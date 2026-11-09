Un produs cunoscut din magazine și-a modificat rețeta. Motivul are legătură cu schimbările climatice

Kellogg’s a schimbat rețeta Rice Krispies din cauza problemelor de aprovizionare

Compania Kellogg’s a confirmat că Rice Krispies nu mai sunt produse din boabe întregi de orez pe piețele britanice și europene. În locul acestora, noua formulă include făină de orez și făină de porumb. Schimbarea urmărește menținerea unei calități constante, în condițiile în care aprovizionarea cu anumite cereale devine tot mai dificilă.

Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că modificarea rețetei este necesară pentru a face față variațiilor meteorologice care afectează calitatea și disponibilitatea materiilor prime folosite în producție. Kellogg’s nu a oferit detalii despre problemele concrete întâmpinate în lanțul de aprovizionare, însă a confirmat legătura dintre schimbarea ingredientelor și condițiile climatice.

Reacțiile consumatorilor au vizat inclusiv dispariția sunetului pentru care produsul a devenit cunoscut. Sloganul „Snap, Crackle și Pop” face parte din identitatea Rice Krispies, iar schimbarea texturii poate influența și felul în care cerealele se comportă atunci când sunt puse în lapte. Reprezentanții companiei au declarat că păstrarea sunetului original a reprezentat o prioritate în procesul de reformulare.

Fenomenul El Niño afectează producția de orez din Asia

Schimbarea rețetei are loc într-un moment dificil pentru agricultura din Asia de Sud și Asia de Sud-Est, regiuni în care se cultivă peste jumătate din cantitatea de orez produsă la nivel mondial. Un episod El Niño deosebit de puternic a afectat culturile agricole, iar efectele fenomenului sunt amplificate de schimbările climatice.

El Niño este un fenomen climatic caracterizat prin încălzirea anormală a apelor de suprafață din Oceanul Pacific. Această modificare a temperaturilor influențează circulația atmosferică și poate schimba tiparele de precipitații în mai multe regiuni ale planetei.

În unele zone din America, fenomenul poate aduce furtuni puternice și precipitații abundente. În schimb, anumite regiuni din Asia se confruntă cu secetă și cu perturbări ale sezonului ploios. Pentru culturile de orez, care depind în mare măsură de disponibilitatea apei, aceste variații pot avea consecințe importante.

Episodul actual este descris drept un posibil „super El Niño”, cu o intensitate care ar putea depăși evenimentele similare înregistrate până acum. Schimbările climatice contribuie la agravarea efectelor unor astfel de fenomene, iar agricultura resimte presiunea atât prin secetă, cât și prin modificarea perioadelor în care apar precipitațiile.