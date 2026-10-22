Un nou caz de violență într-o școală din România. Un elev a fost atacat cu o macetă la un colegiu din Pitești
Un elev de 15 ani ar fi fost rănit la antebraț într-un atac cu o macetă, joi dimineață, 22 octombrie, la Colegiul „Armand Călinescu” din Pitești. Un echipaj SMURD a intervenit la școală, iar adolescentul bănuit de agresiune a fost preluat de polițiști.
Atacul s-ar fi produs în zona băii
Incidentul ar fi avut loc în interiorul unității de învățământ, în zona băii. Un elev ar fi scos o macetă și ar fi atacat colegi, unul dintre aceștia fiind rănit.
Informațiile inițiale au fost publicate de ePitești.ro, ai cărui jurnaliști s-au aflat la fața locului. Victima, un adolescent de 15 ani, ar fi suferit o plagă la nivelul antebrațului.
Echipajul medical SMURD a ajuns la colegiul din centrul municipiului Pitești pentru a-i acorda îngrijiri. Potrivit primelor date, elevul rănit urma să fie transportat la spital pentru evaluare și tratament.
Elevul bănuit de agresiune a fost preluat de polițiști
Adolescentul care ar fi folosit maceta a fost preluat de polițiști. În momentul relatării inițiale, acesta se afla într-o autospecială a Poliției, la locul intervenției.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs conflictul și succesiunea faptelor. Verificările vor viza și motivele care au dus la agresiunea din incinta școlii.
Cazul de la Pitești apare la trei zile după atacul de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Luni, 19 octombrie, un elev de 13 ani a rănit cu un cuțit o profesoară și un coleg care intervenise în ajutorul acesteia.
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Atacul de la Bistrița a readus în discuție siguranța din școli
În cazul de la Bistrița, profesoara de matematică, în vârstă de 28 de ani, a fost transportată la spital și operată. Elevul de 12 ani rănit în aceeași agresiune a primit îngrijiri medicale și a fost ulterior externat cu recomandări.
Alte 14 persoane, dintre care 13 minori și un adult, au fost evaluate medical după ce au prezentat stări de panică. Unul dintre copii a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.
După acel incident, Ministerul Educației a anunțat sprijin pentru victime și pentru persoanele afectate. Măsurile prezentate au inclus consiliere psihologică și colaborarea cu autoritățile care cercetează cazul.
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Ce măsuri au fost cerute pentru protejarea elevilor și profesorilor
În reacția la atacul din Bistrița, Mihai Dimian a cerut întărirea mecanismelor de semnalare și intervenție în situațiile de risc. Propunerile au vizat inclusiv amenințările online și cooperarea dintre școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului.
„Profesorii trebuie să poată cere respectarea regulilor și să intervină pentru protejarea elevilor, având sprijinul conducerii școlii și al instituțiilor statului”, a declarat acesta.
Mesajul a însoțit solicitarea unei protecții penale speciale pentru personalul din învățământ.
Printre propunerile formulate s-a aflat și posibilitatea restricționării rapide a accesului în școală și a contactului cu persoanele care prezintă un risc. În cazul elevilor, asemenea măsuri ar trebui însoțite de asigurarea continuării educației în siguranță.