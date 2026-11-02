Cum să plătești mai puțin pentru încălzire în această iarnă. Temperatura la care să setezi termostatul când ești acasă și când pleci

De exemplu, într-un apartament bine izolat, o familie poate programa 20°C în intervalele în care membrii familiei sunt acasă. Seara, când oamenii stau mai mult pe canapea și sunt mai puțin activi, 20-21°C poate fi o temperatură confortabilă.

Un aspect important este că setarea termostatului la 24°C nu face locuința să se încălzească mai repede. Centrala va continua să funcționeze până când ajunge la temperatura cerută, consumând mai mult.

Ce temperatură alegi când pleci la serviciu

Dacă locuința rămâne goală timp de opt sau nouă ore, nu are sens să menții aceeași temperatură ca atunci când familia este acasă.

Un exemplu simplu: la ora 7:30 pleci la serviciu și te întorci la 17:30. Dacă atunci când ești acasă păstrezi 20°C, poți programa termostatul să reducă temperatura cu aproximativ 2-3°C în perioada în care casa este goală sau, în anumite locuințe, să oprească încălzirea și să o repornească înainte de întoarcere.

Astfel, un program orientativ poate însemna 20°C dimineața, o temperatură redusă după plecarea familiei și revenirea la 20°C înainte ca oamenii să ajungă acasă.

Pleci pentru două sau trei zile? Nu încălzi casa ca și cum ai fi acasă

Diferența devine și mai importantă atunci când pleci pentru un weekend. Dacă nimeni nu rămâne în locuință, menținerea permanentă a unei temperaturi de 21-22°C înseamnă energie consumată pentru un confort de care nu beneficiază nimeni.

Temperatura minimă potrivită depinde însă de locuință. O casă slab izolată, predispusă la condens sau cu instalații expuse frigului nu trebuie tratată la fel ca un apartament bine izolat aflat între alte locuințe încălzite.