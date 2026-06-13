Cât cheltuie românii la o singură ieșire la mall în 2026. Suma a ajuns la un nou record

Cheltuielile la mall au crescut de la an la an

Conform cercetării The Mall Effect Index (MEI), realizată de Generatik și Reveal Marketing Research, suma medie cheltuită de români la o vizită în mall a urcat de la 327 de lei în 2024 la 370 de lei în 2025, ajungând la 383 de lei în acest an.

Studiul evidențiază și influența tot mai mare a reclamelor afișate în centrele comerciale. Aproape două treimi dintre respondenți au declarat că au cumpărat un produs după ce au observat o reclamă în interiorul mall-ului.

Mai exact, 64% dintre participanți au recunoscut că publicitatea din centrele comerciale le-a influențat o achiziție, cel mai ridicat procent înregistrat de la începutul măsurătorilor.

Mall-ul, tot mai mult decât un loc pentru cumpărături

Autorii studiului subliniază că centrele comerciale au devenit spații importante de socializare și petrecere a timpului liber.

Peste jumătate dintre români, respectiv 55%, merg la mall cel puțin o dată pe săptămână. În plus, reprezentanții Generației Z petrec cel mai mult timp în aceste spații, media unei vizite fiind de aproape trei ore.

Tot mai mulți respondenți spun că aleg mall-ul pentru întâlniri cu prietenii sau activități recreative. Astfel, 42% dintre participanți au declarat că merg la mall pentru socializare, procent în creștere față de anul trecut.

De asemenea, cinematograful a devenit unul dintre principalele motive pentru care oamenii vizitează centrele comerciale. Aproape jumătate dintre respondenți au indicat această activitate ca principal scop al vizitei.