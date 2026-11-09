Un produs cunoscut din magazine și-a modificat rețeta. Motivul are legătură cu schimbările climatice
Cerealele Rice Krispies, cunoscute pentru sunetele „Snap, Crackle și Pop” produse atunci când sunt turnate în lapte, nu mai conțin boabe de orez în formula comercializată pe piețele din Marea Britanie și Europa. Producătorul Kellogg’s a modificat rețeta și folosește acum făină de orez și făină de porumb. Decizia vine pe fondul problemelor de aprovizionare cu cereale, provocate de condițiile meteorologice tot mai dificile și de efectele schimbărilor climatice.
Modificarea a atras atenția consumatorilor, mai ales pentru că Rice Krispies este un produs asociat de zeci de ani cu textura specifică a boabelor expandate și cu sunetul caracteristic. Deși compania susține că a acordat o atenție deosebită păstrării acestei experiențe, noua compoziție ar putea face cerealele mai puțin zgomotoase. scrie Futurism.
Kellogg’s a schimbat rețeta Rice Krispies din cauza problemelor de aprovizionare
Compania Kellogg’s a confirmat că Rice Krispies nu mai sunt produse din boabe întregi de orez pe piețele britanice și europene. În locul acestora, noua formulă include făină de orez și făină de porumb. Schimbarea urmărește menținerea unei calități constante, în condițiile în care aprovizionarea cu anumite cereale devine tot mai dificilă.
Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că modificarea rețetei este necesară pentru a face față variațiilor meteorologice care afectează calitatea și disponibilitatea materiilor prime folosite în producție. Kellogg’s nu a oferit detalii despre problemele concrete întâmpinate în lanțul de aprovizionare, însă a confirmat legătura dintre schimbarea ingredientelor și condițiile climatice.
Reacțiile consumatorilor au vizat inclusiv dispariția sunetului pentru care produsul a devenit cunoscut. Sloganul „Snap, Crackle și Pop” face parte din identitatea Rice Krispies, iar schimbarea texturii poate influența și felul în care cerealele se comportă atunci când sunt puse în lapte. Reprezentanții companiei au declarat că păstrarea sunetului original a reprezentat o prioritate în procesul de reformulare.
Fenomenul El Niño afectează producția de orez din Asia
Schimbarea rețetei are loc într-un moment dificil pentru agricultura din Asia de Sud și Asia de Sud-Est, regiuni în care se cultivă peste jumătate din cantitatea de orez produsă la nivel mondial. Un episod El Niño deosebit de puternic a afectat culturile agricole, iar efectele fenomenului sunt amplificate de schimbările climatice.
El Niño este un fenomen climatic caracterizat prin încălzirea anormală a apelor de suprafață din Oceanul Pacific. Această modificare a temperaturilor influențează circulația atmosferică și poate schimba tiparele de precipitații în mai multe regiuni ale planetei.
În unele zone din America, fenomenul poate aduce furtuni puternice și precipitații abundente. În schimb, anumite regiuni din Asia se confruntă cu secetă și cu perturbări ale sezonului ploios. Pentru culturile de orez, care depind în mare măsură de disponibilitatea apei, aceste variații pot avea consecințe importante.
Episodul actual este descris drept un posibil „super El Niño”, cu o intensitate care ar putea depăși evenimentele similare înregistrate până acum. Schimbările climatice contribuie la agravarea efectelor unor astfel de fenomene, iar agricultura resimte presiunea atât prin secetă, cât și prin modificarea perioadelor în care apar precipitațiile.
Prețul orezului a crescut, iar producția mondială ar putea scădea
Presiunea asupra culturilor agricole începe să se reflecte și în prețurile de pe piață. Potrivit Bloomberg, prețurile orezului din Asia au ajuns la cel mai ridicat nivel din aproape doi ani, pe fondul problemelor de producție asociate fenomenului El Niño.
În același timp, Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite estimează că producția mondială de orez ar putea înregistra prima scădere din ultimii peste zece ani. O asemenea evoluție ar putea afecta atât producătorii de alimente, cât și piețele care depind de importurile din marile regiuni agricole asiatice.
Pentru companiile din industria alimentară, disponibilitatea materiilor prime și variațiile de preț pot impune modificări ale rețetelor. În cazul Rice Krispies, înlocuirea boabelor de orez cu făină de orez și făină de porumb este o soluție prin care producătorul încearcă să mențină continuitatea produsului, chiar dacă formula nu mai este aceeași.
Impactul schimbărilor climatice nu se limitează însă la culturile de orez sau la un singur brand de cereale. Seceta, precipitațiile imprevizibile și fenomenele meteorologice extreme pot afecta numeroase categorii de alimente, de la cereale până la fructe și legume. Modificarea rețetei Rice Krispies este un exemplu concret al felului în care aceste probleme pot ajunge să influențeze produse obișnuite din magazine.
Schimbările climatice pot modifica tot mai multe produse alimentare
Înlocuirea boabelor de orez din Rice Krispies poate părea o schimbare minoră în comparație cu efectele secetei asupra comunităților agricole sau cu riscurile pentru securitatea alimentară. Totuși, cazul arată cum perturbările climatice ajung să influențeze inclusiv produsele de larg consum și deciziile marilor companii.
Pentru moment, Kellogg’s nu a prezentat o estimare privind durata în care va păstra noua rețetă și nici nu a anunțat dacă formula va fi modificată și pe alte piețe. Compania a justificat decizia prin necesitatea de a menține disponibilitatea și calitatea produsului în condițiile actuale de aprovizionare.