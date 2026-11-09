Suno AI, dată din nou în judecată pentru drepturi de autor. De data aceasta, sunt implicați Elvis Presley și Eminem
Platforma Suno AI, folosită pentru generarea de muzică cu ajutorul inteligenței artificiale, se confruntă cu două noi procese pentru presupusa încălcare a drepturilor de autor. De această dată, acuzațiile vin din partea unor organizații care dețin drepturile asupra muzicii lui Elvis Presley și Eminem. Reclamanții susțin că instrumentul poate genera melodii care imită vocile, stilul sau versurile celor doi artiști fără acordul titularilor de drepturi.
Procesele au fost intentate separat, iar printre exemplele prezentate se află piese create cu Suno care ar semăna cu înregistrările lui Presley sau ar reproduce elemente asociate versurilor lui Eminem. Compania respinge acuzațiile și afirmă că are reguli menite să împiedice folosirea neautorizată a creațiilor artiștilor, scrie Engadget.
De ce au ajuns Elvis Presley și Eminem în centrul proceselor împotriva Suno
Potrivit informațiilor publicate de Variety și preluate de Engadget, una dintre acțiunile în instanță a fost depusă de un grup care deține drepturile asupra muzicii lui Elvis Presley. Celălalt proces a fost inițiat de Eight Mile Style, compania de publishing muzical care deține drepturi asupra a sute de înregistrări ale lui Eminem.
Reclamanții susțin că Suno permite crearea unor melodii care reproduc caracteristici recognoscibile ale unor artiști cunoscuți. În documentele depuse în instanță ar fi fost incluse exemple de piese generate cu ajutorul platformei, despre care titularii drepturilor afirmă că seamănă cu muzica lui Presley sau imită versurile lui Eminem.
Miza depășește însă simpla asemănare dintre două melodii. Procesele readuc în discuție problema folosirii operelor protejate de drepturi de autor în dezvoltarea și funcționarea instrumentelor AI. Industria muzicală încearcă să stabilească în ce condiții pot fi utilizate înregistrările, versurile și alte creații ale artiștilor pentru antrenarea sau generarea de conținut cu inteligență artificială.
Avocații reclamanților acuză Suno că reproduce munca artiștilor fără licență
Reprezentanții legali ai reclamanților au criticat modul în care platformele de generare muzicală folosesc creațiile artiștilor. Aceștia susțin că tehnologia poate reproduce în câteva secunde rezultate care presupun ani de muncă, pregătire și perfecționare din partea muzicienilor.
În declarația citată de Variety, avocații au afirmat că astfel de practici riscă să facă inutilă creativitatea umană, prin replicarea fără licență a muncii depuse de artiști de-a lungul carierei.
Suno a respins acuzațiile într-o declarație transmisă publicației Variety. Compania a precizat că nu permite folosirea neautorizată a muncii unui artist și că regulile platformei interzic solicitările care conțin numele unor artiști specifici sau titlurile pieselor acestora.
Reprezentanții companiei au mai spus că Suno colaborează cu firme terțe pentru a identifica eventualele utilizări abuzive. Aceste măsuri sunt prezentate drept o modalitate de a preveni generarea de conținut care încalcă drepturile titularilor, însă noile procese arată că disputele juridice privind funcționarea platformei sunt departe de a se încheia.
Suno se confruntă cu mai multe procese din industria muzicală
Noile acțiuni în instanță se adaugă unei serii de acuzații formulate anterior împotriva companiei. La începutul anului 2026, Sony Music Entertainment și Universal Music Group au intentat împreună un alt proces, susținând că Suno continuă să încalce drepturile de autor prin cele mai recente modele ale sale, inclusiv versiunea 6.
Disputa nu este una izolată. Companiile muzicale încearcă să obțină control asupra modului în care înregistrările și compozițiile din cataloagele lor sunt folosite de serviciile AI. Unul dintre punctele centrale este dacă aceste platforme pot utiliza materiale protejate pentru antrenarea modelelor fără să obțină în prealabil licențe.
În același timp, strategia juridică a caselor de discuri nu este identică. Warner Music Group a renunțat anul trecut la procesul intentat împotriva Suno și a încheiat un acord de licențiere cu platforma. Înțelegerea arată că unele companii preferă să negocieze condițiile de utilizare a catalogului muzical, în loc să continue exclusiv pe cale judiciară.
Drepturile asupra muzicii lui Elvis Presley sunt vizate și într-un proces împotriva Anthropic
Organizația care reprezintă interesele legate de muzica lui Elvis Presley a inițiat recent și o acțiune juridică împotriva companiei Anthropic. În acel caz, reclamanții solicită despăgubiri de 41 de milioane de dolari, susținând că modelele AI ale companiei au fost antrenate folosind opere ale artistului fără permisiune.
Cele două procese au în comun disputa privind utilizarea creațiilor protejate de drepturi de autor în dezvoltarea inteligenței artificiale. Totuși, ele vizează companii și acuzații diferite: în cazul Anthropic, problema reclamată privește folosirea operelor pentru antrenarea modelelor, în timp ce acțiunile împotriva Suno se concentrează pe muzica generată de platformă și presupusa imitare a unor artiști.
Rezultatul noilor procese ar putea contribui la clarificarea limitelor în care serviciile AI pot reproduce sau utiliza elemente asociate unor muzicieni cunoscuți. Deocamdată, acuzațiile nu reprezintă hotărâri judecătorești, iar Suno contestă existența unor utilizări neautorizate.