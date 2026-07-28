Topul meseriilor refuzate de români. Domeniile în care angajaţii nu mai vor să lucreze, deşi este nevoie de personal

Primele 10 ocupații cu cel mai mare deficit de personal

Loc Ocupație 1 Manipulant mărfuri 2 Curier 3 Muncitor necalificat în construcții (demolări și finisaje) 4 Muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor 5 Ajutor bucătar 6 Lucrător bucătărie (spălător vase) 7 Lucrător comercial 8 Muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții 9 Femeie de serviciu 10 Ambalator manual

Pe lista oficială se regăsesc însă și alte ocupații pentru care firmele întâmpină dificultăți în recrutare, precum sudori, bucătari, șoferi, fierari betoniști, dulgheri, zidari, încărcători-descărcători, îngrijitori de clădiri, muncitori agricoli, agenți de curățenie sau îngrijitori de animale.

De ce refuză românii aceste locuri de muncă

Potrivit explicațiilor oferite de Elena Panțiru, cofondatoare a Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România, motivele sunt multiple și nu țin doar de salarii.

Aceasta afirmă că mulți români își doresc venituri mai mari și condiții similare celor din statele occidentale, chiar și în situațiile în care nu au experiența sau calificările cerute de angajatori. În același timp, persoanele cu experiență aleg tot mai des să lucreze pe cont propriu sau să își deschidă mici afaceri, în loc să fie angajați.

Elena Panțiru povestește, conform Economica, și că există situații în care persoane trimise la interviuri prin AJOFM refuză locurile de muncă invocând faptul că nu pot sta în picioare, că distanța până la serviciu este prea mare sau că au probleme de sănătate, fără să prezinte documente medicale și fără să accepte măcar să viziteze locul de muncă.

„Zilele trecute am participat la un interviu cu două persoane trimise de AJOM la un angajator, pentru postul de spălator vase într-un restaurant. Ambele persoane au motivat că nu pot ocupa posturile vacante deoarece: nu pot lucra stând în picioare, distanţa este prea mare între domicilul lor şi locul desfăşurării activităţii, au diverse afecţiuni, deși nu aveau niciun act medical care să ateste această stare. În plus, au refuzat chiar şi să meargă la bucătăria restaurantului pentru a o vizita. În ultimii ani, din documentele emise de AJOFM din România am constatat că în baza lor de date există foarte rar persoane care ar fi potrivite cerinţelor angajatorilor, dar care nu prezintă interes pentru angajare. Când se publică anunţurile la nivel naţional, dacă primim vreun CV, dintr-un maxim de două sau trei pe an, pentru angajare, constatăm că persoana interesată nu are nicio legătură cu postul pe care ar urma să-l ocupe.

Pe lângă aceste situații, specialiștii spun că multe dintre posturile vacante sunt slab plătite, presupun muncă fizică intensă, sunt departe de domiciliul angajaților și oferă puține perspective de promovare.

Tot mai mulți muncitori vin din afara Uniunii Europene

În lipsa candidaților români, angajatorii au apelat într-un număr tot mai mare la muncitori extracomunitari. La sfârșitul anului 2025, peste 148.000 de cetățeni străini aveau permis de ședere în scop de muncă în România, cu aproape 48% mai mulți decât cu un an înainte și aproape dublu față de nivelul înregistrat în 2023.

Cei mai mulți dintre aceștia ocupă exact posturile aflate în fruntea listei deficitului de personal: manipulanți de marfă, curieri, muncitori necalificați în construcții, ajutoare de bucătar, spălători de vase, femei de serviciu, ambalatori sau lucrători comerciali.