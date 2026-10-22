Un nou caz de violență într-o școală din România. Un elev a fost atacat cu o macetă la un colegiu din Pitești

Informațiile inițiale au fost publicate de ePitești.ro, ai cărui jurnaliști s-au aflat la fața locului. Victima, un adolescent de 15 ani, ar fi suferit o plagă la nivelul antebrațului.

Echipajul medical SMURD a ajuns la colegiul din centrul municipiului Pitești pentru a-i acorda îngrijiri. Potrivit primelor date, elevul rănit urma să fie transportat la spital pentru evaluare și tratament.

Elevul bănuit de agresiune a fost preluat de polițiști

Adolescentul care ar fi folosit maceta a fost preluat de polițiști. În momentul relatării inițiale, acesta se afla într-o autospecială a Poliției, la locul intervenției.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs conflictul și succesiunea faptelor. Verificările vor viza și motivele care au dus la agresiunea din incinta școlii.

Cazul de la Pitești apare la trei zile după atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Luni, 19 octombrie, un elev de 13 ani a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg care intervenise în ajutorul acesteia.

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Atacul de la Bistrița a readus în discuție siguranța din școli

În cazul de la Bistrița, profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, a fost transportată la spital și operată. Elevul de 12 ani rănit în aceeași agresiune a primit îngrijiri medicale și a fost ulterior externat cu recomandări.