Toyota cere UE să schimbe regula „Made in Europe”. De ce ar putea fi afectate mașinile produse în Turcia

Toyota vrea ca Turcia și alte țări partenere să fie incluse în regulile europene

Yoshihiro Nakata, președintele Toyota Motor Europe, afirmă că producătorul japonez are o prezență îndelungată pe continent, unde proiectează și dezvoltă vehicule, produce motoare și sisteme hibride și investește alături de furnizori și parteneri locali, se arată în comunicatul oficial al companiei.

Toyota susține că activitatea sa trebuie privită ca parte a industriei europene, după mai bine de șase decenii de investiții în regiune. Din acest motiv, compania preferă o abordare de tip „Made with Europe”, în locul uneia limitate strict la „Made in Europe”.

Propunerea ar permite recunoașterea unui număr restrâns de parteneri comerciali de încredere, inclusiv Turcia, Marea Britanie și Japonia. Toyota estimează că piața formată de UE și aceste țări reprezintă aproximativ 31 de milioane de vehicule, o dimensiune care ar ajuta industria să concureze la nivel global.

Compania avertizează că o regulă care ar favoriza exclusiv asamblarea în interiorul UE ar putea transmite un semnal negativ investitorilor care au construit deja fabrici și lanțuri de aprovizionare în regiune. În opinia sa, valoarea unui automobil produs în Europa include și munca inginerilor, activitățile de cercetare și dezvoltare, precum și locurile de muncă specializate.

Fabrica Toyota din Turcia produce modele importante pentru Europa

Miza este concretă pentru Toyota. Uzina Toyota Motor Manufacturing Turkiye din Sakarya produce Corolla Sedan și Toyota C-HR, inclusiv versiuni hibride și hibride plug-in, precum și baterii pentru sisteme de propulsie hibridă.

Fabrica este una dintre unitățile importante ale constructorului japonez din regiune. Potrivit informațiilor prezentate de companie, peste 80% din producție este exportată în mai mult de 150 de țări, iar Uniunea Europeană este principala destinație a automobilelor fabricate acolo.

Dacă viitoarele criterii europene vor favoriza strict producția realizată în interiorul UE, modelele fabricate în Turcia ar putea fi dezavantajate în anumite scheme de sprijin, achiziții publice sau alte măsuri legate de originea produselor. Impactul exact va depinde însă de forma finală a legislației și de țările care vor fi incluse în categoria partenerilor eligibili.