Un nou incident într-o școală din România. Un băiat de 13 ani a venit cu un cuțit în clasă și s-a fotografiat cu el
Un elev de 13 ani de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara este verificat de polițiști după ce s-ar fi fotografiat în sala de clasă cu un cuțit, iar imaginea ar fi fost publicată pe TikTok. Profesorii au aflat despre incident printr-un e-mail anonim, care conținea și fotografia. Băiatul le-a spus polițiștilor că obiectul era o jucărie și că nu îi aparținea, relatează Antena3 CNN.
Fotografia ar fi fost făcută de un coleg și publicată pe TikTok
Relatarea despre incidentul de la liceul din Timișoara arată că băiatul este elev în clasa a VIII-a. Acesta ar fi rugat un coleg să îl fotografieze ținând obiectul în mână, chiar în sala de curs.
Imaginea ar fi fost apoi publicată pe TikTok, însoțită de un mesaj în limba engleză. Traducerea prezentată în relatare este „Sunt cel mai șmecher, dar unii nu văd asta”.
Cadrele didactice nu au aflat imediat despre fotografie. Alarma a fost dată după primirea unei sesizări anonime pe adresa școlii, în care era semnalată prezența obiectului în clasă.
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Ce conținea e-mailul trimis conducerii liceului
Expeditorul sesizării a cerut intervenția autorităților și verificarea situației. În mesaj era indicată clasa elevului, iar fotografia salvată de pe rețeaua socială fusese atașată pentru a susține cele semnalate.
„Vă aducem la cunoștință un incident de o gravitate deosebită privind siguranța elevilor din cadrul Liceului Teoretic «Nikolaus Lenau» din Timișoara”, se arată în sesizarea citată.
Persoana care a trimis mesajul susținea că fotografia prezenta un comportament periculos și de intimidare.
E-mailul conținea și acuzații privind comportamentul anterior al copilului, precum și reacția conducerii școlii. Expeditorul vorbea despre un „istoric lung de comportament neadecvat și acte de indisciplină care au escaladat constant din cauza lipsei unor măsuri ferme din partea conducerii și a cadrelor didactice”.
Aceste afirmații aparțin autorului sesizării anonime. În același mesaj erau solicitate verificarea obiectului, audierea persoanelor implicate în prezența părinților sau a reprezentanților legali și măsuri pentru siguranța elevilor.
Elevul susține că obiectul era o jucărie
Conducerea liceului a chemat Poliția, iar echipaje au ajuns la unitatea de învățământ. Elevul a fost identificat și întrebat despre obiectul cu care apărea în fotografie.
Băiatul ar fi spus că nu îi aparținea și că era o jucărie. Totodată, ar fi refuzat să precizeze unde se află obiectul.
Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru verificarea faptelor privind portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Cercetările trebuie să stabilească natura obiectului și împrejurările în care acesta a ajuns în sala de clasă.
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Incidentul vine după atacurile din Bistrița și Pitești
Cazul din Timișoara apare în aceeași săptămână în care două incidente violente din școli au dus la intervenția autorităților. Luni, la Bistrița, o profesoară și un elev au fost răniți într-un atac cu cuțitul comis de un băiat de 13 ani.
Joi, la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, un elev de clasa a IX-a și-a atacat colegii, fiind semnalată folosirea unei macete. Băiatul suspectat de agresiune a fost preluat de polițiști.
După aceste cazuri, Ministerul Educației a anunțat că pregătește măsuri privind paza, consilierea școlară și verificările în situațiile în care există suspiciuni. Printre propuneri se află deblocarea a 1.000 de posturi de paznici și un cadru legislativ pentru întărirea siguranței în școli.