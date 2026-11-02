Cum să plătești mai puțin pentru încălzire în această iarnă. Temperatura la care să setezi termostatul când ești acasă și când pleci
Facturile la încălzire devin una dintre principalele cheltuieli ale unei familii în lunile reci, iar modul în care este setat termostatul poate face diferența între un consum controlat și încălzirea inutilă a unei locuințe goale. Nu este nevoie să stai în frig pentru a economisi: câteva ajustări ale temperaturii și un program adaptat orelor în care ești acasă pot reduce energia consumată.
La câte grade să setezi termostatul când ești acasă
Pentru majoritatea persoanelor, o temperatură cuprinsă între 18 și 21°C oferă un echilibru între confort și consum. Asta nu înseamnă că fiecare locuință trebuie ținută la exact aceeași temperatură. Dacă la 20°C te simți confortabil, nu există un avantaj în a seta termostatul la 22°C. Centrala va trebui să funcționeze mai mult pentru a menține temperatura suplimentară.
De exemplu, într-un apartament bine izolat, o familie poate programa 20°C în intervalele în care membrii familiei sunt acasă. Seara, când oamenii stau mai mult pe canapea și sunt mai puțin activi, 20-21°C poate fi o temperatură confortabilă.
Un aspect important este că setarea termostatului la 24°C nu face locuința să se încălzească mai repede. Centrala va continua să funcționeze până când ajunge la temperatura cerută, consumând mai mult.
Ce temperatură alegi când pleci la serviciu
Dacă locuința rămâne goală timp de opt sau nouă ore, nu are sens să menții aceeași temperatură ca atunci când familia este acasă.
Un exemplu simplu: la ora 7:30 pleci la serviciu și te întorci la 17:30. Dacă atunci când ești acasă păstrezi 20°C, poți programa termostatul să reducă temperatura cu aproximativ 2-3°C în perioada în care casa este goală sau, în anumite locuințe, să oprească încălzirea și să o repornească înainte de întoarcere.
Astfel, un program orientativ poate însemna 20°C dimineața, o temperatură redusă după plecarea familiei și revenirea la 20°C înainte ca oamenii să ajungă acasă.
Pleci pentru două sau trei zile? Nu încălzi casa ca și cum ai fi acasă
Diferența devine și mai importantă atunci când pleci pentru un weekend. Dacă nimeni nu rămâne în locuință, menținerea permanentă a unei temperaturi de 21-22°C înseamnă energie consumată pentru un confort de care nu beneficiază nimeni.
Temperatura minimă potrivită depinde însă de locuință. O casă slab izolată, predispusă la condens sau cu instalații expuse frigului nu trebuie tratată la fel ca un apartament bine izolat aflat între alte locuințe încălzite.
În locuințele care au probleme cu umezeala și mucegaiul, reducerea excesivă a temperaturii poate crea alte neplăceri. De aceea, scopul nu este obținerea celei mai mici temperaturi posibile, ci evitarea încălzirii inutile.
Un exemplu simplu de program pentru termostat
O familie care pleacă dimineața și revine seara ar putea avea următorul program: 20°C între 06:00 și 08:00, temperatură redusă după plecare, revenire la 20-21°C în jurul orei 17:00 și o nouă reducere înainte de culcare.
Dacă locuința se răcește foarte greu, centrala poate nici să nu pornească în mare parte din intervalul în care familia lipsește.
Termostatul programabil devine astfel unul dintre cele mai utile instrumente pentru controlarea consumului: încălzești locuința atunci când ai nevoie de căldură, nu permanent.
Nu toate sistemele de încălzire funcționează la fel
Regula trebuie adaptată sistemului folosit. În cazul unei centrale cu radiatoare, programarea încălzirii în funcție de prezența în locuință poate reduce energia consumată. În schimb, pompele de căldură funcționează diferit și sunt, de regulă, mai eficiente atunci când mențin o temperatură relativ constantă.
Contează și cât de repede pierde casa căldura. Un apartament nou și bine izolat poate rămâne cald ore întregi, în timp ce o casă veche și slab izolată poate pierde rapid câteva grade.
Cea mai simplă metodă este să testezi propria locuință. Setează 20°C atunci când ești acasă, redu temperatura când pleci și urmărește timp de câteva zile cât de repede se răcește casa. Astfel poți găsi nivelul minim confortabil și evita să plătești pentru căldură în orele în care nu este nimeni acasă.