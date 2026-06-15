Turiștii străini au lăsat peste 5 miliarde de euro în România. Cine cheltuie cel mai mult şi ce îi atrage în ţara noastră

Pentru cetățeni, acest lucru înseamnă mai mulți bani care intră în economie prin hoteluri, restaurante, transport, servicii turistice și activități de agrement. Creșterea numărului de vizitatori străini poate genera noi investiții, locuri de muncă și venituri suplimentare pentru comunitățile locale.

Tendința pozitivă continuă și în 2026. În primul trimestru al anului, cheltuielile turiștilor străini au crescut cu peste 8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Americanii au cheltuit cei mai mulți bani în România

Una dintre surprizele raportului este schimbarea profilului turistului străin care vizitează România. Pentru prima dată, turiștii din Statele Unite au devenit cei mai mari cheltuitori, cu aproximativ 554 de milioane de euro cheltuiți în 2025. Ei au depășit la limită turiștii germani, care au cheltuit 546 de milioane de euro.

Pe următoarele locuri se află britanicii, cu 518 milioane de euro, și italienii, cu 463 de milioane de euro.

În total, vizitatorii din SUA, Germania, Marea Britanie și Italia au generat aproape 2 miliarde de euro, reprezentând aproximativ 40% din toate cheltuielile turiștilor străini în România.

Ce îi atrage pe turiștii străini în România

Specialiștii Colliers spun că România profită de o schimbare importantă a preferințelor turiștilor internaționali. Tot mai mulți călători caută destinații autentice, mai puțin aglomerate și mai accesibile decât marile centre turistice europene.

„România este percepută tot mai mult ca o destinație accesibilă, mai puțin aglomerată și diferită de traseele turistice consacrate din Europa”, explică Raluca Buciuc, Director și Partener în cadrul Colliers.

Pe lângă prețurile încă competitive comparativ cu Europa Occidentală, turiștii sunt atrași de diversitatea peisajelor, orașele istorice, Delta Dunării, castelele și cetățile medievale din Transilvania, traseele montane din Carpați, dar și de faptul că multe zone turistice nu sunt încă afectate de fenomenul supraturismului întâlnit în alte state europene.