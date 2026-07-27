Un dealer Nissan s-a răzbunat pentru o recenzie de o stea. Internetul i-a întors rapid favorul
O recenzie negativă a declanșat un scandal uriaș pentru un dealer Nissan din Florida. Doi clienți susțin că directorul general al reprezentanței le-a atacat afacerea după ce aceștia au acordat dealerului o singură stea pe Google. Cazul a devenit viral, iar videoclipul publicat de clientă a strâns aproximativ 1,4 milioane de vizualizări, potrivit Carscoops.
Tiffany și Robert Maillet cumpăraseră o dubă de la Nissan of Cape Coral. Vehiculul ar fi început să aibă probleme grave aproape imediat. Cuplul vorbește inclusiv despre o posibilă defecțiune a transmisiei. Clienții spun că nu au primit ajutorul dorit din partea dealerului. Tiffany a decis atunci să își descrie experiența într-o recenzie publică.
Recenzia de o stea a mutat conflictul online
Situația nu s-ar fi oprit la relația dintre client și reprezentanță. Tiffany susține că Blake Varnadoe, directorul general al Nissan of Cape Coral, a publicat recenzii negative despre afacerea familiei. Cei doi dețin un atelier de tapițerie. Femeia afirmă că managerul ar fi încurajat și alte persoane să facă același lucru.
Tiffany a povestit situația într-un videoclip publicat pe TikTok. Ea a spus că atacurile amenințau sursa de venit a familiei. Clipul a devenit rapid viral. La momentul relatării, acesta strânsese în jur de 1,4 milioane de vizualizări. Ulterior, filmarea nu mai era disponibilă.
Recenziile online pot afecta serios o afacere. Mai ales când sunt publicate într-un număr mare. Google încearcă să combată fenomenul și poate marca firmele suspectate că folosesc recenzii false pe Google Maps. În acest caz, acuzația este și mai gravă. Un manager ar fi folosit sistemul de evaluare pentru a pedepsi un client nemulțumit.
Dealerul și managerul și-au cerut scuze
Scandalul a atras rapid atenția conducerii Krause Auto Group. Compania deține reprezentanța Nissan of Cape Coral. Grupul a recunoscut existența unui răspuns online nepotrivit din partea unui membru al conducerii dealerului. Compania a precizat că a contactat direct familia pentru a-și cere scuze.
Krause Auto Group a mai anunțat că va lua măsuri corective. Angajații ar urma să primească instruire suplimentară privind conduita profesională. Compania a transmis că reacția managerului nu reflectă valorile organizației. Nu a explicat însă în detaliu ce sancțiune a primit acesta.
Blake Varnadoe și-a cerut și el scuze. Mesajul a fost publicat pe pagina de Facebook a dealerului. Managerul a spus că își asumă responsabilitatea pentru problemele și rușinea provocate. El a anunțat că va petrece o perioadă departe de reprezentanță. În acest timp, ar urma să participe la cursuri de conduită profesională.
Conflictul arată cât de repede poate scăpa de sub control o dispută privind garanția unei mașini. Există însă și clienți care aleg calea legală. Un șofer a câștigat recent în instanță un caz de garanție împotriva unui dealer auto, după o dispută legată de condițiile prezentate la cumpărarea vehiculului.
Internetul a răspuns cu același tip de atac
După viralizarea videoclipului, utilizatorii au început să lase recenzii negative dealerului. Pagina Google, profilul Yelp și conturile de socializare ale Nissan of Cape Coral au fost inundate de comentarii. Dealerul a ajuns astfel în aceeași situație în care fusese pusă afacerea familiei Maillet.
Tiffany și Robert le-au cerut urmăritorilor să nu îi atace pe ceilalți angajați ai reprezentanței. Cei doi au încercat să limiteze efectele campaniei online. Reacția publicului era însă deja greu de controlat. Cazul devenise mai mare decât disputa inițială privind duba.
Problemele de transmisie invocate de familie pot fi printre cele mai costisitoare defecțiuni ale unei mașini. Simptomele nu trebuie ignorate. Uneori este vorba despre o eroare electronică. Alteori pot apărea defecțiuni la convertizor, ambreiaj sau componentele interne. O diagnoză rapidă poate limita costurile provocate de problemele cutiei de viteze.
Nissan și conducerea dealerului au prezentat scuze publice. Rămâne însă neclar dacă disputa privind mașina a fost rezolvată. Scandalul arată cât de ușor poate transforma o companie o reclamație obișnuită într-o criză de imagine. Uneori este suficientă o recenzie de o stea și un manager care decide să răspundă personal.