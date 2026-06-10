Un olimpic internațional la Matematică, dublu medaliat cu aur în 2025, a dat în judecată Ministerul Educației după ce i-a fost refuzată bursa de excelență

Elevul susține că dreptul la bursă a fost câștigat înainte de schimbarea legii

Emanuel Mazăre afirmă că premiile pentru care solicită bursa au fost obținute în perioada în care legislația prevedea în mod clar acordarea acestui sprijin financiar pentru olimpicii internaționali.

„Întrucât premiile au fost câştigate sub imperiul reglementării anterioare, iar dreptul la bursă s-a născut la momentul obţinerii rezultatului, acest drept nu poate fi înlăturat prin abrogarea ulterioară a textului legal care l-a consacrat”, susține elevul.

Acesta a făcut parte din lotul României care a câștigat locul I pe echipe la Olimpiada Balcanică de Matematică 2025, desfășurată la Sarajevo, în Bosnia și Herțegovina.

În luna octombrie 2025, olimpicul a depus o solicitare oficială către Ministerul Educației pentru acordarea bursei de excelență olimpică I. Potrivit tatălui său, Alin Mazăre, instituția nu ar fi transmis niciun răspuns, motiv pentru care familia a decis să se adreseze instanței. Primul termen al procesului este programat săptămâna viitoare la Tribunalul Argeș.

Ce prevedea legislația înainte de eliminarea burselor

Conform metodologiei aplicate în anul școlar 2024-2025, bursa de excelență olimpică I era acordată elevilor care obțineau premii sau medalii la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Sprijinul financiar era acordat lunar pe parcursul întregului an școlar următor obținerii performanței. Pentru elevii aflați în ultimul an de liceu, legea prevedea acordarea unei sume echivalente cu valoarea totală a bursei pentru un an întreg.

În vara anului 2025, Guvernul a adoptat Legea 141/2025, care a modificat sistemul burselor școlare și a eliminat, printre altele, bursele de excelență olimpică și bursele de reziliență.