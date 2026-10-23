Un nou incident într-o școală din România. Un băiat de 13 ani a venit cu un cuțit în clasă și s-a fotografiat cu el

Imaginea ar fi fost apoi publicată pe TikTok, însoțită de un mesaj în limba engleză. Traducerea prezentată în relatare este „Sunt cel mai șmecher, dar unii nu văd asta”.

Cadrele didactice nu au aflat imediat despre fotografie. Alarma a fost dată după primirea unei sesizări anonime pe adresa școlii, în care era semnalată prezența obiectului în clasă.

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Ce conținea e-mailul trimis conducerii liceului

Expeditorul sesizării a cerut intervenția autorităților și verificarea situației. În mesaj era indicată clasa elevului, iar fotografia salvată de pe rețeaua socială fusese atașată pentru a susține cele semnalate.

„Vă aducem la cunoștință un incident de o gravitate deosebită privind siguranța elevilor din cadrul Liceului Teoretic «Nikolaus Lenau» din Timișoara”, se arată în sesizarea citată.

Persoana care a trimis mesajul susținea că fotografia prezenta un comportament periculos și de intimidare.

E-mailul conținea și acuzații privind comportamentul anterior al copilului, precum și reacția conducerii școlii. Expeditorul vorbea despre un „istoric lung de comportament neadecvat și acte de indisciplină care au escaladat constant din cauza lipsei unor măsuri ferme din partea conducerii și a cadrelor didactice”.

Aceste afirmații aparțin autorului sesizării anonime. În același mesaj erau solicitate verificarea obiectului, audierea persoanelor implicate în prezența părinților sau a reprezentanților legali și măsuri pentru siguranța elevilor.