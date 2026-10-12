Ulei de transmisie cu specificație greșită: de ce aceeași vâscozitate nu garantează compatibilitatea
Alegerea uleiului potrivit pentru transmisie poate părea simplă atunci când două produse afișează aceeași vâscozitate pe ambalaj. Un șofer care caută un lubrifiant 75W-90 pentru o cutie manuală sau un fluid destinat unei transmisii automate poate presupune că orice produs cu o descriere asemănătoare oferă protecție echivalentă. În realitate, această abordare poate provoca probleme serioase, deoarece caracteristicile unui ulei de transmisie nu sunt determinate exclusiv de vâscozitate.
Lubrifianții moderni sunt formulați pentru condiții mecanice și termice specifice, iar pachetele de aditivi influențează protecția angrenajelor, compatibilitatea cu materialele interne și comportamentul elementelor de fricțiune. Două produse care par similare pot avea proprietăți suficient de diferite încât utilizarea unuia în locul celuilalt să afecteze funcționarea transmisiei.
Riscul este deosebit de important în cazul cutiilor automate, CVT și cu dublu ambreiaj, unde fluidul nu are doar rol de lubrifiere. El poate participa direct la transmiterea cuplului, controlul presiunii hidraulice și funcționarea ambreiajelor interne.
De ce vâscozitatea reprezintă doar una dintre caracteristicile importante
Vâscozitatea descrie rezistența unui fluid la curgere în anumite condiții. În cazul uleiurilor pentru transmisii manuale și diferențiale, marcaje precum 75W-80 sau 75W-90 oferă informații despre comportamentul lubrifiantului la temperaturi scăzute și ridicate.
Totuși, două uleiuri cu aceeași clasificare SAE pot avea formule chimice diferite. Pachetul de aditivi poate influența protecția împotriva uzurii, rezistența la oxidare, compatibilitatea cu garniturile și funcționarea sincronizatoarelor.
În cazul cutiilor manuale, sincronizatoarele folosesc frecarea controlată pentru egalizarea vitezelor elementelor interne înaintea cuplării unei trepte. Dacă lubrifiantul are proprietăți de fricțiune nepotrivite, schimbarea vitezelor poate deveni dificilă, mai ales la temperaturi scăzute.
Unele transmisii necesită lubrifianți cu specificații API GL-4, în timp ce anumite diferențiale hipoide solicită produse GL-5, concepute pentru protecție în condiții de presiune ridicată.
Totuși, aceste clasificări nu trebuie interpretate simplist. Un ulei GL-5 nu este automat mai potrivit pentru orice transmisie și nici nu trebuie presupus că toate produsele din aceeași clasă sunt identice.
Compatibilitatea depinde de cerințele constructorului, de materialele folosite și de aprobările efective ale lubrifiantului.
În cazul transmisiei automate, lucrurile devin și mai complicate. Fluidele ATF au caracteristici de fricțiune atent controlate, necesare pentru funcționarea ambreiajelor și a convertizorului de cuplu.
Un fluid incompatibil poate produce schimbări bruște de treaptă, patinare, trepidații sau încălzire excesivă, chiar dacă vâscozitatea sa este apropiată de cea a produsului recomandat.
Ce se poate întâmpla după utilizarea unui ulei incompatibil și cum verifici produsul corect
Consecințele utilizării unui lubrifiant nepotrivit depind de tipul transmisiei, de diferențele dintre produsele folosite și de durata exploatării.
În cazul unei cutii manuale, primele simptome pot fi dificultățile la schimbarea treptelor, zgomotele neobișnuite sau comportamentul diferit la rece și la cald.
În cazul transmisiei automate, manifestările pot include smucituri, întârzierea cuplării treptelor, oscilații de turație și trepidații în timpul blocării convertizorului.
Pentru cutiile CVT convenționale, folosirea unui fluid incompatibil poate afecta funcționarea sistemului de fulii și a mecanismului de transmitere a cuplului. Aceste transmisii necesită produse specifice, iar înlocuirea lor cu ATF obișnuit poate avea consecințe importante.
Nici toate transmisiile cu dublu ambreiaj nu utilizează același lubrifiant. Există diferențe între sistemele cu ambreiaje umede și cele cu ambreiaje uscate, iar unele construcții folosesc circuite și fluide separate pentru anumite componente.
De aceea, alegerea pe baza unei descrieri comerciale precum „ulei pentru DSG” poate fi insuficientă. Este necesară verificarea compatibilității exacte cu tipul transmisiei și cu specificația stabilită de producător.
În cazul unui schimb de ulei efectuat recent, factura și fișa de service ar trebui să permită identificarea produsului utilizat. Dacă apar simptome neobișnuite imediat după intervenție, verificarea specificației și a nivelului fluidului trebuie făcută înaintea unor reparații complexe.
Nivelul incorect poate produce probleme chiar și atunci când uleiul este compatibil. La anumite transmisii automate, verificarea și reglarea nivelului trebuie efectuate într-un interval precis de temperatură, conform procedurii constructorului.
Dacă a fost introdus un fluid greșit, continuarea utilizării transmisiei poate crește riscul de deteriorare. În funcție de situație, service-ul poate recomanda evacuarea produsului incompatibil și efectuarea unei proceduri de înlocuire adecvate.
Totuși, simpla schimbare a uleiului nu garantează eliminarea problemelor dacă au apărut deja deteriorări ale ambreiajelor, rulmenților sau altor componente interne.
Pentru șofer, cea mai sigură metodă este identificarea codului exact al transmisiei și consultarea documentației tehnice aferente. Anul fabricației și modelul automobilului nu sunt întotdeauna suficiente, deoarece același model poate utiliza mai multe transmisii.
Este importantă și diferența dintre un produs declarat compatibil și unul care deține o aprobare formală a constructorului. Formulările comerciale nu reprezintă automat certificarea producătorului automobilului.
În cele din urmă, economia obținută prin alegerea unui ulei mai ieftin poate deveni nesemnificativă în comparație cu prețul unei reparații de transmisie. Respectarea specificației corecte este mai importantă decât marca, ambalajul sau presupunerea că două fluide cu aceeași vâscozitate sunt interschimbabile.