită.
Unde nu ar trebui pus termostatul
Trebuie evitate în primul rând zonele aflate imediat lângă ferestre și uși exterioare, unde curenții de aer și suprafețele reci pot influența măsurarea.
Nici deasupra sau lângă calorifer nu este o poziție bună. Același lucru este valabil pentru apropierea de șemineu, sobă, cuptor sau alte surse de căldură.
Lumina directă a soarelui poate crea o altă problemă. Într-o după-amiază însorită, termostatul poate înregistra o temperatură ridicată și poate opri încălzirea, în timp ce camerele aflate pe partea umbrită a locuinței rămân reci.
De asemenea, termostatul nu ar trebui ascuns după perdele, mobilier sau într-un colț cu circulație slabă a aerului.
Unde trebuie amplasat corect
În general, termostatul trebuie instalat într-o cameră utilizată frecvent, într-un loc în care temperatura este cât mai reprezentativă pentru confortul întregii locuințe. Livingul este deseori o alegere potrivită, dacă nu există acolo factori care să influențeze artificial temperatura.
Pentru termostatele montate pe perete, producătorii recomandă frecvent o înălțime de aproximativ 1,2-1,5 metri de la podea, însă trebuie respectate în primul rând instrucțiunile modelului respectiv.
Ideal este un perete interior, departe de calorifer, fereastră, ușa de la intrare, aer condiționat și razele directe ale soarelui.
În cazul unui termostat wireless, poziția poate fi testată mai ușor. Important este să nu fie mutat pe pervaz, deasupra caloriferului sau lângă aparate care degajă căldură.
Cum te poate ajuta să reduci factura
Poziționarea corectă nu face centrala mai eficientă din punct de vedere tehnic, dar o ajută să primească o informație mai relevantă despre temperatura locuinței. Astfel pot fi evitate perioadele în care centrala funcționează inutil sau situațiile în care se oprește prea devreme.
Și temperatura aleasă contează. Reducerea temperaturii interioare chiar și cu 1°C poate aduce economii de energie, însă procentul exact diferă considerabil în funcție de izolația locuinței, temperatura exterioară, centrală și obiceiurile familiei.
O strategie mai bună decât pornirea și oprirea haotică este programarea temperaturii în funcție de programul familiei. De exemplu, temperatura poate fi redusă moderat în orele în care nu este nimeni acasă și readusă la nivelul confortabil înainte de întoarcere.
Dacă centrala pornește foarte des, camerele au diferențe mari de temperatură sau termostatul indică 22°C deși în locuință pare mult mai rece ori mai cald, înainte de a modifica setările centralei merită verificat un lucru foarte simplu: locul în care se află termostatul.