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de Ozana Mazilu
Inteligență Artificială

Un YouTuber și-a descoperit videoclipul transformat într-o reclamă cu AI, fără acordul său. Compania i-a schimbat inclusiv rasa și l-a folosit pentru a-și promova serviciile

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Un YouTuber și-a descoperit videoclipul transformat într-o reclamă cu AI, fără acordul său. Compania i-a schimbat inclusiv rasa și l-a folosit pentru a-și promova serviciile
foto - Elliott Choy via YouTube/Futurism
Un creator de conținut din Statele Unite a descoperit că un videoclip personal, publicat pe YouTube, fusese transformat într-o reclamă pentru o companie cu care nu avea nicio legătură. Mai mult, imaginile fuseseră modificate cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât protagonistul original, un tânăr american de origine asiatică, fusese înlocuit cu un bărbat alb generat digital. Cazul a atras atenția asupra modului în care companiile pot folosi tehnologia deepfake pentru a crea reclame pornind de la materialele altor persoane.

Potrivit publicației americane Futurism, Elliott Choy, un YouTuber cunoscut pentru videoclipurile sale despre tehnologie și viața de zi cu zi, a descoperit că platforma americană Kalshi folosise unul dintre materialele sale pentru realizarea unei reclame. Compania operează o piață de predicții, unde utilizatorii pot tranzacționa contracte bazate pe rezultatul unor evenimente viitoare.

Kalshi a confirmat ulterior existența reclamei și utilizarea inteligenței artificiale în realizarea acesteia. Reprezentanții companiei au declarat că materialul este vechi, că firma nu mai folosește reclame generate cu AI și că analizează relația cu agenția responsabilă pentru producerea videoclipului.

Incidentul readuce în discuție limitele utilizării inteligenței artificiale în publicitate, într-un moment în care instrumentele de generare video permit modificarea identității unei persoane și reproducerea conținutului său fără participarea acesteia.

Cum a fost transformat videoclipul unui YouTuber într-o reclamă deepfake

Elliott Choy publicase în septembrie 2025 un videoclip despre mutarea sa într-un apartament nou din New York. Materialul avea un caracter personal și nu fusese realizat pentru promovarea platformei Kalshi.

Un an mai târziu, creatorul a descoperit că imaginile din videoclipul său fuseseră folosite pentru o reclamă pe care chiar el a primit-o pe YouTube. În versiunea publicitară, personajul original fusese înlocuit cu un bărbat alb generat cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezenta serviciile companiei.

Modificarea nu s-a limitat, așadar, la adaptarea unor imagini existente pentru un mesaj comercial. Tehnologia a fost folosită pentru schimbarea înfățișării protagonistului, inclusiv a caracteristicilor sale rasiale, în timp ce materialul rezultat păstra elemente din videoclipul original.

Cazul a fost verificat și de jurnalistul Bobby Allyn de la NPR, care a obținut o reacție din partea companiei. Un reprezentant Kalshi a confirmat că reclama este autentică și a precizat că firma își reevaluează colaborarea cu agenția care a realizat-o.

Deocamdată, nu au fost făcute publice numele agenției, numărul eventualelor reclame similare sau detalii despre o posibilă înțelegere între companie și creatorul original. Nu este clar nici dacă alte persoane au avut videoclipurile utilizate în aceeași manieră.

Kalshi a folosit și în trecut inteligența artificială pentru reclame

Compania americană nu se află la prima experiență cu publicitatea generată de AI. În 2025, Kalshi a realizat o reclamă pentru finala NBA folosind instrumente de inteligență artificială, susținând că producția a costat aproximativ 2.000 de dolari. Materialul a atras atenția asupra posibilității de a crea campanii publicitare cu bugete mult mai mici decât cele necesare producțiilor tradiționale.

Între timp, Kalshi și-a schimbat strategia de marketing. Într-un interviu acordat publicației Ad Age, Keaton Inglis, directorul de dezvoltare al companiei, a explicat că firma a decis să se îndepărteze de reclamele generate cu AI și să pună accentul pe producțiile realizate de oameni. Noua abordare include colaborări cu actori cunoscuți, precum Timothée Chalamet, și cu profesioniști premiați în industria cinematografică.

Cu toate acestea, reclama descoperită de Elliott Choy arată că materialele realizate anterior pot continua să circule pe platformele digitale. Un reprezentant Kalshi a precizat că videoclipul controversat fusese creat cu aproximativ patru luni înainte și că firma nu mai utilizează reclame generate cu AI în care sunt prezentate persoane.

Cazul ridică noi întrebări despre drepturile creatorilor de conținut

Incidentul este relevant pentru întreaga industrie a publicității digitale, deoarece demonstrează cât de ușor poate fi modificat un videoclip existent cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială. Tehnologia permite înlocuirea unei persoane, schimbarea aspectului său și adaptarea mesajului original pentru promovarea unui produs sau serviciu.

Situația readuce în atenție problema drepturilor creatorilor de conținut în era inteligenței artificiale, mai ales atunci când materialele publicate online sunt reutilizate în scopuri comerciale fără acordul autorilor.

Nu este nici prima controversă legată de modificarea videoclipurilor cu ajutorul AI. În 2025, YouTube a fost criticat pentru editarea automată a unor videoclipuri fără acordul creatorilor, în cadrul unor teste menite să îmbunătățească aspectul imaginilor.

În cazul Kalshi, problema merge însă mai departe decât simpla modificare a calității unui videoclip. Conținutul original a fost transformat într-o reclamă comercială, iar identitatea vizuală a protagonistului a fost schimbată. Astfel de practici pot crea confuzie în privința autenticității materialelor publicitare și a implicării persoanelor ale căror imagini sunt folosite.

De altfel, pe măsură ce videoclipurile generate cu inteligență artificială devin tot mai realiste, diferențierea imaginilor autentice de cele modificate digital devine din ce în ce mai dificilă.

Deocamdată, Kalshi nu a anunțat public dacă Elliott Choy va primi despăgubiri sau dacă va verifica și alte reclame realizate de agenția implicată. Cazul arată însă că utilizarea AI în publicitate nu ridică doar întrebări despre costuri și eficiență, ci și despre consimțământ, drepturi de autor și responsabilitatea companiilor pentru materialele pe care le distribuie.

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