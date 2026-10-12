Ulei de transmisie cu specificație greșită: de ce aceeași vâscozitate nu garantează compatibilitatea

Riscul este deosebit de important în cazul cutiilor automate, CVT și cu dublu ambreiaj, unde fluidul nu are doar rol de lubrifiere. El poate participa direct la transmiterea cuplului, controlul presiunii hidraulice și funcționarea ambreiajelor interne.

De ce vâscozitatea reprezintă doar una dintre caracteristicile importante

Vâscozitatea descrie rezistența unui fluid la curgere în anumite condiții. În cazul uleiurilor pentru transmisii manuale și diferențiale, marcaje precum 75W-80 sau 75W-90 oferă informații despre comportamentul lubrifiantului la temperaturi scăzute și ridicate.

Totuși, două uleiuri cu aceeași clasificare SAE pot avea formule chimice diferite. Pachetul de aditivi poate influența protecția împotriva uzurii, rezistența la oxidare, compatibilitatea cu garniturile și funcționarea sincronizatoarelor.

În cazul cutiilor manuale, sincronizatoarele folosesc frecarea controlată pentru egalizarea vitezelor elementelor interne înaintea cuplării unei trepte. Dacă lubrifiantul are proprietăți de fricțiune nepotrivite, schimbarea vitezelor poate deveni dificilă, mai ales la temperaturi scăzute.

Unele transmisii necesită lubrifianți cu specificații API GL-4, în timp ce anumite diferențiale hipoide solicită produse GL-5, concepute pentru protecție în condiții de presiune ridicată.

Totuși, aceste clasificări nu trebuie interpretate simplist. Un ulei GL-5 nu este automat mai potrivit pentru orice transmisie și nici nu trebuie presupus că toate produsele din aceeași clasă sunt identice.

Compatibilitatea depinde de cerințele constructorului, de materialele folosite și de aprobările efective ale lubrifiantului.