Suno AI, dată din nou în judecată pentru drepturi de autor. De data aceasta, sunt implicați Elvis Presley și Eminem

De ce au ajuns Elvis Presley și Eminem în centrul proceselor împotriva Suno

Potrivit informațiilor publicate de Variety și preluate de Engadget, una dintre acțiunile în instanță a fost depusă de un grup care deține drepturile asupra muzicii lui Elvis Presley. Celălalt proces a fost inițiat de Eight Mile Style, compania de publishing muzical care deține drepturi asupra a sute de înregistrări ale lui Eminem.

Reclamanții susțin că Suno permite crearea unor melodii care reproduc caracteristici recognoscibile ale unor artiști cunoscuți. În documentele depuse în instanță ar fi fost incluse exemple de piese generate cu ajutorul platformei, despre care titularii drepturilor afirmă că seamănă cu muzica lui Presley sau imită versurile lui Eminem.

Miza depășește însă simpla asemănare dintre două melodii. Procesele readuc în discuție problema folosirii operelor protejate de drepturi de autor în dezvoltarea și funcționarea instrumentelor AI. Industria muzicală încearcă să stabilească în ce condiții pot fi utilizate înregistrările, versurile și alte creații ale artiștilor pentru antrenarea sau generarea de conținut cu inteligență artificială.

Avocații reclamanților acuză Suno că reproduce munca artiștilor fără licență

Reprezentanții legali ai reclamanților au criticat modul în care platformele de generare muzicală folosesc creațiile artiștilor. Aceștia susțin că tehnologia poate reproduce în câteva secunde rezultate care presupun ani de muncă, pregătire și perfecționare din partea muzicienilor.

În declarația citată de Variety, avocații au afirmat că astfel de practici riscă să facă inutilă creativitatea umană, prin replicarea fără licență a muncii depuse de artiști de-a lungul carierei.

Suno a respins acuzațiile într-o declarație transmisă publicației Variety. Compania a precizat că nu permite folosirea neautorizată a muncii unui artist și că regulile platformei interzic solicitările care conțin numele unor artiști specifici sau titlurile pieselor acestora.

Reprezentanții companiei au mai spus că Suno colaborează cu firme terțe pentru a identifica eventualele utilizări abuzive. Aceste măsuri sunt prezentate drept o modalitate de a preveni generarea de conținut care încalcă drepturile titularilor, însă noile procese arată că disputele juridice privind funcționarea platformei sunt departe de a se încheia.