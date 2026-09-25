Un YouTuber și-a descoperit videoclipul transformat într-o reclamă cu AI, fără acordul său. Compania i-a schimbat inclusiv rasa și l-a folosit pentru a-și promova serviciile

Un creator de conținut din Statele Unite a descoperit că un videoclip personal, publicat pe YouTube, fusese transformat într-o reclamă pentru o companie cu care nu avea nicio legătură. Mai mult, imaginile fuseseră modificate cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât protagonistul original, un tânăr american de origine asiatică, fusese înlocuit cu un bărbat alb generat digital. Cazul a atras atenția asupra modului în care companiile pot folosi tehnologia deepfake pentru a crea reclame pornind de la materialele altor persoane.

Potrivit publicației americane Futurism, Elliott Choy, un YouTuber cunoscut pentru videoclipurile sale despre tehnologie și viața de zi cu zi, a descoperit că platforma americană Kalshi folosise unul dintre materialele sale pentru realizarea unei reclame. Compania operează o piață de predicții, unde utilizatorii pot tranzacționa contracte bazate pe rezultatul unor evenimente viitoare.

Kalshi a confirmat ulterior existența reclamei și utilizarea inteligenței artificiale în realizarea acesteia. Reprezentanții companiei au declarat că materialul este vechi, că firma nu mai folosește reclame generate cu AI și că analizează relația cu agenția responsabilă pentru producerea videoclipului.

Incidentul readuce în discuție limitele utilizării inteligenței artificiale în publicitate, într-un moment în care instrumentele de generare video permit modificarea identității unei persoane și reproducerea conținutului său fără participarea acesteia.

Cum a fost transformat videoclipul unui YouTuber într-o reclamă deepfake

Elliott Choy publicase în septembrie 2025 un videoclip despre mutarea sa într-un apartament nou din New York. Materialul avea un caracter personal și nu fusese realizat pentru promovarea platformei Kalshi.

Un an mai târziu, creatorul a descoperit că imaginile din videoclipul său fuseseră folosite pentru o reclamă pe care chiar el a primit-o pe YouTube. În versiunea publicitară, personajul original fusese înlocuit cu un bărbat alb generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezenta serviciile companiei.

Modificarea nu s-a limitat, așadar, la adaptarea unor imagini existente pentru un mesaj comercial. Tehnologia a fost folosită pentru schimbarea înfățișării protagonistului, inclusiv a caracteristicilor sale rasiale, în timp ce materialul rezultat păstra elemente din videoclipul original.

Cazul a fost verificat și de jurnalistul Bobby Allyn de la NPR, care a obținut o reacție din partea companiei. Un reprezentant Kalshi a confirmat că reclama este autentică și a precizat că firma își reevaluează colaborarea cu agenția care a realizat-o.

Deocamdată, nu au fost făcute publice numele agenției, numărul eventualelor reclame similare sau detalii despre o posibilă înțelegere între companie și creatorul original. Nu este clar nici dacă alte persoane au avut videoclipurile utilizate în aceeași manieră.