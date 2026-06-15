Turiștii străini au lăsat peste 5 miliarde de euro în România. Cine cheltuie cel mai mult şi ce îi atrage în ţara noastră
România devine tot mai vizibilă pe harta turismului internațional, iar efectele încep să se vadă nu doar în hoteluri și restaurante, ci și în economia locală. Potrivit unui raport realizat de compania de consultanță Colliers pe baza datelor Eurostat, turiștii străini au cheltuit în România peste 5 miliarde de euro în 2025, un nivel record care confirmă creșterea interesului pentru destinațiile românești.
- România, campioană în UE la creșterea turismului internațional
- Americanii au cheltuit cei mai mulți bani în România
- Ce îi atrage pe turiștii străini în România
- Suntem încă în urma vecinilor din regiune
- Vor apărea mii de camere noi de hotel
- Ce trebuie să facă România pentru a profita de această oportunitate
România, campioană în UE la creșterea turismului internațional
Datele analizate de Colliers arată că România a avut în ultimul deceniu cea mai rapidă creștere a cheltuielilor realizate de turiștii străini dintre toate țările Uniunii Europene. Deși anul trecut a adus o ușoară scădere de aproximativ 4% față de 2024, evoluția pe termen lung rămâne impresionantă. Comparativ cu 2016, cheltuielile turiștilor străini sunt de aproape 2,8 ori mai mari.
Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai mulți bani care intră în economie prin hoteluri, restaurante, transport, servicii turistice și activități de agrement. Creșterea numărului de vizitatori străini poate genera noi investiții, locuri de muncă și venituri suplimentare pentru comunitățile locale.
Tendința pozitivă continuă și în 2026. În primul trimestru al anului, cheltuielile turiștilor străini au crescut cu peste 8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Americanii au cheltuit cei mai mulți bani în România
Una dintre surprizele raportului este schimbarea profilului turistului străin care vizitează România. Pentru prima dată, turiștii din Statele Unite au devenit cei mai mari cheltuitori, cu aproximativ 554 de milioane de euro cheltuiți în 2025. Ei au depășit la limită turiștii germani, care au cheltuit 546 de milioane de euro.
Pe următoarele locuri se află britanicii, cu 518 milioane de euro, și italienii, cu 463 de milioane de euro.
În total, vizitatorii din SUA, Germania, Marea Britanie și Italia au generat aproape 2 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 40% din toate cheltuielile turiștilor străini în România.
Ce îi atrage pe turiștii străini în România
Specialiștii Colliers spun că România profită de o schimbare importantă a preferințelor turiștilor internaționali. Tot mai mulți călători caută destinații autentice, mai puțin aglomerate și mai accesibile decât marile centre turistice europene.
„România este percepută tot mai mult ca o destinație accesibilă, mai puțin aglomerată și diferită de traseele turistice consacrate din Europa”, explică Raluca Buciuc, Director și Partener în cadrul Colliers.
Pe lângă prețurile încă competitive comparativ cu Europa Occidentală, turiștii sunt atrași de diversitatea peisajelor, orașele istorice, Delta Dunării, castelele și cetățile medievale din Transilvania, traseele montane din Carpați, dar și de faptul că multe zone turistice nu sunt încă afectate de fenomenul supraturismului întâlnit în alte state europene.
Suntem încă în urma vecinilor din regiune
Chiar dacă ritmul de creștere este impresionant, România are încă mult de recuperat în comparație cu alte state din Europa Centrală și de Est. De exemplu, Ungaria și Cehia atrag anual între 8 și 9 miliarde de euro din turismul internațional, iar Polonia ajunge la aproximativ 14 miliarde de euro.
„România a avut o creștere mult mai rapidă decât piețele comparabile din regiune în ceea ce privește cheltuielile turiștilor străini, însă a pornit de la un nivel mai redus, iar diferența față de țările vecine rămâne importantă”, subliniază Raluca Buciuc.
Vor apărea mii de camere noi de hotel
Creșterea numărului de turiști începe deja să atragă investiții importante în industria hotelieră. Consultanții Colliers estimează că România ar putea adăuga peste 5.000 de camere de hotel până la finalul acestui deceniu, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 5% a capacității actuale.
Cele mai multe investiții sunt orientate către hotelurile de 4 și 5 stele, segmentul care atrage turiști cu bugete mai mari și care generează cele mai consistente cheltuieli.
Pe piața românească ar urma să intre branduri internaționale importante precum The Hoxton, Hyatt, Kempinski, Hotel Indigo, AC Hotels by Marriott, The Crest Collection și The Julius.
Ce trebuie să facă România pentru a profita de această oportunitate
Specialiștii avertizează că simpla creștere a interesului turiștilor nu este suficientă.
„Interesul lanțurilor hoteliere internaționale pentru România este tot mai vizibil. Acest lucru arată că România începe să fie privită diferit: nu doar ca o piață emergentă cu tarife reduse, ci ca o destinație care poate atrage turiști cu bugete mai mari”, spune Raluca Buciuc.
Practic, pentru ca această tendință să continue, România are nevoie de investiții în infrastructura turistică, dezvoltarea segmentului premium și o promovare mai eficientă pe piețele externe.
Cu alte cuvinte, datele Eurostat arată că România are în față o oportunitate importantă. Dacă va reuși să transforme interesul actual al turiștilor în fluxuri constante de vizitatori, turismul internațional poate deveni unul dintre motoarele importante ale economiei în următorii ani.