Un dealer Nissan s-a răzbunat pentru o recenzie de o stea. Internetul i-a întors rapid favorul

Recenzia de o stea a mutat conflictul online

Situația nu s-ar fi oprit la relația dintre client și reprezentanță. Tiffany susține că Blake Varnadoe, directorul general al Nissan of Cape Coral, a publicat recenzii negative despre afacerea familiei. Cei doi dețin un atelier de tapițerie. Femeia afirmă că managerul ar fi încurajat și alte persoane să facă același lucru.

Tiffany a povestit situația într-un videoclip publicat pe TikTok. Ea a spus că atacurile amenințau sursa de venit a familiei. Clipul a devenit rapid viral. La momentul relatării, acesta strânsese în jur de 1,4 milioane de vizualizări. Ulterior, filmarea nu mai era disponibilă.

Recenziile online pot afecta serios o afacere. Mai ales când sunt publicate într-un număr mare. Google încearcă să combată fenomenul și poate marca firmele suspectate că folosesc recenzii false pe Google Maps. În acest caz, acuzația este și mai gravă. Un manager ar fi folosit sistemul de evaluare pentru a pedepsi un client nemulțumit.

Dealerul și managerul și-au cerut scuze

Scandalul a atras rapid atenția conducerii Krause Auto Group. Compania deține reprezentanța Nissan of Cape Coral. Grupul a recunoscut existența unui răspuns online nepotrivit din partea unui membru al conducerii dealerului. Compania a precizat că a contactat direct familia pentru a-și cere scuze.

Krause Auto Group a mai anunțat că va lua măsuri corective. Angajații ar urma să primească instruire suplimentară privind conduita profesională. Compania a transmis că reacția managerului nu reflectă valorile organizației. Nu a explicat însă în detaliu ce sancțiune a primit acesta.

Blake Varnadoe și-a cerut și el scuze. Mesajul a fost publicat pe pagina de Facebook a dealerului. Managerul a spus că își asumă responsabilitatea pentru problemele și rușinea provocate. El a anunțat că va petrece o perioadă departe de reprezentanță. În acest timp, ar urma să participe la cursuri de conduită profesională.

Conflictul arată cât de repede poate scăpa de sub control o dispută privind garanția unei mașini. Există însă și clienți care aleg calea legală. Un șofer a câștigat recent în instanță un caz de garanție împotriva unui dealer auto, după o dispută legată de condițiile prezentate la cumpărarea vehiculului.