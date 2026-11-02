Toyota transformă cinci mașini de familie în monștri de aventură. Până și monovolumul Sienna și SUV-ul electric au devenit off-road
Toyota a decis să demonstreze că aventurile în afara asfaltului nu trebuie rezervate exclusiv unor vehicule precum Land Cruiser sau Hilux. Constructorul japonez a prezentat cinci concepte Woodland, dezvoltate pe baza unor modele obișnuite de familie, inclusiv un monovolum și un SUV complet electric. Rezultatul este o colecție de automobile cu gardă la sol mărită, anvelope pentru teren accidentat și un aspect mult mai agresiv decât versiunile standard.
Cele cinci vehicule vor fi expuse la SEMA Show 2026, eveniment organizat la Las Vegas începând din 3 noiembrie. Proiectele au fost realizate de studioul de design CALTY al Toyota și urmăresc să exploreze modul în care automobilele utilizate zilnic pot fi adaptate pentru excursii, camping și drumuri dificile.
Cinci modele Toyota primesc suspensii ridicate și echipamente pentru teren accidentat
Noua familie de concepte Woodland include Toyota RAV4, Grand Highlander, Sienna, Crown Signia și SUV-ul electric bZ. Deși aparțin unor categorii diferite, toate au primit un tratament vizual și funcțional comun, menit să le transforme în vehicule pregătite pentru escapade în natură.
Printre modificări se numără kituri pentru înălțarea suspensiei, extensii generoase ale aripilor, jante negre cu finisaj satinat și anvelope All-Terrain. Toyota a adăugat suporturi pentru bagaje pe plafon și bare transversale, elemente utile pentru transportul echipamentelor de camping, bicicletelor sau altor accesorii dedicate excursiilor.
Culoarea aleasă pentru toate cele cinci concepte este Horizon Blue, o nuanță inspirată de automobile Toyota din anii 1960, precum Stout, Crown și Corona. Plafonul și capota au primit finisaje contrastante, iar emblemele Woodland completează identitatea vizuală.
Una dintre cele mai surprinzătoare transformări este Toyota Sienna, un monovolum asociat în mod tradițional transportului familiilor numeroase. Cu suspensie ridicată și pneuri pentru teren mixt, vehiculul dobândește un aspect apropiat de cel al unei autorulote pregătite pentru drumuri forestiere.
La fel de interesant este Toyota bZ Woodland Concept, care demonstrează că viitoarele automobile electrice pot adopta și ele o estetică inspirată de off-road. Un motor electric poate oferi cuplu consistent de la viteze reduse, dar capacitatea reală de deplasare pe teren accidentat depinde și de anvelope, suspensie, protecția componentelor și sistemul de tracțiune integrală.
Toyota nu a publicat specificații tehnice individuale complete pentru cele cinci prototipuri. Prin urmare, modificările prezentate nu trebuie confundate cu dotările confirmate ale unor noi versiuni de serie.
Toyota bZ Woodland arată că mașinile electrice pot deveni vehicule de aventură
Pentru a înțelege direcția constructorului, versiunea americană de serie Toyota bZ Woodland 2027 oferă un reper. Aceasta utilizează două motoare electrice și tracțiune integrală, dezvoltând o putere combinată de aproximativ 375 CP.
Modelul are o gardă la sol de aproximativ 21 de centimetri și poate tracta, în condițiile omologării americane, până la aproximativ 1.588 kg. Sunt valori interesante pentru un SUV electric destinat atât utilizării zilnice, cât și deplasărilor pe drumuri mai dificile.
În Statele Unite, prețul anunțat pornește de la aproximativ 40.500 de euro, convertit din valoarea americană de 45.380 de dolari. Această sumă nu reprezintă un preț pentru România, iar conceptul prezentat la SEMA nu are un tarif comercial.
Pentru șoferii români, ideea unor automobile de familie adaptate pentru aventură poate avea o relevanță specială. Drumurile din zone precum Apuseni, Maramureș sau Bucovina pot beneficia de garda la sol suplimentară și anvelopele potrivite, fără ca fiecare călătorie să impună utilizarea unui vehicul de teren construit pe șasiu separat.
Totuși, înălțarea suspensiei și montarea unor roți mai mari nu sunt modificări lipsite de consecințe. Acestea pot afecta consumul de energie, stabilitatea pe asfalt, confortul și omologarea vehiculului. Toyota avertizează că prototipurile prezentate folosesc și componente speciale care nu sunt disponibile oficial, iar unele modificări pot afecta garanția sau legalitatea utilizării pe drumurile publice.
Prin cele cinci concepte Woodland, constructorul japonez testează interesul publicului pentru vehicule multifuncționale, capabile să combine confortul unei mașini obișnuite cu o imagine aventuroasă. Nu există încă o confirmare că toate aceste versiuni vor ajunge în producția de serie.
Chiar și așa, colecția ilustrează o direcție care ar putea deveni tot mai populară: automobilele electrice, hibride și de familie nu mai trebuie să arate exclusiv ca vehicule urbane.