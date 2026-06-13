Cât cheltuie românii la o singură ieșire la mall în 2026. Suma a ajuns la un nou record
Românii scot din buzunar tot mai mulți bani atunci când merg la mall. Potrivit unui studiu realizat în marile orașe din țară, valoarea medie cheltuită la fiecare vizită într-un centru comercial a ajuns la 383 de lei în 2026, în creștere semnificativă față de nivelul înregistrat în urmă cu doi ani.
Datele arată că ritmul de creștere al cheltuielilor a depășit inflația din aceeași perioadă, ceea ce sugerează o majorare a consumului și a puterii de cumpărare.
Cheltuielile la mall au crescut de la an la an
Conform cercetării The Mall Effect Index (MEI), realizată de Generatik și Reveal Marketing Research, suma medie cheltuită de români la o vizită în mall a urcat de la 327 de lei în 2024 la 370 de lei în 2025, ajungând la 383 de lei în acest an.
Studiul evidențiază și influența tot mai mare a reclamelor afișate în centrele comerciale. Aproape două treimi dintre respondenți au declarat că au cumpărat un produs după ce au observat o reclamă în interiorul mall-ului.
Mai exact, 64% dintre participanți au recunoscut că publicitatea din centrele comerciale le-a influențat o achiziție, cel mai ridicat procent înregistrat de la începutul măsurătorilor.
Mall-ul, tot mai mult decât un loc pentru cumpărături
Autorii studiului subliniază că centrele comerciale au devenit spații importante de socializare și petrecere a timpului liber.
Peste jumătate dintre români, respectiv 55%, merg la mall cel puțin o dată pe săptămână. În plus, reprezentanții Generației Z petrec cel mai mult timp în aceste spații, media unei vizite fiind de aproape trei ore.
Tot mai mulți respondenți spun că aleg mall-ul pentru întâlniri cu prietenii sau activități recreative. Astfel, 42% dintre participanți au declarat că merg la mall pentru socializare, procent în creștere față de anul trecut.
De asemenea, cinematograful a devenit unul dintre principalele motive pentru care oamenii vizitează centrele comerciale. Aproape jumătate dintre respondenți au indicat această activitate ca principal scop al vizitei.
Românii testează produsele în magazin înainte de a cumpăra online
Studiul arată și că magazinele fizice continuă să joace un rol important în procesul de cumpărare, chiar și în era comerțului online.
Aproape 70% dintre participanți au declarat că preferă să vadă, să testeze sau să compare produsele în magazine înainte de a le comanda de pe internet.
Acest comportament confirmă faptul că mall-urile nu sunt folosite doar pentru cumpărături directe, ci și pentru informare și evaluarea produselor înainte de achiziție.
The Mall Effect Index este primul studiu longitudinal din România dedicat comportamentului consumatorilor în centrele comerciale. Cercetarea din 2026 a fost realizată pe un eșantion de 2.410 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani din București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Timișoara.