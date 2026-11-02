Toyota transformă cinci mașini de familie în monștri de aventură. Până și monovolumul Sienna și SUV-ul electric au devenit off-road

Cinci modele Toyota primesc suspensii ridicate și echipamente pentru teren accidentat

Noua familie de concepte Woodland include Toyota RAV4, Grand Highlander, Sienna, Crown Signia și SUV-ul electric bZ. Deși aparțin unor categorii diferite, toate au primit un tratament vizual și funcțional comun, menit să le transforme în vehicule pregătite pentru escapade în natură.

Printre modificări se numără kituri pentru înălțarea suspensiei, extensii generoase ale aripilor, jante negre cu finisaj satinat și anvelope All-Terrain. Toyota a adăugat suporturi pentru bagaje pe plafon și bare transversale, elemente utile pentru transportul echipamentelor de camping, bicicletelor sau altor accesorii dedicate excursiilor.

Culoarea aleasă pentru toate cele cinci concepte este Horizon Blue, o nuanță inspirată de automobile Toyota din anii 1960, precum Stout, Crown și Corona. Plafonul și capota au primit finisaje contrastante, iar emblemele Woodland completează identitatea vizuală.

Una dintre cele mai surprinzătoare transformări este Toyota Sienna, un monovolum asociat în mod tradițional transportului familiilor numeroase. Cu suspensie ridicată și pneuri pentru teren mixt, vehiculul dobândește un aspect apropiat de cel al unei autorulote pregătite pentru drumuri forestiere.

La fel de interesant este Toyota bZ Woodland Concept, care demonstrează că viitoarele automobile electrice pot adopta și ele o estetică inspirată de off-road. Un motor electric poate oferi cuplu consistent de la viteze reduse, dar capacitatea reală de deplasare pe teren accidentat depinde și de anvelope, suspensie, protecția componentelor și sistemul de tracțiune integrală.

Toyota nu a publicat specificații tehnice individuale complete pentru cele cinci prototipuri. Prin urmare, modificările prezentate nu trebuie confundate cu dotările confirmate ale unor noi versiuni de serie.

Toyota bZ Woodland arată că mașinile electrice pot deveni vehicule de aventură

Pentru a înțelege direcția constructorului, versiunea americană de serie Toyota bZ Woodland 2027 oferă un reper. Aceasta utilizează două motoare electrice și tracțiune integrală, dezvoltând o putere combinată de aproximativ 375 CP.