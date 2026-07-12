Tesla Model Y cu șase locuri și 523 km autonomie a fost lansată: prețul de peste 54.000 de euro schimbă însă totul

Mai lungă, mai spațioasă și mult mai potrivită pentru șase adulți

Față de Model Y obișnuit, versiunea L adaugă 150 mm la ampatament, care ajunge la 3.040 mm, și aproximativ 180 mm la lungimea totală. Spațiul suplimentar nu este folosit pentru o banchetă înghesuită cu șapte locuri, ci pentru două scaune individuale pe rândul al doilea și două locuri pe rândul al treilea. Fotoliile centrale au încălzire, ventilație, cotiere acționate electric și rabatare rapidă, iar scaunele din spate beneficiază de încălzire, spătare reglabile electric și puncte de fixare pentru scaune de copii.

Tesla anunță o accelerație de la 0 la 96 km/h în 4,4 secunde, o performanță neobișnuită pentru un automobil de familie cu trei rânduri. Volumul maxim destinat bagajelor este de aproximativ 2.520 de litri, calculat după metoda americană, astfel că nu trebuie comparat direct cu toate valorile VDA folosite în Europa. Echiparea Launch Series include suspensie adaptivă, geamuri acustice îmbunătățite, sistem audio cu 19 difuzoare și un ecran de 8 inchi pentru pasagerii din spate.

Mai apar două suporturi de încărcare wireless de 50 W, răcite, precum și pachetul FSD Supervised integrat cu asistentul Grok. Denumirea „Supervised” este esențială: sistemul necesită supravegherea șoferului și nu transformă mașina într-un vehicul complet autonom. Funcțiile disponibile diferă și în funcție de reglementările fiecărei piețe.

Aproximativ 54.200 de euro pentru ediția care testează răbdarea cumpărătorilor

Prețul american de 61.990 de dolari a fost convertit la aproximativ 54.200 de euro folosind cursul BCE din 9 iulie 2026. Model Y L Launch Series costă astfel cu echivalentul a aproape 3.500 de euro mai mult decât Model Y Performance din SUA și cu aproximativ 19.200 de euro peste versiunea de bază cu tracțiune spate. Comparațiile sunt orientative și nu reprezintă prețuri pentru România.

Strategia Tesla este cunoscută: o variantă nouă apare inițial într-o ediție foarte bine echipată și scumpă, după care pot urma configurații mai accesibile. În China, Model Y L a debutat la echivalentul a aproximativ 41.100 de euro, iar diferența mare față de Statele Unite sugerează că prețul de lansare american include o primă plătită de clienții care vor mașina imediat.

Concurența nu stă pe loc. În SUA, Kia EV9 pornește de la echivalentul a aproximativ 48.000 de euro, iar Hyundai IONIQ 9 de la aproape 51.600 de euro. Ambele sunt SUV-uri cu trei rânduri și caroserii mai mari. Tesla răspunde prin accelerație, rețeaua sa de încărcare și ecosistemul software, însă avantajul de preț nu există în cazul ediției Launch Series.

Pentru o familie din România, un eventual Model Y L ar avea sens prin cele șase scaune individualizate și autonomia suficientă pentru călătorii lungi cu opriri rezonabile. În același timp, lungimea mai mare poate complica parcarea urbană, iar prețul european ar putea urca după taxe și opțiuni. Tesla România comercializează și oferă accesorii pentru Model Y, inclusiv un pachet de remorcare omologat pentru până la 1.600 kg, dar pagina locală nu confirmă deocamdată versiunea L.